Igea insta al PP y al PSOE a sentarse a negociar para evitar que Vox gobierne en Castilla y León

El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha reconocido que no está satisfecho con el resultado, un solo escaño frente a los 12 que obtuvo en 2019. "Hemos perdido", ha dicho. Sin embargo ha criticado abiertamente a Mañueco al recordar que las elecciones se adelantaron "para gobernar en solitario y para acabar con Ciudadanos y ninguno de estos dos objetivos se han conseguido".

"Hay quien se ufana de sacar unas elecciones con los mismos resultados que tenía", ha ironizado. Mañueco no ha llegado a la mayoría y necesita a los 13 procuradores de Vox para n. Igea ha pedido a los responsables de "los dos grandes partidos" que se sienten "a pensar en grande", porque "este país no puede continuar deslizándose por la pendiente de la polarización, la trinchera y el frentismo",. Además ha recordado las "palabras" de dirigentes del PP que aseguraron que no gobernarían con Vox. "Esperemos que la cumplan", ha deseado. "Sin esto es todo lo que tiene que ofrecer el PP a los españoles apañados estamos, si esta es la victoria que soñaban ¿de qué país estamos hablando? ¿de qué Comunidad estamos hablando?", se ha preguntado.

El exvicepresidente ha asumido que le hubiese gustado dar a los suyos "mucho más" y que "no hay nada que celebrar" porque le hubiese gustado al menos tener grupo parlamentario propio y ha insistido en que "los grandes partidos tienen que reflexionar", porque Castilla y León necesita "estabilidad, presupuestos y reformas". Además ha advertido que si "alguien" quiere llevar a Castilla y León "a un escenario de repetición de elecciones" es un "absoluto inconsciente". Por último y a preguntas de la prensa, Igea ha avanzado que seguirá trabajando como médico, ya que los diputados autonómicos en Castilla y León "no tienen dedicación exclusiva" y él tiene un oficio con el que ganarse la vida, pero compatibilizándolo con la política.

También ha mostrado su agradecimiento a Inés Arrimadas de quien ha dicho que "hoy más que nunca" es su presidenta, su compañera y su amiga.