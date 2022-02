La sombra de un posible pacto PP-Vox y la igualdad protagonizan el segundo debate electoral de Castilla y León

Incluso antes de abordar el bloque de pactos postelectorales, un posible acuerdo entre PP y Vox ha vertebrado todo el debate electoral ante las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero. Ha sido el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, el primero en mencionar al partido de ultraderecha, ausente en el encuentro televisado porque la ley electoral de la comunidad solo permite que participen aquellos partidos con grupo parlamentario en las Cortes.

El candidato de Ciudadanos ha advertido del peligro de dar un paso atrás en igualdad y en políticas contra la violencia de género si Mañueco pacta con Vox. El candidato del PP ha rechazado posicionarse sobre posibles pactos postelectorales a lo largo de todo el debate. Su acuerdo, ha insistido, es con los ciudadanos de Castilla y León. “El mejor pacto que puedo firmar es con las personas de Castilla y León”, ha reiterado Mañueco en varias ocasiones.

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha arremetido duramente contra Mañueco y su posible su pacto con Vox, "¿Usted está dispuesto a que los derechos de las mujeres se recorten a cambio de seguir en el poder?", ha preguntado, aunque no ha recibido ninguna respuesta por parte de Mañueco.

Francisco Igea ha apostado por un gobierno de gran coalición, centrado, y que parta de un gran acuerdo pero "sin los extremistas". El candidato de Ciudadanos ha apuntado a que el PP llegará a un acuerdo con Vox. Igea ha recordado en el debate que Ayuso dijo el martes que si había que pactará con Vox, se pactaría. "Quien se la juegan son ustedes, es su futuro", ha dicho a los ciudadanos.

El candidato socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que entiende "la vida y la política" como un "acuerdo y diálogo entre diferentes, que no enemigos". Por ello ha prometido negociar "con todos aquellos que quieran cambio", pero ha vetado a Vox de una futura mesa de negociaciones. "Ya sabemos que están dispuestos a cualquier cosa por conseguir el poder", ha recriminado a Igea y Mañueco señalando que la única posibilidad de cambio es el voto a los socialistas. "O gobierna el PP con Vox o gobierna el PSOE", finalizó

El candidato del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado a sus rivales que quieran “confundir” a los ciudadanos ante las críticas de Ciudadanos y PSOE por un posible pacto entre PP y Vox.

Mañueco ha recordado que el PP fue el partido que aprobó la primera Ley de lucha contra la Violencia de Género. “No vamos a dar un paso atrás”, ha defendido Mañueco, que ha sostenido que su intención es gobernar en solitario “con el apoyo y respaldo de todas las personas de Castilla y León”.

El candidato de Ciudadanos ha advertido del peligro de dar un paso atrás en igualdad y el políticas contra la violencia de género si Mañueco pacta con Vox. Además Igea ha reconocido que no se siente satisfecho con el modelo asistencial en las residencias. "Hay que darle una vuelta, una pensada, eso nos ha enseñado la pandemia. No puedo estar satisfecho, si el presidente lo está, yo no puedo. Hicimos lo mejor posible, pero satisfacción no es la palabra", ha dicho.

Francisco Igea ha marcado cuáles son las líneas rojas para pactar: "Las políticas de derechos y libertades, el Estado de Derecho y quienes están en los extremos, el apoyo en fiscalidad y que nadie suba impuestos, transparencia, lucha contra la corrupción y reforma de la atención primaria". "Hablaré con los partidos pero no contestaré ni al eco ni a las difamaciones", ha subrayado. Ha recordado que Ayuso dijo el pasado martes que si había que pactará con Vox, se pactaría. "Quien se la juegan son ustedes, es su futuro", ha dicho a los ciudadanos. Igea ha respondido a Mañueco sobre su última oportunidad política y ha dicho que la campaña le ha atropellado.

El debate ha finalizado con un minuto de oro, en el que Igea ha asegurado que esto "es lo que hay": "Ni el CIS, ni Drácula, ni ninguna de las estrellas del pop que han aterrizado en la campaña". El candidato socialista ha asegurado que hoy el cambio está "más cerca que nunca"; mientras Mañueco ha pedido el voto a los ciudadanos para seguir siendo “el mejor lugar para vivir”.