El PP de Valladolid pide al alcalde de Valladolid que explique si un empresario contratista del Ayuntamiento le pagó un viaje en yate

El PP de Valladolid pide explicaciones al alcalde, el socialista Óscar Puente, y que dimita si no es capaz de demostrar que pagó por un viaje en yate durante sus vacaciones en Ibiza y Formentera. Según publica Ok Diario, Puente estuvo de vacaciones en las islas abordo de un barco que fue supuestamente alquilado por Zaiglobal Services SL, una empresa vasca que cuatro meses antes, en abril, había sido adjudicataria de un contrato de 195.178,20 por el Ayuntamiento de Valladolid. Si bien el contrato es real, el medio de comunicación no aporta pruebas de que el empresario vasco Sergio Zaitegui, que aparece en unas fotos con la hija del alcalde, pagase por el yate.

El contrato, firmado por Puente el 28 de abril, se adjudicó a Zaiglobal Services siguiendo el procedimiento de emergencia al amparo del decreto del estado de alarma, por lo que no se hizo mediante concurso público a pesar de no ser un contrato menor. El Ayuntamiento compró a la empresa vasca 15.000 mascarillas KN95, 200 buzos, 200.000 mascarillas higiénicas y diez cajas de guantes. La presidenta del PP de Valladolid, Pilar del Olmo, explica a elDiario.es que de ser cierta la información que publica el medio, el alcalde se habría beneficiado indirectamente del 4% del contrato. "Es inmoral y puede tener implicaciones judiciales", señala por teléfono.

Este martes, el Ayuntamiento de Valladolid celebraba el Pleno ordinario de noviembre. Al inicio de la sesión la portavoz del PP ha pedido explicaciones al alcalde, a lo que Puente se ha negado por el momento. Según ha afirmado el regidor no iba a dar explicaciones en la sesión, porque no era el lugar. "Las daré donde tenga que darlas". Según Puente, el periódico que lo publica es un "panfleto" , un "pseudo-medio" que si por algo se ha caracterizado en sus informaciones sobre él es por "publicar falsedades".

OkDiario publicó hace unos meses que el alcalde de Valladolid había ido a comer en el restaurante más caro de Valladolid (cuando en realidad era un establecimiento de la cadena de restauración 'Ginos'), haciéndose eco de una fotografía publicada por el colaborador del periódico Alvise Pérez. Una información que le valió a Puente para llamar a Alvise "saco de mierda". Además, según ha explicado el alcalde en el Pleno, hace dos años Ok diario acusó al regidor de haber recibido un descuento de 400.000 euros por parte de una entidad bancaria de para comprar un piso.