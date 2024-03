Las enmiendas regeneradoras del PSOE: Dejar sin el presupuesto de 1,4 millones a García-Gallardo y eliminar la subvención a “telemañueco”

Del millar de enmiendas parciales a los presupuestos de Castilla y León que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista destacan varias de corte regenerador, “porque los que venían a eliminar los chiringuitos” -primero Ciudadanos y después Vox- “los han aumentado”. Así lo ha explicado este miércoles el líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca.

La coalición entre PP-Vox engordó la nómina de altos cargos con direcciones generales de nueva creación como la que se hizo a medida de la que fue dircom de facto del partido de extrema derecha, Montserrat Lluis, y que ahora ocupa una sustituta tras la marcha de esta a la sede de Vox en la calle Bambú. Tudanca propone en una de sus enmiendas reducir un 30% el número de altos cargos - de 99 se pasaría a 69- y dejar en la mitad el personal eventual y que corresponde a los asesores que tienen en Presidencia, Vicepresidencia y Consejerías. De este modo se pasaría de 44 asesores a 22 “para volver a los anteriores estándares que tenía el Partido Popular” durante la etapa en la que Juan Vicente Herrera era presidente de Castilla y León.

Pero además, los socialistas han presentado una enmienda para eliminar el presupuesto de 1,4 millones de la Vicepresidencia de Castilla y León: “No nos podemos permitir gasto inútil y no hay gasto más inútil en el presupuesto de la Junta que la vicepresidencia del señor García-Gallardo sin competencias, que para lo único que sirve es para que con el dinero de todos los castellanos y leoneses, el señor vicepresidente, de la manita del señor Mañueco se dedique en cuerpo y alma a lanzar discursos de odio contra todo lo que no piensa como él”, ha precisado.

Publicidad institucional

También se han presentado enmiendas para la reducción “significativa” de la publicidad institucional y para su regulación, como recomendó la Airef en 2022. En concreto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sugirió al presidente de la Junta de Castilla y León que cambiase la Ley de Publicidad Institucional -algo que estaba previsto en la anterior legislatura cuando el socio de gobierno era Ciudadanos y que se olvidó tras la coalición con Vox- y le reprochó que destine el 60% del gasto a la prensa escrita, algo “poco justificado en base a los criterios de audiencia”. “El gasto en este medio se mantiene estable a lo largo del tiempo”, observa, “a pesar del ser el medio que más audiencia ha perdido en los últimos años, en todos los segmentos de edad y en todas las cabeceras de prensa”, decía el informe.

Tudanca también ha incluido en las enmiendas la eliminación de la partida destinada a Radio Televisión Castilla y León, una corporación formada por dos empresas privadas que reciben cada año algo más de 21millones de euros. “No podemos consentir que se destinen más de 21 millones de euros a la televisión de Castilla y León para que se haya convertido en 'telemañueco', para que siguiendo la estela de la señora Ayuso, para que siguiendo la estela del señor Miguel Ángel Rodríguez, se consienta que Mañueco llame para destituir a directores de informativos y se convierta en un instrumento de propaganda del fascismo. No puede ser”, ha aseverado. Así, ha insistido en que mientras no se establezca un nuevo modelo tal y como reclaman en una disposición adicional, quieren “una televisión objetiva”, “profesional” y que “garantice condiciones de trabajo dignas” para sus empleados y con garantía de independencia y neutralidad informativa. “Mientras esté al servicio del señor Mañueco y mientras se permita que esté controlada por aquellos que incluso han sido condenados por la Gürtel -el constructor José Luis Ulibarri era el dueño del 50% de la corporación y ahora lo son sus hijos- por financiar ilegalmente al Partido Popular, no puede ir a esa televisión un solo euro de dinero público. Ya está bien. Queremos que se establezca un nuevo modelo consensuado y que permita un control público que hoy no existe, que permita que el señor Mañueco quite las zarpas de una televisión que debería ser de todos, que fue de todos y que el señor Mañueco se cargó”, ha añadido.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado 1.146 enmiendas parciales al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad por un importe de 1.500 millones de euros. Tras el rechazo ayer del Pleno de la enmienda a la totalidad, el PSOE defenderá ahora estas enmiendas parciales que se enmarcan en la alternativa socialista con enmiendas “para cambiar por completo el presupuesto” de una Comunidad autónoma que “tiene enormes posibilidades y un enorme potencial”, tal y como ha señalado Tudanca.

En concreto, estas 1.146 enmiendas lo son al presupuesto de las distintas consejerías, al articulado y a la Ley de Medidas, al tiempo que se plantea varios fondos específicos, por un importe total de 1.077 millones de euros.

Fondos específicos dirigidos a luchar contra la pobreza (150 millones de euros); a crear un parque público de alquiler social (63 millones de euros) o un plan específico de reducción de listas de espera (80 millones), así como diversos planes de Formación Profesional, de desarrollo industrial o de apoyo a autónomos.

Plantea, además, la creación de varios fondos específicos en materias como vivienda, listas de espera o desarrollo industrial. El total de enmiendas se divide en varios bloques relacionados con el reto demográfico y el desarrollo económico; de servicios públicos; de igualdad; de Diálogo Social y de ética y transparencia.

Entre todos ellos, se plantean cuestiones como la creación de una Ley de Reto Demográfico (332 millones de euros) con estrategia e incentivos fiscales y medidas dirigidas a la promoción industrial, ayudas al campo o retención de talento. En materia de servicios sociales las enmiendas tratan de mejorar inversiones en materia sanitaria o contratación de profesionales, así como extensión de becas o libros en educación o en familia.

En igualdad, las enmiendas del PSOE tratan de “romper esta dinámica endiablada” de la extrema derecha con el negacionismo de la violencia de género, por lo que plantean propuestas para incrementar los fondos destinados a luchar contra ella.

En lo que se refiere a la fiscalidad, Rosa Rubio ha censurado que, en Castilla y León, “ser rico tiene premio”, cuando el modelo del PSOE es “todo lo contrario”: “Los impuestos siempre han de pagarse por quien más tiene, más gana y más hereda”.

Por ello, pedirá que se unifique la tarifa de IRPF porque “no se puede consentir que uno que gana 50.000 euros al año tribute igual que uno de 300.000”, al tiempo que planteará bonificaciones para libros de texto o para pensionistas con familiares a cargo, entre otros.