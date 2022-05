García-Gallardo dice que el PSOE “invita a los padres a triturar en el vientre materno a niños con discapacidad”

El presidente del Parlamento de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), arrancó el Pleno de este martes pidiendo cordialidad parlamentaria. Habían pasado tan solo 24 horas desde que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, subiese el tono de una comisión en la que debía presentar sus planes de gobierno para una vicepresidencia sin cartera, y en la que optó por descalificar a sus oponentes y molestar a su socio de Gobierno, el PP.

García-Gallardo llegó con el Pleno ya arrancado debido a un accidente con el coche, y no pudo atender a esa petición de Pollán. Volvió a traspasar las líneas del debate político. En una respuesta a la procuradora socialista Noelia Frutos, que tiene una discapacidad, el vicepresidente reaccionó atacando. Frutos quiso saber cómo hay que tratar a las mujeres con discapacidad, según García-Gallardo, que en unas declaraciones había afirmado que no se podía tratar a las mujeres como discapacitadas. “Hay que tratarlas igual de bien que a los hombres con discapacidad”, le respondió. Pero en la réplica fue más allá.

“No le voy a tratar con condescendencia, y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo”, ha dicho. A partir de ese momento, ha lanzado un discurso antiabortista en el que ha acusado a “la izquierda” de ser los “enemigos de la discapacidad”, de interesarse por “los que han nacido y no en los que no han nacido”, porque son favorables a las “leyes de la muerte”. Así, ha llegado a afirmar que los socialistas “invitan a los padres a triturar en el vientre de las madres a quienes tienen discapacidad” y como ejemplo ha dicho que “hay países de la Unión Europea donde apenas nacen niños con síndrome de Down”. Se ha referido al derecho que defiende el PSOE “de matar niños en el vientre materno” y ha garantizado el derecho de los médicos a objetar.

“Señor García-Gallardo, las mujeres, aún con toda su falta de empatía, capeamos el temporal”, ha respondido Frutos. La procuradora ha subrayado las declaraciones del vicepresidente del pasado 9 de mayo en las que afirmó que no se puede tratar a las mujeres “como si fueran discapacitadas” como una “falta de respeto”. “¿Para esto quería ser vicepresidente? ¿Usted se cree que se pueden tener conversaciones como si estuviese en una barra de bar? ¿Acaso cree que esta que le habla es inferior a usted?”, ha cuestionado. Frutos se ha referido a la “limitación ética y moral aberrante” de García-Gallardo, que no es compatible con el cargo que ocupa “en una sociedad avanzada”. “Le voy a confirmar algo para que se baje del caballo y ponga los pies en el suelo: usted no llega ni a la suela de los zapatos de las mujeres de esta tierra”, y “mucho menos” a las mujeres con discapacidad de Castilla y León. Frutos también ha preguntado si cree, con su “retrógrado pensamiento”, que las mujeres con discapacidad deben ser tuteladas por ello o por el hecho de ser mujeres. Frutos también ha destacado que aún está esperando a que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, desautorice las palabras de García-Gallardo, que a lo largo de su intervención solo ha recibido los aplausos de los diputados de Vox mientras que en los escaños del PP se vieron caras de estupefacción.