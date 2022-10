Ciudadanos y Podemos presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Castilla y León

Ciudadanos y Unidas Podemos han anunciado este lunes que el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León presentará su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad que ha registrado la Junta, ya que, para ambos partidos, la normativa está “cargada de mentiras” y desvela el “sometimiento” del PP a la “ultraderecha” de Vox.

En concreto, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, quien ha comparecido ante los medios tras asistir a la Junta de portavoces donde se ha dado a conocer el acuerdo de la Mesa de las Cortes para la tramitación del Presupuestos, ha asegurado que son unas cuentas “preocupantes”, ya que, como ha detallado, algunas consejerías como Sanidad “crece por debajo de la inflación”.

“En un primer análisis hay señales preocupantes de que hay servicios que no se pueden mantener con niveles de calidad”, ha lamentado Igea, quien ha criticado además que en el turno de comparecencias de los consejeros ante la Comisión de Hacienda no se incluya la del vicepresidente, Juan García-Gallardo. “Tampoco es de extrañar porque no tiene tarea”, ha reflexionado.

Para Igea, García-Gallardo no tiene presupuesto más allá de pagar a “altos cargos”. “Cuando uno no tiene nada que explicar lo mejor es que no acuda”, ha zanjado el representante de Ciudadanos en las Cortes.

El procurador ha insistido en que el Proyecto de Presupuestos se nutre de cuestiones “muy sorprendentes” y ha detectado “tres mentiras” como es lo de que haya una menor fiscalidad, el “trampantojo” de apoyo a las familias y las “dificultades” en la prestación de servicios dado el incremento de los precios de la energía que, a su juicio, no están bien valorados.

Por último, Igea ha asegurado que le ha “deprimido” ver que la partida de cooperación al desarrollo se queda igual que en 2021 sin sufrir un incremento. “Estamos en una Comunidad más taurina que solidaria”, ha zanjado.

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que la cuentas, pese a ser las más altas de la historia, son “insuficientes”, además de estar “infladas” por las cantidades que proceden del Gobierno central.

“Los presupuestos son insuficientes para afrontar necesidades y desafíos, son unos presupuestos que mienten y falsean la realidad, ni van a ayudar a las familias ni van a mejorar los servicios públicos”, ha lamentado Fernández, quien ha lamentado que se haya perdido otra oportunidad para avanzar en un cambio del modelo productivo con el fin de “ayudar” a pymes y autónomos.

Asimismo, ha lamentado que hayan “desaparecido” los retos que se marcan en la Agenda 2030 y ha insistido en que este proyecto demuestra como “el PP se ha doblegado a los postulados de la ultraderecha” con la “eliminación” del objetivo de “lucha contra la desigualdad”.

Fernández también ha considerado que las cuentas “diluyen” todo lo referente a la violencia de género al incluir partidas específicas para la violencia intrafamiliar.

“Son unas cuentas insuficientes, engañosas y no van a mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León”, ha zanjado, tras lo que ha añadido: “Se escenifica el sometimiento a la ultraderecha de Vox”.