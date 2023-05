Los alcaldes leales a Ciudadanos en las grandes capitales: “No podría hacerlo por otro partido”

Mientras Ciudadanos se desmorona, solo unos pocos se mantienen fieles al partido liberal. Los dos alcaldes de Ciudadanos en las grandes ciudades, Mario Simón (Palencia) y Eva Masías (Ciudad Real), van a repetir al frente de sus candidaturas porque insisten en la utilidad que puede tener su partido. “Yo no podría hacerlo por otro partido”, destaca la alcaldesa ciudadrealeña.

“Como está todo tan polarizado, para los partidos de centro no es el mejor escenario, pero yo estoy en Ciudadanos por convencimiento, porque creo en el centro liberal y creo hay que anteponer los intereses de los ciudadanos y de los municipios por encima de las siglas”, defiende el alcalde de Palencia.

La situación hasta aquí no ha sido sencilla. Ambos han dirigido Alcaldías desde grupos municipales pequeños —tres concejales— y han trabajado en coalición con distintos partidos políticos. Simón necesitó el apoyo de PP y la abstención de Vox; mientras Masías se ha turnado la Alcaldía bienalmente con el Partido Socialista.

“Ciudadanos fue el partido que me dio la oportunidad. Y es un partido de centro necesario, somos más necesarios que nunca”, explica Masías. Para la alcaldesa, representar al partido es “lealtad y compromiso”. “Siempre he cumplido con mi palabra y soy leal a quienes me han dado la oportunidad. Debe ser por Ciudadanos el que yo vuelva a presentarme”, insiste la alcaldesa en una entrevista a elDiario.es. Simón recuerda que en muchos sitios se espera un resultado de “confrontación entre derecha e izquierda”. Ahí es donde Ciudadanos “marca la diferencia”.

“La filosofía del partido entra dentro de mi propia entidad como persona. En mí, como Eva Masías. Es un partido liberal, moderado y de centro, formado por personas de la sociedad civil que venimos de nuestros negocios y que no hemos vivido de la política. Lo que queremos es aportar a la política la eficiencia y la gestión de nuestras empresas”, resalta.

Mario Simón contrapone Ciudadanos al PP y PSOE, partidos a los que considera “agencias de colocación” que quieren ostentar el poder “para tener empleada a su gente”. “Ciudadanos lo que quiere es transformar la sociedad y afrontar los problemas reales a través de la Alcaldía”, asegura el regidor palentino, que dice “no fiarse” de ninguno de los dos partidos.

La Alcaldía de Palencia fue uno de esos 'canjes' que tuvieron que negociar PP y Ciudadanos en 2019 para gobernar en la Junta de Castilla y León, igual que el partido naranja sacó la Presidencia de la Diputación de Zamora, las Vicepresidencias de Ávila y Burgos. Mario Simón es de los pocos altos representantes que se mantiene leal a Ciudadanos. Francisco Requejo (Zamora) ha montado su propia plataforma, Pedro Cabrero (Ávila) no se va a presentar y Lorenzo Rodríguez (Burgos) se presenta por Ciudadanos como independiente después de haber abandonado todos sus cargos dentro del partido.

"Yo, al contrario, que el señor Mañeco, tengo palabra y siempre que hemos tenido una crisis y discrepancias, incluso cuando sucedió esto [la ruptura y adelanto electoral], dije que iba a cumplir mi palabra" Mario Simón — Alcalde de Palencia (Ciudadanos)

Preguntado por hace cuatro años, Simón defiende que “surgió” esa oportunidad y que, con los años, “se demostró” que era la única opción. En 2022 presentó una cuestión de confianza ante el “bloqueo absoluto” de PSOE, Ganemos y Vox y la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos. El alcalde se jacta de haber superado esta cuestión de confianza gracias a la abstención de Vox, porque “demostró que era la única opción de gobernabilidad”.

El alcalde de Palencia asegura que no se arrepiente de ser alcalde ni de haber pactado con el PP, aunque sí reconoce que “algún” concejal ha sido “poco leal a Palencia y al alcalde”. Ciudadanos solo cuenta con tres concejales y aún así se hizo con la Alcaldía. Asegura que esto no le resta “legitimidad”, aunque sí considera que ha podido haber “falta de comunicación y de pedagogía” por su parte. “De los cinco posibles alcaldes, solo uno tenía el respaldo de trece concejales y había cinco mil personas más de PP, Vox y Ciudadanos que querían que Mario fuese alcalde, a que Miriam Andrés (PSOE) fuese alcaldesa”, asegura.

