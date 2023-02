La verdad sobre el 'cheque bebé' de Mañueco: ni es para comercio de proximidad ni concreta qué se puede comprar

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentaba el martes una iniciativa de “fomento de la natalidad y apoyo a las familias” con la que pretendía tapar las medidas antiaborto de su socio de gobierno, que ni retira ni censura. Se trata un 'cheque bebé' denominado 'tarjeta familia', prepago, con la que los padres podrán disfrutar de hasta 2.500 euros en algunos casos para afrontar los gastos de los niños. Las bases se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León. Lo esperado era que desvelase todas las dudas que generó el propio Mañueco en la rueda de prensa, en la que no supo explicar muy bien qué bienes cubría la tarjeta, a nombre de que progenitor estaría, o cuándo se podría disponer de ella. Sí aseguró que con esta medida se iba a a favorecer el comercio de proximidad, pero no es cierto, no se menciona en las bases.

La tarjeta subvencionará los gastos de un nuevo nacimiento o adopción en las familias, en concreto las compras que se hagan en comercios de Castilla y León, pero no se excluyen las grandes superficies. Según el Bocyl, esas compras serán de “productos básicos para la alimentación infantil, pañales y productos de higiene, entre otros”. La Consejería de Familia no ha respondido a elDiario.es qué bienes incluye ese “entre otros”.

Para acceder a la 'tarjeta familia', los padres solicitantes deben estar empadronados en Castilla y León, esto incluye a las familias monoparentales. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, se las considerará únicas responsables y por tanto beneficiarias de las tarjetas aunque no tengan atribuida en el exclusiva la patria potestad de los hijos.

Se entenderá por familia también la formada por los dos progenitores, con independencia de que mantengan o no algún vínculo legal y/o afectivo y las hijas e hijos de todos ellos o por la única responsable familiar y por todos sus hijas e hijos.

El progenitor solicitante deberá declarar de forma expresa en su solicitud que está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, “de conformidad con lo establecido en el artículo 6.e) del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones en materia de subvenciones”. Los criterios para la determinación de la cuantía del Bono Nacimiento serán el nivel de renta y el número de hijos y se establecen tres tramos distintos dentro de los cuales la ayuda se incrementará en función del número de orden que ocupe el hijo nacido o adoptado entre los del progenitor solicitante.

En las familias compuestas por progenitores con hijos no comunes de relaciones anteriores, para determinar el número de orden del nacido o adoptado, se computará, por una parte, a los hijos del mismo padre y por otra, a los de la misma madre, y ambos progenitores podrán optar “por el computo más favorable” en el momento de presentar la solicitud.

Según informó la Junta de Castilla y León, el importe de la tarjeta para las familias con rentas de hasta 40.000 euros será 1.500 euros por el primer hijo, 2.000 por el segundo y 2.500 por el tercero y siguientes. En el caso de las rentas de entre 40.000 y 60.000 euros, el importe de la tarjeta será 1.000 euros para el primer hijo nacido, 1.500 para el segundo y 2.000 para el tercero o siguientes, y a partir de los 60.000 euros, se darán 500 euros para el primero, 1.000 para el segundo y 1.500 para el tercero o más, cuantías que se duplicarán en todos los casos en el supuesto de discapacidad del menor igual o superior al 33%.

En el caso de parto múltiple o adopción simultánea, la Junta de Castilla y León abonará por todos los nuevos hijos el importe mayor que corresponda. El pago se realizará a través de una tarjeta prepago que se asociará a la persona que figure en la solicitud como “primer progenitor”. La Gerencia de Servicios Sociales remitirá la tarjeta a la dirección indicada en la solicitud del Bono Nacimiento con la carga que le corresponda en el momento de su emisión y con instrucciones para su activación e informará a las familias de las condiciones de uso.

En su caso, la tarjeta, que estará sometida a caducidad, será recargada con la cuantía que corresponda y podrá ser utilizada durante el tiempo previsto en la correspondiente convocatoria. La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, con independencia de cuál sea la Administración o Entidad pública o privada que la conceda, nacionales o de la Unión Europea u organismos internacionales que para la misma finalidad reciba el beneficiario.

Vox se atribuye la medida aunque era una promesa electoral de Mañueco

Tras la presentación del cheque bebé, el socio de gobierno, Vox se atribuyó la iniciativa a través de un tuit en el que afirmaba que “gracias a Vox” Castilla y León ha aprobado un Bono Nacimiento de hasta 2.500 euros por hijo. “Nuestro compromiso con el impulso de la natalidad y la protección de la familia es inquebrantable”, aseguraba el partido de Santiago Abascal .

‼️ #URGENTE



Gracias a VOX, Castilla y León aprueba un Bono Nacimiento de hasta 2.500 euros por hijo.



Nuestro compromiso con el impulso de la natalidad y la protección de la familia es inquebrantable 💪🇪🇸#VOXÚtil



⬇️⬇️⬇️https://t.co/KWgAholiMz — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 31, 2023

Poco o nada ha tenido que ver Vox. Por un lado, quien lo pone en marcha es la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige Isabel Blanco (PP). Pero es que además Mañueco anunció la implantación de este cheque bebé en enero de 2022, cuanto fue reelegido presidente del PP de Castilla y León y cuando ya se habían convocado las elecciones del 13 de febrero que finalmente le obligaron a pactar con Vox.