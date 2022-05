Las asociaciones de discapacidad censuran las expresiones de García-Gallardo contra una procuradora del PSOE

Las asociaciones de discapacidad de Castilla y León han censurado este miércoles las expresiones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, contra la procuradora del PSOE Noelia Frutos, la primera procuradora de Castilla y León con discapacidad y que se desplaza en silla de ruedas. “Esas declaraciones son desafortunadas y parecen de otra época, de un pasado en que se nos trataba con un paternalismo y falta de igualdad que no debe emplearse hoy en día”, rechaza ante elDiario.es el presidente de PREDIF y director general adjunto de ASPAYM Castilla y León, Fran Sardón.

Sardón ha rechazado que se les dé “un trato de favor”, pero sí ha pedido “un trato digno y respetuoso en igualdad e inclusión social”. “Estas declaraciones van en la corriente contraria a esta norma y concepto de discapacidad”, ha apuntado.

La historia se remonta a unas semanas. A principios de mayo García-Gallardo afirmó en un foro público que no se podía tratar a las mujeres como discapacitadas y por eso Noelia Frutos quiso saber en el pleno cómo hay que tratar a las mujeres con discapacidad.

En un principio, García-Gallardo respondió: “Hay que tratarlas igual de bien que a los hombres con discapacidad”, pero en la réplica fue más allá. “No le voy a tratar con condescendencia, y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo”, le dijo el martes poco antes de lanzar un discurso antiabortista en el que acusó a “la izquierda” de ser los “enemigos de la discapacidad”, de interesarse por “los que han nacido y no en los que no han nacido”, porque son favorables a las “leyes de la muerte”. Afirmó que los socialistas “invitan a los padres a triturar en el vientre de las madres a quienes tienen discapacidad” y como ejemplo ha dicho que “hay países de la Unión Europea donde apenas nacen niños con síndrome de Down”. Se refirió también al derecho que defiende el PSOE “de matar niños en el vientre materno” y ha garantizado el derecho de los médicos a objetar.

Buenos días,

Abro hilo con mi intervención previa a que el señor Vicepresidente se pusiese en evidencia.

Señor @alferma1, sigo esperando a que le desautorice. ⏳



Dentro vídeo 👇

(1/2) pic.twitter.com/PmHosUNsr4 — Noe/❤ 🌾 (@Noefr86) 25 de mayo de 2022

.@alferma1, un presidente rápido en apagar micrófonos, pero lento en detectar lo que iba a meter en la @jcyl ...

Señor Mañueco, las mujeres con discapacidad seguimos esperando su reacción ante lo que vivimos ayer⏳



💜 — Noe/❤ 🌾 (@Noefr86) 25 de mayo de 2022

Las asociaciones se han pronunciado a través de las redes sociales. Predif ha apostado por un “marco de igualdad de oportunidades con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro” y ha defendido el “trato digno y respetuoso” a las personas con discapacidad. Aspaym se ha pronunciado en la misma línea.

Desde @PredifCyL trabajamos por la defensa de un trato digno y respetuoso hacia las personas con #discapacidad y abogamos por un marco de igualdad de oportunidades con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. — Predif CyL (@PredifCyL) 25 de mayo de 2022

Desde ASPAYM Castilla y León estamos en contra de este tipo de declaraciones. Las personas con discapacidad deben ser tratadas de igual manera que cualquier otra persona. Con respeto y dignidad, entendiendo que traemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. — ASPAYM Castilla y León (@Aspaym_CyL) 25 de mayo de 2022

Los compañeros socialistas han apoyado a Noelia Frutos y han reclamado explicaciones al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha cargado también contra la “complicidad” de los socios de gobierno de Vox, el Partido Popular. “Hay límites que la política nunca debe traspasar, pero eso ya forma parte de otros tiempos”, ha zanjado a través de Twitter.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, que ha calificado de “vergüenza” que Gallardo siga en el equipo de gobierno. Además, ha tuiteado: “La ignorancia y la maldad de este individuo degrada las instituciones de Castilla y León”.

Que Mañueco no haya sacado YA del gobierno a Gallardo, que ha aludido despectivamente a la discapacidad de una procuradora socialista, es de VERGÜENZA. — Andrea Fernández. 🇪🇺 (@afernb) 24 de mayo de 2022

Además, la exvicepresidenta (con Juan Vicente Herrera, del PP) Rosa Valdeón ha mostrado su rechazo a las declaraciones y ha afirmado que si se hubieran producido “en un partido de fútbol” le habrían 'suspendido'. El exvicepresidente José Antonio de Santiago-Juárez, también del PP, también ha comentado estas declaraciones de García-Gallardo: “Hay políticos que no se merecen los cien primeros días de cortesía. Esto me indigna y me produce náuseas”.

🔴Hay políticos que no se merecen los 100 primeros días de cortesía 🔴Esto me indigna y me produce náuseas.👇👇 pic.twitter.com/d3DrB3tSIC — jadesantiago (@jadesantiagovll) 24 de mayo de 2022

Preguntado por la polémica, García-Gallardo estaba preconcebida por el PSOE para hacer “un circo”. “Eso es lo que han conseguido, porque eso es lo que quieren, convertir las Cortes de Castilla y León en un circo”, ha sentenciado el vicepresidente.

Por otro lado y preguntado por el mensaje en Twitter del exvicepresidente de la Junta y concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, ha respondido: “No tengo nada que decir. Es que no sé ni quién es, para que se hagan una idea”.

García-Gallardo se ha reafirmado en que el Gobierno de coalición entre PP y Vox está “unido” y es “fuerte y estable” y ha reiterado que ayer estuvo tanto con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como con el resto de los consejeros. “Está todo tranquilo”, ha zanjado al mismo tiempo que ha refrendado la “absoluta normalidad” que reina entre los miembros del Ejecutivo de Castilla y León. “Esa es la realidad”, ha sentenciado.