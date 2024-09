Mañueco incentivará el alquiler en Castilla y León sin decir cómo garantizará “el cobro de la renta” ante impagos

Tras la inactividad de agosto, el curso político vuelve a Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este lunes una batería de medidas en materia. El Ejecutivo va a tratar de incentivar el alquiler intercediendo por los propietarios de vivienda vacías para “el cobro de la renta y la cobertura de desperfectos” de los inmuebles, como ha explicado el líder del gobierno autonómico. A cambio: que los dueños ofrezcan “un precio asequible”.

Mañueco se ha puesto como meta reforzar sus políticas de vivienda. Para ello la Junta de Castilla y León construirá viviendas de alquiler destinadas a trabajadores en zonas del medio rural con intensa actividad industrial y escasa oferta, con un primer bloque de 200 viviendas.

Castilla y León también desarrollará un Plan Regional de Ámbito Territorial para generar suelo en Aguilar de Campoo destinado a la construcción. A este proyecto se añadirían varios municipios de la Ribera del Duero -entre Burgos y Valladolid-, Ólvega -Soria-, Guijuelo -Salamanca-. En estos casos la Junta se encuentra en trámites para obtener parcelas. Este plan está “abierto” a otros municipios.

El presidente también ha anunciado otras 500 nuevas viviendas, que sumaría al otro medio millar ya informadas y es compatible con el anterior programa, en el medio rural destinada a jóvenes de menos de 36 años con una bonificación de descuento del 20% sobre de su precio. En este caso se van a escudar en las diputaciones quienes colaborarán en los proyectos. Echando cuentas, Mañueco ha contabilizado en casi 3.000 viviendas las que su Ejecutivo va a poner a disposición de los jóvenes bien en régimen de alquiler o de venta.

El líder del Ejecutivo de Castilla y León ha recordado también otras líneas de ayuda, como las directas al alquiler, el programa Rehabitare; los beneficios fiscales; la rehabilitación de las casas de camineros y otros edificios de distintas titularidades, o la construcción de 1.000 viviendas en régimen de cohousing para alquiler bonificado a los jóvenes. El objetivo es “ayudar a los jóvenes a emanciparse y a que las familias y personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas sin apuros”, ha apuntado.

Lo que no ha especificado es la partida presupuestaria destinada a tales programas, además de no haber dado plazos. Las medidas en materia de viviendo, como ha aseverado el presidente, no van a depender de la aprobación de los presupuestos de 2025 y contarán con el sector privado y los agentes de la propiedad inmobiliaria.

Presupuestos de 2025

Precisamente, la duda sobre la aprobación de los presupuesto autonómicos para 2025 planeaba sobre el Colegio de las Asunción de Valladolid, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Fernández Mañueco ha garantizado que se presentarán “en tiempo y forma” antes del 15 de octubre, día que tendrían que ser entregados en las Cortes.

En caso de que no sean aprobados en las Cortes, ya que el PP no tiene la mayoría absoluto, el Ejecutivo autonómico tendría que prorrogar las cuentas de 2024, validadas por el parlamento autonómico en mayo de este año.

Ante esta “nueva etapa”, como ha definido Mañueco a la “inexplicable” marcha de Vox del gobierno de Castilla y León, el presidente de la Junta ha aclarado que quiere “agotar la legislatura” independientemente de que haya o no presupuestos. El presidente ha reflexionado que la actual composición de gobierno es lo que él prefería en 2022, estar en minoría buscando apoyarse puntualmente en otros grupos parlamentarios.

Para buscar esos acuerdos, Mañueco ha adelantado que este mes de septiembre tratará de acercar posturas con los líderes de la oposición sin clarificar qué grupo tendrá prioridad. Las materias a negociar: sanidad, calendario de infraestructuras de autovías o ferroviarias y también los presupuestos.

En toda su intervención, el presidente de la Junta ha hecho una llamada al “diálogo” para “pensar en Castilla y León”. Este llamamiento, realizado también a agentes sociales y sociedad civil, iba destinado al PSOE y Vox, como principales grupos de la oposición a quienes les ha pedido que se alejen de las “órdenes de sus partidos de Madrid” por “las personas de Castilla y León”.

Entre los asuntos pendientes que el PP tiene con Vox en Castilla y León son varias iniciativas parlamentarias sobre una Ley de Concordia o el desarrollo de una ley de violencia intrafamiliar. Mañueco no ha especificado qué harán los suyos en estas materias y se ha remitido como compromiso de gobierno a lo argumentado en el último debate del estado de la Comunidad.

Mañueco pide a Sánchez un modelo de financiación autonómica sin privilegios

El PP buscará este viernes hacer un frente común entre los presidentes autonómicos del partido frente al acuerdo entre el Gobierno, PSC y ERC en materia de financiación autonómica. Fernández Mañueco ha descartado que sea la Junta o cualquier autonomía o su partido quienes tengan que elaborar un modelo de financiación autonómica. Para el líder del Ejecutivo regional es “al Gobierno de España” a quién le toca.

Mañueco se ha posicionado de nuevo en contra de este acuerdo y ha rechazado “cualquier privilegio económico” con Cataluña. “Nadie es más que nadie”, ha apostillado.

De la misma forma que con la Ley de Amnistía, Mañueco ha adelantado que “van a dar esa batalla” contra el modelo de financiación. “Se trata de decir que no estamos de acuerdo con lo que hace Sánchez, porque rompe la igualdad de todos los españoles y rompe también la justicia social, la solidaridad entre los territorios”,