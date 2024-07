Carlos Pollán garantiza que la Fundación Castilla y León “seguirá echando una mano” con la fiesta de Villalar

El presidente de las Cortes de Castilla y León y presidente de la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, ha garantizado este martes que la entidad “seguirá echando una mano” con la fiesta de Villalar, un evento en el que plantea que también haya una financiación compartida. “En ningún sitio pone que la Fundación deba correr con el 100% de los gastos de la fiesta”, ha señalado en la rueda de prensa celebrada con motivo de la salida efectiva del Patronato de UGT, CCOO y PSOE, a los que ha acusado de tener “sectarismo ideológico”. Carlos Pollán también ha aludido al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien ha manifestado su intención de abandonar el patronato a pesar de que “no ha ratificado su condición de patrón” desde que tomó posesión del acta en 2022.

Carlos Pollán ha asegurado que organizar la jornada de puertas abiertas el mismo 23 de abril ha sido “un éxito de gente” y es “complementario” a las actividades de la campa en Villalar. “La [fiesta] hemos seguido apoyando porque no somos nadie para no hacerlo, pero también se deben respetar otras opciones”, ha defendido.

El director de la Fundación, Juan Zapatero, ha asegurado que la aportación que se realiza para el 23 de abril es “muy significativa”, y “no brilla” porque tiene que ver con la logística, la seguridad y la prevención. “Sin la aportación de la fundación esas 20.000 personas no podrían acceder por vías señalizadas y seguras, aparcar sus vehículos en lugares habilitados para ellos, no podrían moverse los vehículos atrapados o mal aparcados, no tendrían un cuarto de baño acondicionado y mantenido, las carpas no tendrían energía eléctrica, agua potable, no habría escenario ni señalización, ningún servicio de información, no se recogerían los residuos y no habría un plan de autoprotección ni recursos sanitarios disponibles ni voluntarios de Protección Civil”, ha enumerado.

“Asombro y disconformidad” con los argumentos del PSOE y sindicatos

Pollán, de Vox, ha mostrado su “asombro y disconformidad” de los argumentos esgrimidos por el líder de la oposición y los dos sindicatos principales, que consideran que se ha dado un uso partidista a la fundación y se ha destruido la “pluralidad y convivencia”. “Desde mi llegada han echado en cara al PP lo de siempre: el blanqueamiento de lo que ellos llaman la ultraderecha”, ha afeado el presidente del parlamento, que ha asegurado que las actividades relacionadas con El Hereje y el quinto centenario del matrimonio de los Reyes Católicos estaban ya programadas antes de su toma de posesión.

“Lo único que han hecho es venir a insultar al presidente”, ha reprochado Carlos Pollán, que ha agradecido al resto de patronos (el alcalde de Villalar, un miembro de la Junta, el resto de partidos políticos, las universidades públicas los miembros de la Federación Regional de Municipios y Provincias, el presidente de la Federación de las Cajas de Ahorro, el presidente del Consejo Económico y Social, la CEOE y el presidente del Consejo Regional de Cámaras) su apoyo a las actividades organizadas en los últimos dos años.

El director de la Fundación Castilla y León, Juan Zapatero, ha lamentado que UGT, CCOO y el PSOE abandonen el patronato porque “se pierde la aportación” que daban, pero ha asegurado que el funcionamiento normal no está afectada. “La fundación es única en todo el conjunto de las autonomías españolas porque todas las fuerzas políticas están en pie de igualdad. Todos los partidos, desde el que tiene 30 procuradores al que tiene uno, tiene un miembro en el patronato, y eso es una riqueza que ninguna otra fundación tienen. Perder eso significa que la fundación pierde en su conjunto, pero no implica una modificación de estatutos”, ha reflexionado Zapatero.

Zapatero también ha aclarado por qué en la última reunión del patronato se informó de las cuentas de 2022 y no de las de 2023, que se prevé aprobar en la próxima cita. Juan Zapatero ha asegurado que estaban pendientes de un informe de auditoría de 2022 porque había “discrepancias técnicas” sobre quién podía formular las cuentas. “Las cuentas las formulo yo y las aprueba el patronato. Y en este año esperamos tener aprobadas las cuentas de 2023 y estaremos al día”, ha explicado.