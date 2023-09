Ciudadanos exige el acta de Igea y advierte a otras plataformas que tendrían a un tránsfuga

El coordinador nacional de Ciudadanos (Cs), Carlos Pérez-Nievas, ha reclamado este viernes al procurador de este partido en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, contra el que pesa un expediente de expulsión, que entregue su acta y repiense su decisión de mantenerla, lo que creen que carecería de ética y supondría un caso de potencial transfuguismo.

En declaraciones a los medios de comunicación en las puertas de las Cortes de Castilla y León, cuando aún está abierto el plazo para que Igea y el exdiputado nacional Edmundo Bal -también expedientado- puedan alegar frente a esta propuesta de expulsión, Pérez-Nievas ha defendido que el parlamentario vallisoletano “tiene que entregar el acta” cuando sea expulsado oficialmente, lo que pedirá Cs a través de un escrito que registrará en el Parlamento autonómico.

Ha acusado a Igea de buscar “deliberadamente” su expulsión, que ha desvinculado de su “crítica política” y que ha relacionado con que, en su opinión, haya imputado delitos a dirigentes del partido al acusarles de utilizar el dinero de Cs para sus campañas particulares.

Además, ha negado que la posición esgrimida por Igea sobre la conveniencia de concurrir a las últimas elecciones generales fuera lo que trasladó inicialmente de forma interna a la dirección nacional.

Sobre el potencial transfuguismo, Pérez-Nievas ha indicado que Igea figura como uno de los fundadores de Nexo y ha explicado que, en caso de constituirse como partido político finalmente, podría “empezar su andadura política teniendo ya un tránsfuga en sus filas, a lo que ha agregado que espera que la condición de procurador no sirva para financiarse con un dinero que, en su opinión, tiene su origen en un proceso electoral al que se presentó con Cs.

Por su parte, la presidenta autonómica de Cs, Gemma Villarroel, ha calificado el expediente de expulsión contra Igea como “totalmente comprensible” porque “sistemáticamente” ha “incumplido los estatutos” del partido, con críticas públicas y ahora integrándose en una plataforma que se dice “socialdemócrata”.

Para Villarroel, resulta “indigno que no se haya ido él” y ha considerado que su protesta por la expulsión es una “broma” y un “circo”, a lo que ha agregado que no le sorprende que no deje el acta porque les tiene “totalmente acostumbrados” a su “contradicción”, por haber pedido el acta a otros compañeros con anterioridad. “Es una contradicción con patas”, ha afirmado.

La dirigente autonómica ha apelado al cumplimiento del código ético de Ciudadanos, mientras que el dirigente nacional ha lamentado que desde que fue elegido procurador en las últimas elecciones autonómicas Igea se haya “considerado imbuido en una especie de halo que le permite ir al margen de todo el partido”.

En caso de que finalmente Igea optara por dejar el acta, algo que negó ayer mismo, la dirección de Ciudadanos ha descartado que pueda ser el número dos de la lista el exprocurador de Cs Miguel Ángel González quien represente a esas siglas, al haberse integrado hace unas semanas en el Gabinete de Presidencia de la Junta de Castilla y León, por lo que lo consideran integrado en el PP.

“Es un problema que resolveremos nosotros desde Ciudadanos”, ha indicado al respeto el Pérez-Nievas, quien ha indicado que Miguel Ángel González “no debería de ninguna de las maneras pretender optar a recoger el acta de un partido al que no pertenece y estando ya integrado en otra estructura de otro partido político”.