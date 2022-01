Pablo Iglesias irrumpe en la campaña de Castilla y León y da por cerrada la polémica sobre Garzón: “La gente le ha dado la vuelta al bulo”

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acompañado este sábado al candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, y a la número dos por la provincia vallisoletana, María Sánchez, en un acto en Valladolid sobre los bulos y las fake news. Para Iglesias, la precampaña electoral de las autonómicas se inició con una mentira "enormemente grave", a propósito de la polémica auspiciada por la derecha sobre unas declaraciones manipuladas del ministro de Consumo, contra Alberto Garzón, acerca de las macrogranjas en The Guardian.

Esa manipulación no la comenzó, según el exvicepresidente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que únicamente se aprovechó de un bulo comenzado por un tabloide de la patronal de las macrogranjas, con el objetivo de echar a Garzón del ejecutivo. "El bulo fue replicado por la mayoría de medios de comunicación y la mentira empezó a crecer", ha asegurado Iglesias, que ha acusado a muchos medios de no haber comprobado si las declaraciones del ministro eran ciertas antes de publicar. "Si la mentira se convierte en material informativo habitual, la primera víctima es el periodismo, la segunda la política y la tercera la democracia", ha abundado.

Para Iglesias, los medios que se hicieron eco de las declaraciones manipuladas del ministro actuaron de altavoz y de cooperadores necesarios de que la mentira ocupase un lugar en el espacio público. "Cuando Antonio Ferreras dice 'más periodismo' y da paso a Eduardo Inda, a lo mejor está haciendo lo mismo que un conductor que lleva a un narco en el coche", ha aseverado. Iglesias ha defendido que el periodismo tenga diferentes orientaciones ideológicas, "pero no puede partir de hechos falsos".

Pero, para el exsecretario general de Podemos, el bulo sobre Alberto Garzón se ha disipado gracias a que "la gente ha dado la vuelta al bulo". "Todo el mundo creía que el bulo contra Garzón iba a acabar con él, pero Garzón está más fuerte que nunca, es una referencia internacional y del ecologismo", ha expresado. En su intervención ante varios centenares de personas en Valladolid, Iglesias ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberse hecho eco de esa mentira instado por sus asesores de comunicación. El PSOE, de acuerdo con Iglesias, ha reculado también porque los ciudadanos no han se lo creído. "Mucha gente del PSOE me ha dicho que se equivocó el presidente, pero si te han atacado con una mentira la obligación era defender a Garzón. Y eso lo piensa todo el mundo".

Tensión entre Rusia y Ucrania

El ex líder de Podemos también se ha referido a la escalada de tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania, que ha calificado de "enormemente peligrosa". Sobre el envío de barcos y aviones a la zona de actuación de la OTAN por parte del ejecutivo de Sánchez, Iglesias ha afeado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, unas declaraciones en las que esta aseguraba que la organización atlántica estaba ahí para defender la paz, los derechos LGTBI+ o los Derechos Humanos. "¿Cree que la gente es tonta?", se ha preguntado, antes de asegurar que el objetivo de la alianza es defender "los intereses de EE. UU.".

Iglesias ha señalado que Europa no tiene el más mínimo interés en que haya un conflicto con Rusia, una potencia nuclear. "No es de ser pro-ruso, es de ser pro-paz", y ha desechado que se trate de un conflicto sobre libertades: "Las guerras no se hacen en nombre de la democracia, si eso fuera así, la situación de los palestinos no sería la que es".

Iglesias cree que se con la posición de algunos ministros del Gobierno sobre Ucrania "y su furor militarista" va a suceder el mismo "giro de guion" que con el bulo sobre las macrogranjas de Garzón, porque la ciudadanía no lo va a aceptar, y ha recordado: "La gente que salió a las calles a decir 'no a la guerra' era socialistas". El vicepresidente del Gobierno ha cerrado su intervención defendiendo que es otro bulo que las elecciones de Castilla y León estén decididas, porque cree que cada vez hay más gente que quiere votar "a los que dicen la verdad". En su intervención se ha referido también a la candidatura de la España Vaciada en Valladolid, repleta de antiguos miembros de Ciudadanos: "Diga la verdad, no que es nuevo. Diga que su partido se va a la mierda y se va a otro partido a ver si consigue un cargo".

Podemos se vuelca en la precampaña

Tras otro acto celebrado la semana pasada en Valladolid con los secretarios generales de Podemos y el PCE, Ione Belarra y Enrique Santiago, Iglesias ha irrumpido en la campaña para respaldar la candidatura de Unidas Podemos. Desde la dirección del partido destacan que durante estas semanas “va a haber implicación de todos los actores del espacio político”, concretamente en el caso del exvicepresidente de Gobierno su participación se ha diseñado como una charla junto a Pablo Fernández y María Sánchez, números uno y dos de la lista de UP por Valladolid, para dejar “el protagonismo político a los nuevos actores y a la coordinadora del espacio", indican fuentes de la formación. Informa Laura Galaup.

Esta es la primera campaña que afronta la coalición sin el exvicepresidente como líder del espacio. Por primera vez desde 2014 Iglesias no mitineará en una campaña electoral. Iglesias se ha apartado de la vida orgánica del partido y ejerce como colaborador y columnista de diferentes medios de comunicación. La última vez que participó en un acto de partido fue en el cierre de la Universidad de Otoño organizada por Podemos en las fiestas del PCE. El de este sábado es el primer acto que se celebra en un contexto electoral, tras su última campaña como cabeza de cartel en Madrid. La noche en la que se celebraron los comicios, el pasado 4 de mayo, tras la victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso, Iglesias anunció que abandonaba la política activa. “Ya no sumo y me han convertido en un chivo expiatorio”, apuntó a los medios de comunicación al comunicar la noticia. Desde entonces, Iglesias ha continuado vinculado a la política, pero fuera de la primera línea y sin cargos orgánicos.

Cuando abandonó la Vicepresidencia, Iglesias señaló a Yolanda Díaz como sucesora al frente del espacio confederal y la vicepresidenta segunda, que prepara un proyecto político con vistas a las elecciones generales de 2023 ha optado por asumir un perfil bajo en la campaña que arranca la semana que viene. Según el calendario que mantienen por el momento en Castilla y León, Díaz ha programado un único acto, junto al candidato, Pablo Fernández, y ha descartado estar en el mitin de cierre de campaña el viernes 11 de febrero junto a los ministros Alberto Garzón, Irene Montero e Ione Belarra, que sí han confirmado su asistencia.