Tras la ruptura del PP con Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, el alcalde de Palencia podría haber respondido con una escisión en la coalición. “Yo, al contrario, que el señor Mañeco, tengo palabra y siempre que hemos tenido una crisis y discrepancias, incluso cuando sucedió esto [la ruptura y adelanto electoral], dije que iba a cumplir mi palabra”, expone.

“Castilla y León hace el ridículo”

“Lo que más me molestó es más de 800.000 euros en ayudas para autónomos que se quedaron fuera, que se perdieron por culpa de Mañeco. Castilla y León ha perdido un año entre no aprobar esos presupuestos, las elecciones y más de seis meses para formar gobierno. Y ahora Castilla y León hace el ridículo, porque lo único para lo que usan PP y Vox la Junta es para hacerse su propaganda electoral de cara a las elecciones nacionales”, protesta Mario Simón.

De cara a las elecciones del 28 de mayo —para las que las encuestas solo dan un concejal en Palencia—, Simón se muestra dispuesto a trabajar con cualquier formación que “anteponga la ciudad a sus siglas” siempre que él mantenga el bastón de mando porque no se fía de PP ni PSOE. “Si ellos anteponen sus siglas, pues lógicamente no hay nada que hablar”, remata, pero asegura que esta vez los cargos de Ciudadanos tendrán “libertad para pactar y conseguir lo mejor para sus vecinos y ciudadanos”.

Paz en Ciudad Real para los liberales

Mientras tanto, Ciudad Real se ha mantenido como el remanso de paz que tiene Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Sobre todo, tras todo lo ocurrido en las últimas semanas, cuando los concejales del partido naranja en el Ayuntamiento de Albacete rompían abiertamente su relación con la coordinadora del partido a nivel regional, Carmen Picazo - doble candidata a la Presidencia de la Junta y al Consistorio albaceteño- y esta respondió expulsándolos del partido.

Picazo también fue muy clara respecto a Ciudad Real y aseguraba que nada podría afectar el acuerdo de gobierno en la capital provincial con el PSOE. Ambas formaciones alcanzaron tres acuerdos de importancia tras las elecciones de 2019 para formar gobierno: Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. En las primeras dos capitales, el acuerdo se concretó en que ambas formaciones se intercambiasen el bastón de mando a mitad de legislatura. En Guadalajara Ciudadanos sencillamente se incorporó a tareas de gobierno asumiendo varias concejalías.

“Es necesario que sigamos trabajando, seguir siendo ese instrumento útil para la ciudad. Hemos desbloqueado, agilizado y trabajado con mucha eficiencia. Es de responsabilidad y coherencia pedir de nuevo la confianza de la ciudadanía en Ciudad Real”, asegura la regidora.

“No estamos aquí para posicionarnos en lo que hacen unos u otros”

Esta licenciada en Farmacia defiende que la forma de gestionar a nivel municipal está “muy marcada” por la persona. “Creo que la política que se hace en los foros regional o nacional es muy distinta. En lo municipal, la gestión es diaria y no me cansaré de decir que muy cuidada. Los vecinos, sus problemas y sus carencias no tienen colores ni siglas, tienen que tener soluciones. Y ahí es donde entramos las personas”, señala.

Los datos nos dicen que volveremos a ser decisivos en Ciudad Real. Esta es mi percepción también en la calle Eva Masías — Alcaldesa y candidata de Ciudadanos en Ciudad Real

De este modo, afirma que “imponer un ideario político” en un municipio “no sirve de nada”. “Tenemos que tener en claro que esto es un mandato y lo que tenemos que hacer es llevar a cabo una buena gestión, facilitar la vida a los vecinos, aliviando la carga impositiva”, explica.

Aunque muestra toda su lealtad a Carmen Picazo —“es tan valiente y tiene tanta vocación de servicio público que mi apoyo es absoluto”—, también quiere dejar claro que no se parece “en nada” a los compañeros de partido que han gobernado en otros municipios. “Ellos han gobernado según las preocupaciones de cada lugar y así lo he hecho yo también en Ciudad Real”.

“Quien me conoce, sabe cuál ha sido mi posicionamiento en los cuatro años. Esto no es nada nuevo. Se han producido circunstancias como las de Albacete o Toledo, pero jamás me he metido. Ni cuando hemos estado arriba ni cuando se han ido”, reflexiona.

“No estamos aquí para posicionarnos en lo que hacen unos u otros, sino en la libertad que nos ha dejado el partido en trabajar. Yo tengo respeto a quienes trabajan por el proyecto y también por quien decide otro proyecto”, reflexiona Masías. La política es optimista también respecto a las próximas elecciones. “Los datos nos dicen que volveremos a ser decisivos en Ciudad Real. Esta es mi percepción también en la calle. Tenemos que seguir estando en la ciudad por nuestro trabajo”, finaliza.