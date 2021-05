Génova decreta el fin de las “hostialidades” internas

A partir del “efecto Ayuso”, que Génova se ha atribuido como logro propio -del desastroso resultado de las elecciones catalanas el responsable fue el maestro armero-, desde su séptima planta se ha construido el mantra del cambio de ciclo político que más pronto que tarde llevará a Pablo Casado a La Moncloa. Y ello conlleva un giro estratégico dentro del partido consistente en evitar por todos los medios desavenencias y broncas que denoten cualquier división interna. Se considera fundamental transmitir una imagen de unidad de cara a ese gran objetivo de desbancar a Pedro Sánchez y su gobierno “socialcomunista”. Da igual que esa impostada imagen de unidad sea más falsa que una moneda de tres euros. Hay que mostrarse como una piña y punto.

En este contexto hay que interpretar el mensaje de concordia y armonía que trajo la pasada semana a Valladolid el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que acudía a una reunión de la Junta Directiva Regional del PP. Los presidentes provinciales del partido con ganas se quedaron de gritar “Que se besen, que se besen” ante la enternecedora puesta en escena protagonizada por García Egea y el presidente autonómico del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Vivir para ver.

Siguiendo las instrucciones de su jefe, Egea ha venido impulsando desde Génova una operación conducente a socavar el liderazgo de Fernández Mañueco en el PP de Castilla y León. La estrategia consistía y consiste en decantar los congresos provinciales del lado de la dirección nacional, diezmando así el poder interno del actual presidente, que quedaría al pairo en el siguiente congreso autonómico. Casado nunca ha perdonado que en la batalla por suceder a Mariano Rajoy, Mañueco, luego de traicionar sin ningún miramiento a su gran valedora, María Dolores de Cospedal, se volcara, arrastrado por su compadre Fernando Martínez Maillo, a favor de Soraya Sáez de Santamaría. Y en su estrategia estaba derrotarle en el próximo congreso del PP de Castilla y León y postergarle como candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2023.

Decretado el cese de las “hostialidades” internas, la consigna ahora es que los siete congresos provinciales pendientes de celebrar se salden con candidaturas únicas que zanjen las divisiones internas, incluso en provincias como Salamanca y León, donde la confrontación entre dos sectores parecía estar servida. Como instrumento para simular estos falsos consensos se están abriendo paso unas ficticias “terceras vías” que en realidad no son más que “segundas marcas” de sectores ya constituidos. Sería el caso en Salamanca de Julio López Revuelta, el director de Comunicación de la Junta, en absoluto equidistante entre el actual presidente provincial, Javier Iglesias, y el acéfalo sector “díscolo” alentado por el propio Egea. Obviamente, se trataría de una concesión a Mañueco, a condición, eso sí, de integrar en la nueva dirección provincial al sector del PP salmantino afín a Génova.

En León, la pugna entre los dos alcaldes con aspiraciones a dar el salto a la presidencia provincial, Javier Santiago (Almanza) y Manuel García (Villaquilambre), casadista uno y mañuequista el otro, pudiera propiciar una “tercera vía” encarnada por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones. No fue casualidad que Suarez-Quiñones, juez en excedencia, se afiliara al partido el pasado mes de diciembre.

Por el contrario, en Burgos, donde se perfilaba una tercera vía de verdad en la figura de Borja Suárez, vicepresidente de la Diputación, el panorama se ha enrarecido últimamente con movimientos tan nerviosos como el del consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, quien anda postulándose como candidato.

En negociaciones con Vox

Aunque mal haría Mañueco en confiarse, lo cierto es que Génova ha levantado la presión sobre el presidente autonómico, quien por otra parte está tratando de alcanzar un pacto con Vox que le permita restablecer la mayoría absoluta perdida en las Cortes por PP y C´s a raíz de la fuga de la procuradora María Montero.

Orillada la negociación que mantenía con el Partido por Ávila, el PP ha emprendido otra con la formación ultraderechista, a fin de que su única procuradora, Fátima Pinacho, proporcione estabilidad al gobierno Mañueco. Según ha confirmado “La trastienda” en fuentes próximas al partido ultra, el portavoz popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, está negociando dicho apoyo con Jorge Buxadé, el vicepresidente de Vox responsable del Área Política de la formación.

