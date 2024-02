El portavoz de la Junta (PP) defiende a García-Gallardo (Vox): “Está siendo un buen vicepresidente”

Para el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, del Partido Popular, la labor de Juan García-Gallardo, de Vox, como representante de la Comunidad ante las instituciones de la Unión Europea es buena. “Me parece que está siendo un buen vicepresidente”, ha comentado este jueves a preguntas de los periodistas sobre su último viaje a Hungría y su participación en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.

El consejero 'popular' ha defendido así a su compañero de gabinete, quien en la mañana de este jueves ha asegurado en Bruselas que las políticas climáticas son “una completa estafa”. García-Gallardo ha señalado que el clima cambia mientras que las políticas climáticas buscan imitar la soberanía energética, industrial y alimentaria con la falta excusa del medio ambiente“.

“Europa no tiene un problema de emisiones de CO2, quizás China lo tiene, pero Europa no, el problema lo tenemos con unas élites que están arruinando a nuestro campo y a los trabajadores europeos para favorecer a potencias económicas extranjeras, Bruselas ha traicionado a los europeos y estos ya no aguantan más”, ha manifestado el vicepresidente.

En su discurso, el vicepresidente ha apoyado a los agricultores y ganaderos y les ha arengado: “Adelante agricultores, abajo la Agenda 2030. Arriba el sentido común”.

En su paso por Hungría, García-Gallardo ha cargado contra el presidente del Gobierno: “El hombre con más poder hoy en España es Carles Puigdemont, un hombre perseguido por apropiación indebida y por capitanear un golpe institucional contra la unidad de España”. Asimismo, ha aseverado que en España hay “criminales decidiendo leyes que les benefician”. El vicepresidente también ha asegurado que el gobierno de Castilla y León y el de Hungría “tienen cosas en común”.

Ante todos estos mensajes, desde la parte del PP de la Junta han asegurado que en sus visitas, el vicepresidente ha mantenido varias reuniones de perfil institucional“ y de ”otras características“. En el caso de Hungría, García-Gallardo ha mantenido encuentros con representantes del gobierno y del partido Fidesz invitado por dos organizaciones, como ha defendido el portavoz vinculadas a los derechos civiles y al mundo universitario.

Para el 'popular' Carriedo, los mensajes emitidos por su socio de gobierno son parte de las “diferentes” formas de “explicar las cosas” en defensa de los intereses de Castilla y León. Asimismo, el consejero ha abogado porque sea “el conjunto de la sociedad el que tiene valorar” las funciones de García-Gallardo.