García-Gallardo: “Todo lo que he hecho estos días ha sido con la cabeza bien alta para evitar el golpe de Estado”

Apenas 24 horas después de aparecer en la manifestación del pasado lunes frente a sede del PSOE en Ferraz, cantando con un megáfono “noviembre nacional”, y después de más de una semana señalando como “traidores” a políticos socialistas, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado que defiende “con la cabeza bien alta” todo lo que ha hecho estos días “para parar el golpe de Estado”.

“Vamos a hacerlo todo para parar el golpe. Desde los parlamentos, desde el ejecutivo y, por supuesto, también acompañando al pueblo español que se manifiesta en las calles atónito ante la pérdida de derechos y ante la destrucción del Estado de Derecho en España”, ha declarado poco antes de participar en una entrega de premios deportivos en Valladolid. García-Gallardo que ha acudido a varias concentraciones ante Ferraz desde la semana pasada y ha cantado “esas lecheras a las fronteras” a pesar de su cargo público, no le ha dado importancia las advertencias sobre el deterioro de su imagen institucional. “Si estuviera en cálculos personales egoístas, tratando de cuidar mi apariencia como político, pensando en las próximas elecciones, quizás no estaría con los españoles que se manifiestan pacíficamente ante las sedes del PSOE”, ha afirmado. “Pero no estoy en eso. Estoy en acompañar, como uno más, a los españoles que están gritando para evitar que se consume el golpe”, aclaró. “Defiendo con la cabeza bien alta todo lo que he hecho estos días”, se ha reafirmado.

No opina lo mismo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha negado a su petición de convocar una manifestación desde la propia Junta de Castilla y León. “Hicimos esa solicitud, pero él es el presidente y es quien debe medir la respuesta del gobierno de coalición en su conjunto. Es una decisión que he respetado. Sigo asistiendo a todas las manifestaciones que puedo, y, si el presidente considera que con la que respuesta que hemos dado es suficiente, estará bien para él”, ha reprochado.

También ha contestado a preguntas sobre las peticiones de los socialistas para su reprobación o cese. “El PSOE es experto en intentar buscar las más furibundas cortinas de humo; buscan cualquier excusa para que no se hable de todos los desmanes, de todas las acciones negativas que emprende el partido socialista. Yo no voy a perder ni un segundo en estas maniobras de distracción”, se ha escudado

Curiosamente, mientras él se manifiesta y entona cánticos racistas, García-Gallardo ha anunciado que ha enviado una carta al Comité de las Regiones de Europa solicitando una reunión monográfica para tratar “la situación de crisis institucional que se vive en España”.

“Estuve la semana pasada en Hungría y en Europa no se terminan de creer lo que está pasando aquí. No se terminan de creer que, porque el PSOE necesite los votos de los partidos separatistas, se vayan a perdonar 15.000 millones de euros de deuda a los gobiernos de estos partidos. Esto no lo entiende nadie; ni aquí, ni en Europa. Es incomprensible e inaceptable”, ha explicado.