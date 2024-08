El Ayuntamiento de Valladolid niega conocer las relaciones familiares entre el PP y la empresa encargada del informe sobre el soterramiento

El Ayuntamiento de Valladolid —gobernado por PP y Vox— asegura que no conocía que los socios fundadores de Eficia Gestión de Proyectos SL, empresa encargada de realizar para el consistorio un estudio para sobre el soterramiento de las vías del tren en la capital vallisoletana, son hermanos de altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona (PP), ha afirmado que “no tenía el conocimiento evidentemente absoluto de quién podía ser la empresa que pudiera realizar este informe”. “Me he enterado por la prensa, así de así de claro y así de sencillo. Nosotros hemos adjudicado esta empresa porque son expertos en 'project management'”, ha apuntado en referencia a la información publicada por elDiario.es.

Zarandona ha querido despejar cualquier duda sobre el contrato concedido a la empresa formada por los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Juan Ayres e Ignacio Piccio-Marchetti, hermano Ignacio Ayres, director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y muy vinculado a las obras públicas con el PP, y de María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid.

El edil ha señalado que “estos señores” están acostumbrados a “coordinar grandes proyectos, a ponerse en contacto con técnicos de cualquier tipo y poder constatar una información que sea basada y que sea realista”.

En resumen, según las explicaciones dadas, el equipo de gobierno ha buscado a “un grupo de profesionales que puedan dar una opinión absolutamente contrastada e inequívoca y que no sean técnicos municipales para que tampoco haya ni siquiera una sombra de duda sobre que este ayuntamiento haya pedido que el informe se resuelva en una dirección u otra, que eso, desde luego, ya lo pueden ustedes olvidar”, ha aseverado Zarandona.

El trabajo que tendrán que hacer desde Eficia, en palabras de Juan Ayres en declaraciones recogidas por este periódico pasan por analizar con un trabajo “muy básico” y “números gordos” las distintas alternativas para soterrar la vía, contemplando una posibilidad que no ha tenido en cuenta Adif, la de utilizar muros pantalla que se van cubriendo con losas, una alternativa “que puede ser mucho más barata” que utilizar una tuneladora.

Su propuesta ganó a las otras dos empresas invitadas a concurrir a este contrato menor. La suya fue de 14.500 euros, frente a las otras dos ofertas que iban entre los 14.800 y los 14.850 euros.

Ahora Eficia tendrá que replicar el informe de Adif que concluía que el coste de la obra sería de 1.570 millones de euros, que si se tiene en cuenta toda la intervención ferroviaria aumenta hasta los 2.765 millones, y no se acabaría como mínimo hasta dentro de 17 años. El plazo, según Zarandona será para finales de septiembre después de firmar una prórroga de 15 días para valorar el documento.

Cuestionado por una posible parcialidad a los intereses del Ayuntamiento o la duda de subjetividad, el concejal ha matizado que “no hay que buscar tres pies al gato” y ha reiterado la objetividad de la empresa. Preguntado también por qué van a hacer con el resultado del informe ha apuntado serán “coherentes” con su resultado y no se lo “quedarán en el bolsillo” —en referencia a remitírselo a Adif y al Ministerio de Transporte—. Eso sí, Zarandona se ha aventurado a suponer que la posición del Ayuntamiento “va a ser refrendada”.

El concejal también ha defendido el procedimiento de contrato menor, al ser un importe menor de 15.000 euros sin IVA, ya que “facilitan los tiempos, la contratación y permiten agilidad en la tramitación administrativa”.

El PSOE señala que es “un trabajo político” teledirigido desde Madrid

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado que el encargo del Ayuntamiento sea “un trabajo político” teledirigido desde “Madrid a gente de Madrid” para que diga lo que “le interesa decir” al alcalde Jesús Julio Carnero.

Herrero ha afeado al edil que pidiera en febrero el currículum de los técnicos de ADIF que realizaron el informe en febrero mientras que elija a “sus amigos de esta empresa” como expertos ya que “son los que saben” a pesar de estar “vinculados a altos cargos de Ayuso en la Comunidad de Madrid”.

Otro aspecto que ha criticado es que Eficia “no tiene empleados, no tiene experiencia y no tiene prácticamente actividad”. El concejal de Urbanismo, ante esto, ha rebatido este punto. Zarandona ha asegurado que para concender el contrato no se han basado solo en que la empresa tenga “una nómina de empleados tremenda”, para el Ayuntamiento “lo que tiene que tener es el recurso para acudir a profesionales de muchas adscripciones, ingenieros de cualquier tipo, porque es mucha la documentación que hay que analizar”.

El portavoz socialista ha cuestionado la ética detrás del tipo de contrato y la elección de la empresa. “Es muy burdo, si esto lo quieren hacer, tienen formas de hacerlo mejor. Pero, les da igual. A plena luz del día, a cara descubierta y sin ningún pudor”, ha reprochado.