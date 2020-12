El PP dice que Puente no comunicó que iba a adjudicar a dedo a un amigo, pero Cs respalda su versión

La presidenta del PP de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado que el alcalde, el socialista Óscar Puente, "miente" sobre la adjudicación de un contrato a una empresa vasca para adquirir equipos de protección en medio de la primera ola de la pandemia. Según publicó ese martes OK Diario, el empresario Sergio Zaitegui resultó adjudicatario de un contrato de emergencia del Ayuntamiento de Valladolid por un valor de 200.000 euros, y cuatro meses después este, supuestamente, pagó al alcalde el alquiler de un yate privado en Formentera e Ibiza. Según Del Olmo, el alcalde (que ha dicho que abonó de su bolsillo sus vacaciones) miente, después de que esta mañana asegurase que comunicó a todos los grupos municipales que tenía amistad con el empresario y que se contactó con él ante la imposibilidad de adquirir EPIS por otra vía.

El PP de Valladolid ha negado esta mañana que tuvieran conocimiento que esta adjudicación "a dedo" y por el procedimiento de emergencia se hiciera con un amigo del alcalde. "Nos dijo se sabía un vasco que podía proporcionar las mascarillas. Pero no sabíamos que luego era el que le había pagado un yate", ha explicado Pilar del Olmo este miércoles en una rueda de prensa convocada precipitadamente. La edil 'popular', que llevó la información de Ok Diario, al Pleno del martes señalado que desde su grupo no ponen en cuestión el contrato, pero acusa al alcalde de mentir. "No nos dijo que era su amigo en ningún momento. Dijo que era un empresario vasco", ha remachado.

El líder de Ciudadanos en Valladolid, Martín Fernández Antolín, ha respaldado la versión del alcalde socialista. En un contundente comunicado, el concejal ha defendido a Puente, ya que según él, lejos de ocultarlo, "el alcalde habló explícitamente de que era un amigo suyo, no sólo alguien a quien conocía, sino a quien podía dirigirse con las máximas garantías cuando se estaban produciendo contantes noticias de estafas en la adquisición de material". Fernández Antolín, además, afea la actitud del PP, que considera "injusta", y ha mostrado extrañeza por las declaraciones de la presidenta, Pilar del Olmo: "Todos conocíamos de esta relación".

Del Olmo ha querido poner el foco en el supuesto "regalo" que le hizo el empresario al alcalde a cambio del contrato: el alquiler de dos días en el yate, De confirmarse, según la edil, supondría un "incumplimiento del código ético del PSOE y bordearía el delito". Para la concejala 'popular' el hecho de que Puente haya tardado 24 horas en dar explicaciones y que no haya aportado pruebas ni facturas de que pagó por esa parte de sus vacaciones es "vergonzoso" y genera dudas. Por ello, conmina al regidor a dar explicaciones: "Explicación o dimisión", ha subrayado. En ese mismo sentido se ha expresado el único edil de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, quien no recuerda si el alcalde les dijo que el empresario vasco con el que se iba a contratar era su amigo. "No hay dudas sobre el contrato, el tema es que tiene que demostrar si pagó o no por las vacaciones. Si mañana enseña los recibos, no hay polémica ".