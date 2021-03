Igea recrudece las críticas contra el PSOE y acusa a Tudanca de "comprar voluntades" para la moción de censura

Mientras el PSOE sigue trabajando para armar una moción de censura que expulse al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Francisco Igea, de la Junta de Castilla y León, este último ha recrudecido las críticas hacia los socialistas. Este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha advertido al líder del PSOECyL, Luis Tudanca, de que "en Ciudadanos ningún procurador se apellida Tamayo" y le ha acusado de "comprar voluntades" para llevar a cabo la operación.

Tudanca había manifestado poco antes "en Ciudadanos hay mucha gente que vino para no mantener en el poder a un PP manchado por la corrupción" ,y tampoco a un Gobierno autonómico que "tanto daño ha hecho". "Presumir públicamente de que uno va comprando voluntades no es lo que esperan los ciudadanos de los políticos, si uno tiene que poner una moción de censura no compra voluntades sino que explica en la sede de la soberanía popular cuál es su proyecto de futuro", ha apuntado el vicepresidente. Así, ha asegurado que el PSOE de Castilla y León tiene el mismo nivel político que 'Chiquito de la Calzada' por ir "con la chequera por delante" para obtener apoyos a la moción.

Así, ha afeado al líder socialista que "vaya con la chequera por delante" para ver si encuentra "a alguien" que le apoye y ha señalado que esto demuestra que el nivel político del PSOE en la Comunidad es de "Chiquito de la Cazada". Ha destacado que Tudanca no ha hablado con la responsable nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ni con el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, David Castaño. "Tampoco ha hablado conmigo para que me autocensure", ha bromeado.

Igea considera que el movimiento de la moción de censura responde a un "grado de desesperación indigno" a pesar de que creía que el líder socialista era "sensato y más coherente". El vicepresidente ha llegado a culpar a Tudanca de no haber conseguido la presidencia de la Junta de Castilla y León por "cobarde", ya que, según Igea no fue capaz de plantar cara a su partido.

"Algunos nos levantamos en nuestra Ejecutiva y defendimos nuestra posición, usted no está aquí porque no se levantó y no cuestionó las políticas de alianzas de su partido", ha reprochado. Francisco Igea se ha alegrado de no conseguir en ese momento, junio de 2019, el objetivo de pactar con el PSOE. "Doy gracias a dios. Estaba equivocado, no sé que hubiera sido de esta Comunidad gestionada, en un momento tan duro, por unos personajes que están dando un espectáculo como este", ha afirmado.