El PP cede ante Vox y suprime las referencias a la Agenda 2030 de la Educación Ambiental de Castilla y León

El Partido Popular cede ante Vox y suprime las referencias a la Agenda 2030 de la Educación Ambiental de Castilla y León, aprobada la semana pasada por los consejeros de la Junta. Este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba el acuerdo relativo a la Estrategia de Educación Ambiental en el que aseguraba se estaba alineada con “la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”, una alusión que desaparecía en el Bocyl del miércoles 24 de enero en el documento que ha elaborado la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, dirigida por el PP.

Vox ha rechazado en múltiples ocasiones la Agenda 2030 y los valores que defienden las Naciones Unidas, a los que el partido ultraderechista se refiere como “consenso progre”. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), se negó hace meses a que la Junta de Castilla y León se “tragara” la “estafa climática”. “La nueva religión de Estado es el fanatismo climático. Su 'evangelio', la Agenda 2030”, defendió en abril del año pasado.

La Agenda 2030, sin embargo, no habla de eso, sino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que están centrados en la salud, la pobreza y el clima que 193 estados se han comprometido a cumplir antes de 2030. Dos ejemplos: la lucha contra el cambio climático y fomentar la gestión ecológicamente racional de los productos químicos.

La Junta de Castilla y León asegura a este diario que el “error” que se ha “corregido” este miércoles ha sido “reproducir un texto previo, un borrador, que en la redacción final se optó por abreviar, simplemente para que no resultara demasiado extenso”. “Un cambio en ese párrafo, como otros muchos cambios que se han ido introduciendo en la redacción del acuerdo y de la propia Estrategia, a lo largo de su tramitación”, afirma la Consejería de Medio Ambiente, al igual que sucede en los documentos, que experimentan “cambios durante todo el proceso”. “Incluso en la fase final, son habituales los ajustes de redacción para pulir el texto al máximo”, apostilla.

“Es importante destacar que la corrección no afecta en absoluto a la parte dispositiva del acuerdo, y por tanto no tiene ningún efecto jurídico. La corrección no afecta en absoluto tampoco a la propia Estrategia de Educación Ambiental”, aseguran desde la Consejería.

También se eliminan las alusiones a la Ley de Educación

No es la única alusión a la Agenda 2030 que ha sido borrada de esta estrategia a lo largo de su trámite. En el borrador de la Estrategia —que fue sometido a información pública en agosto— la Agenda 2030 figuraba en la introducción y en los marcos de referencia, de donde también se ha eliminado la alusión a la Ley de Educación (LOMLOE) como marco de referencia de la Estrategia de Educación Ambiental. El borrador del documento, al que ha tenido acceso este diario, habla de cómo la LOMLOE reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible según la Agenda 2030 o el papel de la educación para la transición ecológica, entre otros.

Básicamente se han remplazado las menciones a la Agenda 2030 por la “sostenibilidad mundial y de la Unión Europea”. El borrador hablaba de que la Agenda 2030 es “un plan en favor de las personas, el planeta y la prosperidad” que “promueve una alianza de colaboración para ser implementado por todos los países y partes interesadas”. Sin embargo, el documento aprobado por la Junta de Castilla y León se limita a hablar de que la Unión Europea alcanzó “un gran consenso” en torno a unos objetivos “en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”.

La Estrategia establece en sus 25 páginas tres prioridades temáticas —cambio climático, la biodiversidad y la economía circular— y propone incorporar una perspectiva proactiva“ que impulse la participación y colaboración de toda la sociedad” y “evite los enfoques catastrofistas” en “todos los programas de educación y comunicación ambiental”. Esta apostilla —muy similar al “catastrofismo climático” que ha rechazado García-Gallardo en alguna ocasión— se ha producido también después de que se sometiera a información pública el borrador de la estrategia, que estará dotada con 19 millones de euros para el periodo 2024-2030.

El PP se comprometió en 2017 y 2021 con la Agenda 2030

La Junta de Castilla y León se comprometió con la Agenda 2030 en 2017, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario de la mano de Juan Vicente Herrera. En ese año el gobierno autonómico reconoció la importancia de la Agenda de las Naciones Unidas, con lo que Mañueco personalmente también se comprometió en 2021: aprobó los ejes de acción para la mejor implementación de la Agenda 2030. De hecho, el documento que firmó Mañueco de directrices para la implementación de la Agenda 2030 incluye la II Estrategia de Educación Ambiental y destaca la importancia de esta cuestión.

En la Estrategia de Educación Ambiental inicial, el documento destacaba los compromisos de la Junta de Castilla y León con la Agenda 2030. Sin embargo, en la final se alude a los acuerdos de 2017 y 2021, pero no enuncia qué abordan esos acuerdos en concreto, sino que lo hace de manera más genérica.

Hay afirmaciones que desaparecen por completo, como esta: “Este Acuerdo [de 2017] asume la necesidad de elaborar un documento de directrices para la implementación de la Agenda 2030, de formar a los empleados públicos y desarrollar labores de difusión, así como de llevar a cabo el seguimiento de implantación de las directrices en todas las políticas públicas”.

El compromiso de Mañueco con la Agenda 2030

Cuando el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, gobernaba con Ciudadanos, comprometió 189 acciones divididas en cuatro grandes ejes para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, aseguró que los presupuestos autonómicos de 2022 iban a ser los primeros evaluables en clave Agenda 2030. “Todos estamos llamados a participar y dejar claro que la Agenda 2030 si existe en Castilla y León”, defendía en 2021.

En la campaña electoral de 2022, el PP se comprometió a orientar las actuaciones de la Junta “en consonancia con los objetivos” de la Agenda 2030. Meses después, empezó a gobernar con Vox, un partido que ha mostrado su rechazo a estos objetivos de la ONU, lo que ha llevado a diferentes versiones de la política autonómica.

En octubre de 2022 Juan García-Gallardo acudía al Comité Europeo de las Regiones. “Los europeos no arriesgarán sus vidas por las emisiones de CO2, los carriles bici o la Agenda 2030, sin embargo, sí lo harán en caso de ser necesario por el amor a sus familias, a la tierra que labraron sus padres o al legado cultural de sus abuelos”, zanjó durante la sesión plenaria. El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, eludió matizar o desautorizar las palabras del vicepresidente: “Cada uno tiene una forma de hablar”.

390 participantes en la III Estrategia Ambiental

La tercera Estrategia Ambiental busca, en palabras del gobierno autonómico, ir “más allá de la sensibilización y concienciación” y convertirse en un instrumento “de gestión ambiental y facilitador de cambios” para alcanzar la “sostenibilidad”. Para elaborar este documento participaron 390 personas. Tras revisar las dos estrategias previas, se realizaron seis entrevistas a expertos para analizar la situación actual y los retos de la educación ambiental. También se realizaron tres mesas de trabajo con 29 expertos para realizar un diagnóstico y evaluar las debilidades y fortalezas y dos encuestas (306 y 49 respuestas, respectivamente) a diversos actores del ecosistema regional de educación ambiental .