La reinvención de Ciudadanos en Zamora: sus dirigentes fundan una plataforma local que rompe con el partido

Los dirigentes de Ciudadanos en Zamora, encabezados por el único presidente de Diputación de Ciudadanos, Francisco Requejo, han fundado una plataforma provincialista que rompe con el partido. Requejo está en el epicentro de la última crisis del partido naranja, que cargos y excargos no dejan de abandonar, como ya han hecho la exconsejera de Empleo o el vicepresidente de la Diputación de Burgos. Este jueves, tras unas negociaciones con el partido naranja, Ciudadanos ha pedido a Requejo que abandone su acta y que abandone su puesto, algo a lo que al final ha accedido aunque sin abandonar su puesto al frente de la institución provincial, donde seguirá como no adscrito.

El dirigente provincial ha citado a los medios para comunicar el fin de su vinculación con el partido naranja, la marca con la que accedió al Ayuntamiento de la capital en 2015 y 2019 y con la que logró convertirse en el máximo mandatario de La Encarnación.

Francisco Requejo, concejal en el Ayuntamiento de Zamora y presidente de la Diputación por una carambola política en el encaje de bolillos que vivió Castilla y León tras las elecciones de 2019, se quiere camuflar ahora bajo unas siglas provincialistas. 'Zamora Sí' es la marca que ya ha presentado —junto a otros cargos de Ciudadanos—, y en la que pretende integrar a representantes políticos de otras formaciones y a gente que no está directamente vinculada a partidos políticos, porque pretender ser “transversales”.

“Ahora mismo estamos más centrados en la estructura del partido, no estamos en conversaciones formales con otras formaciones”, explica el presidente de Zamora Sí, Eloy Tomé, secretario de Organización de Ciudadanos y hombre de confianza de Requejo. Tomé asegura que su objetivo es hablar de industria, trabajo y despoblación, y no luchar por temas de carácter estatal. “No vamos a hablar de la ley del aborto”, ha ejemplificado.

En declaraciones a elDiario.es, Tomé defiende que tendrán “más libertad” que en una formación nacional e indica que el desequilibrio social y económico de Zamora “solo se puede paliar desde formaciones propias”. “Hay ejemplos en la Comunidad y en toda España”, ha añadido Tomé en alusión a Soria ¡Ya! o Teruel Existe. “Necesitamos un partido provincial fuerte e independiente”, ha zanjado el líder zamorano.

Francisco Requejo no ha querido hablar con este periódico y su gabinete ha remitido a este medio a las declaraciones del presidente de la Diputación de Zamora en rueda de prensa. Requejo, que rechazó la oferta del PP de integrarse en su lista a la Alcaldía, tenía intención de abandonar Ciudadanos y mantener su puesto como concejal no adscrito en el consistorio de la capital y como presidente de la Diputación como al final se ha producido. “Sigo en mis trece y voy a abanderar la candidatura de Zamora Sí y me gustaría abandonarlo [Ciudadanos] de la mejor manera, le debo respeto a los compañeros”, exponía hace unos días.

Tomé insiste en que Zamora Sí se crea como consecuencia de “un descontento por el ninguneo y marginación” a la provincia de Zamora por parte de la Junta de Castilla y León y el Gobierno, con iniciativas fallidas como el prometido cuartel de Montelarreina en Toro, la no inclusión de Zamora en la zona de fiscalidad diferenciada y la implantación del Plan Aliste que implicaba el cierre de consultorios en los pueblos más pequeños y la atención a la demanda. “Hay un sentir de hartazgo. La gente quiere que se les oiga y se les haga caso. Queremos desarrollarnos al mismo nivel que los otros”, ha exigido.

Ciudadanos pide que deje su acta

Sin que todavía se conociese el desenlace, Tomé negaba hace unos días una “ruptura” con Ciudadanos, formación con la que mantienen “muy buena relación”. “La relación es buena y está todo hablado, no hemos ido de espaldas”, expresaba Tomé. La presidenta de Ciudadanos en la comunidad, Gemma Villarroel, aseguraba también que Zamora Sí representaba “el mismo escenario político que representa Ciudadanos” y garantiza que cumple con los estatutos, puesto que no se trataría de una coalición como el PP o el PSOE.

Sin embargo, las negociaciones han fracasado y Ciudadanos Castilla y León ha solicitado este jueves a Requejo que entregue su acta de concejal en el Ayuntamiento de Zamora y abandone su puesto de presidente en la Diputación. Villarroel ha asegurado que en los próximos días convocará a los afiliados a una reunión con el objetivo de conformar una nueva lista y presentar candidatura de Ciudadanos en el capital zamorana de cara a las elecciones municipales.

El primero en protestar ha sido el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha ageado que Requejo pretenda “fundar un partido desde otro partido político” y le ha pedido que deje el acta del partido liberal.

“No se pueden tener dos siglas, hay que tener una y no se pueden crear cantonalismos provinciales”, añadía hace unos días el procurador vallisoletano.

Aparte de con Ciudadanos, los líderes de Zamora Sí todavía no se han puesto en contacto formal con otros partidos políticos. Ahora Decide— una escisión del PSOE que es la tercera fuerza en votos y tiene16 alcaldías con mayoría absoluta— fue invitada al evento de presentación, pero ni acudieron al acto ni se han producido conversaciones formales. Este partido ha anunciado a través de un comunicado de que Ahora Decide está abierto a que Zamora Sí se integre o coalicione con ellos.

“La unión hace la fuerza y la división no servirá para nada más que para favorecer a los partidos culpables de la situación en que nos encontramos”, expone la formación. El portavoz de Ahora Decide, José Martín Pérez, insiste en que están dispuestos a negociar “con cualquier partido que defienda Zamora”. El alcalde de Toro, también ex del PSOE —fue expulsado por presentar una lista alternativa de diputados provinciales—, rechaza haber hablado con Requejo y asegura que o se presenta por el PSOE o con su propia formación, como una agrupación de electores probablemente.

Apoyo de otros excargos de Ciudadanos

A este acto de presentación de Zamora Sí han acudido varios cargos de Ciudadanos, entre ellos el expresidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, que presidió el partido salmantino leonesista Unión del Pueblo Salmantino durante diez años antes de integrarse en Ciudadanos. También ha recibido el respaldo público del vicepresidente de la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez, también de Ciudadanos y que ha anunciado que no seguirá en las siglas.

Rodríguez renunció a todos sus cargos en Ciudadanos en enero y todavía no ha anunciado si se presentará a la Alcaldía de Mota de Judíos por el partido naranja, si volverá al PP o si concurrirá a través de otra formación. El vicepresidente primero de la Diputación de Burgos ha responsabilizado de la decisión de Requejo a los “políticos que ocupan cargos y no entienden que significan los pueblos pequeños y nunca han tenido el detalle de visitarlos ni de trabajar por ellos.