La primera prestación planteada por De la Hoz es que Pinacho secunde el veto del PP y C´s a la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos, lo que daría al traste con la iniciativa, que ya consiguieron tumbar en diciembre, cuando ambos partidos disponían de la mayoría absoluta imprescindible para ello. El plazo para anunciar la oposición a dicha comisión finaliza este miércoles. Si el PP y C´s formalizan su veto lo harán en la confianza de que Vox se sume al mismo en la votación a llevar cabo en el siguiente pleno de las Cortes. En caso contrario, se abstendrían de oponerse para ahorrarse esa derrota parlamentaria. Atención a la jugada.

COSAS VEREDES

Las “autopreguntas” de Igea.- No satisfecho con disponer de su privilegiado púlpito como Portavoz de la Junta, desde el que comenta cuanto le viene en gana, dando rienda suelta a su irreprimida incontinencia verbal, al vicepresidente de la Junta le gusta pervertir las sesiones de control parlamentario, formulándose autopreguntas que él se responde sin que nadie pueda replicarle.

Se trata de una suerte de “mamporrerismo” al que se prestan determinadas procuradoras de Ciudadanos, que ponen voz a las preguntas que previamente ha decidido autodirigirse el inefable Igea.

En el pleno de esta semana dicho papelón lo asume la procuradora burgalesa Blanca Delia Negrete, que hará como que pregunta al vicepresidente sobre los pasos que está dando la Junta para instaurar por Ley una Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Y así Igea podrá contestar en sede parlamentaria a los reparos que ha encontrado el Consejo Consultivo de Castilla y León a la formulación planteada por su consejería. Pues qué bien.

Un concurso de nunca acabar.- Cerca de 10 años ha tardado la Junta de Castilla y León en convocar el concurso para adjudicar nuevas licencias de emisoras de FM en la comunidad. Finalmente, en el Bocyl del pasado 6 de noviembre apareció la correspondiente convocatoria de la consejería de Fomento, que fijaba hasta el 22 de diciembre el plazo para la presentación de solicitudes.

Han transcurrido por tanto más de 5 meses desde entonces sin que se tenga noticia de la resolución de dicho concurso, en el que está previsto adjudicar 138 nuevas licencias distribuidas en 44 municipios de Castilla y León.

¿A que espera la consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones para resolver dicha convocatoria? Puesto que no existen plazos reglados, ¿habrán de pasar otros 10 años hasta que se adjudiquen las nuevas emisoras? No me lo pregunto yo, se lo preguntan los cientos de aspirantes que optan a las licencias ofertadas.

El arte de trincar dietas (II).- La pasada semana reseñábamos aquí la estratagema seguida por algunos procuradores para engrosar la facturación en concepto de dietas mediante viajes realizados a provincias para consultar documentación que la Junta no facilita directamente en las Cortes. Pero esa no es toda la picaresca desplegada al respecto.

Otra modalidad consiste en compartir iniciativas conjuntas a tratar en las comisiones parlamentarias, donde es muy habitual que se debatan Proposiciones no de Ley suscritas por cuatro, seis u ocho procuradores del mismo grupo. ¿Dónde está la bolita? Muy sencillo: todos los firmantes de esas iniciativas tienen derecho a asistir a la sesión de la comisión en la que se traten las mismas.

El resultado es que, además de los 17 procuradores que integran cada una de las comisiones permanentes, hay sesiones a las que se suman dos, tres y hasta cuatro “oyentes” que devengan la correspondiente dieta de 220 euros del ala por asistencia. Y la Mesa de la Cámara -hoy por ti mañana por mí- lo consiente.

Concepción pica más alto.- Hace algunas semanas nos hacíamos eco aquí del posible salto a la política del todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), José Luis Concepción, quien, una vez caducado su mandato, permanece en el cargo en virtud de una prórroga forzada por la situación de bloqueo que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Atendiendo a sus afinidades ideológicas, claramente escoradas a estribor, se ha especulado indistintamente sobre un posible desembarco del magistrado en futuras candidaturas del PP o de Vox. Sin embargo, en su entorno se desmienten ambas opciones, ya que no se contempla la presencia de Concepción en ninguna lista electoral.

Cuestión diferente es que el actual presidente del TSJ acabe ocupando un alto cargo público un eventual gobierno presidido por Pablo Casado, sobre todo si el elegido para la cartera de Justicia fuera el actual consejero de la Comunidad de Madrid, el magistrado leonés Enrique López, portavoz en su día del CGPJ, amigo personal y valedor profesional de Concepción.