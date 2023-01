Sin rastro de las medidas antiaborto ni soluciones para el Serla: Mañueco y el arte de esquivar la actualidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentaba este martes una “tarjeta prepago” para familias por nacimientos o adopciones y se enfrentaba a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, algo que llevaba tiempo sin hacer. El presidente ha tirado de argumentario y ha esquivado los asuntos más espinosos que ponen en cuestión no sólo la continuidad de su pacto con Vox sino la capacidad de gestión de su gobierno. Mientras que en los últimos días tanto cargos de la dirección nacional del partido de extrema derecha como el propio vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo insisten en la “vigencia” y en la puesta en marcha de las medidas antiaborto, Mañueco se niega a aclarar si las medidas se aplican o se retiran. Eso sí, subraya que la “tarjeta familia” es una medida de “fomento de la natalidad y apoyo a las familias”.

“Mire, sobre este asunto han corrido ríos de tinta, yo creo tanto el consejero de Sanidad como el consejero portavoz dejaron zanjada la cuestión. Aquí tuve la oportunidad de explicar con claridad mi posición y de fijar en una declaración institucional cuál es la postura de la Junta de Castilla y León y no tengo nada más que decir”, ha comentado. “Ya le he contestado”, ha dicho cuando se le ha repreguntado sobre si las medidas se aplican o se retiran“.

Respecto a la falta de presupuesto que abocan la desaparición al Servicio de Mediación de Conflictos Laborales (Serla), otra decisión que parte de un consejero de Vox (el de Empleo) y las explicaciones que ha pedido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Mañueco ha criticado que el “Gobierno de Sánchez” esté “obsesionado” con Castilla y León y que siempre “ataque al Gobierno de Castilla y León”. “No entiendo la situación”, ha manifestado. A la vez, ha sugerido que se preocupen de solucionar la “Ley de Sólo Sí es Sí” que “ha rebajado condenas y dejado en libertad a agresores sexuales y violadores”. Cuando se le ha preguntado si va a responder a Díaz, ha preguntado que a qué. “Hemos tenido dos conversaciones telefónicas y le he dicho que no se preocupe que están garantizadas la gestión de las competencias que están delegadas por parte del Gobierno de España. Por eso vuelvo a insistir: me sorprende que tras esas dos conversaciones privadas en las que le he trasladado cuál es la postura del gobierno siga atacando a Castilla y León. ”Yo creo que lo que deberían hacer la vicepresidenta y otros miembros del Gobierno es preocuparse por una modificación rápida, urgente y con sentido común de la Ley del sólo 'sí es sí' que ha supuesto la puesta en libertad de muchísimos agresores sexuales y la reducción de condenas de muchísimos agresores sexuales y violadores“, y ha añadido: ”Lo demás, que estén tranquilos, que no se preocupen, que sabemos cómo gestionar. Este es un Gobierno útil y eficaz al servicio de las personas de Castilla y León“. Mañueco no ha precisado cómo va a garantizar y desde qué consejería, ya que desde Empleo se niega la posibilidad, el servicio de mediación. ”Se va a garantizar desde el Gobierno de Castilla y León“, ha zanjado.

Otra decisión del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, que Mañueco no ha sabido resolver es la de no convocar las subvenciones para que ayuntamientos y diputaciones de más de 20.000 habitantes contraten agentes de igualdad. No lo hizo en 2022 y tampoco lo hará en 2023, tal y como informó elDiario.es. “La política que tiene la Junta de Castilla y León es clara e inequívoca en favor de las mujeres y sobre todo en apoyo a aquellas mujeres que han sufrido o que sufren maltrato por parte de sus parejas, de la violencia de género, de la violencia machista, como se la quiera denominar y en esto, más allá de las denominaciones, el hecho es claro, y en eso vamos a seguir siendo punteros, pioneros y vamos a estar en la vanguardia. No vamos a dar ni un paso atrás en este terreno. Más allá de que la Consejería de Industria y Empleo pueda o no hacer políticas de ese sentido, haremos otras”. Así, ha señalado que la Consejería de Familia e Igualdad tiene “muchas políticas muy útiles”, pero no ha aclarado si habrá o no agentes de igualdad este año, ni ha motivado o censurado la decisión de Veganzones.

En la misma línea evasiva se ha pronunciado sobre la orden judicial de que el PP convoque el congreso provincial de Salamanca en el plazo de 45 días, “lo están estudiando los servicios jurídicos” o en otra polémica decisión de Vox, en este caso del presidente de las Cortes, de dejar sin subvención a la Fundación Castilla y León para la celebración del Día de la Comunidad en Villalar de los Comuneros. El presidente ha pedido esperar a mañana, cuando se celebrará una reunión con la Fundación.