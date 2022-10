El PP calla sobre la manipulación en RTVCyL e impide junto a Vox crear un nuevo modelo de televisión

Ni una palabra ha dicho el PP ante las denuncias políticas sobre manipulación en RTVCyL, que en el pleno de este miércoles se ha llenado de acusaciones sobre financiar “a grupos empresariales corruptos” de una televisión que “blanquea” a la extrema derecha y que envía misivas a los procuradores “no sé si a modo de aviso o de qué”.

Los trabajadores de programas e informativos locales de RTVCyL anuncian "medidas drásticas" ante la actitud "despótica" de la empresa

El líder socialista ha criticado las presiones que sufren los trabajadores y que “la propia dirección ha reconocido” que despidieron al director de los informativos “porque lo pidió Mañueco”. La Junta de Castilla y León se desvinculaba la semana pasada de esta crisis porque decía que no es propietaria de ningún medio.

Estas son solo cuatro de las acusaciones que ha formulado la oposición en un pleno en el que el gran ausente ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que solo ha entrado en el hemiciclo para las votaciones. El Partido Popular también ha impedido junto a vox que se cree un nuevo modelo de televisión, solicitado a través de una PNL en la que Por Ávila y el grupo UPL-Soria ¡YA! se han abstenido en alguno de sus puntos.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha afeado que se destinen 21 millones de euros públicos “a financiar a grupos empresariales corruptos” en los que se produce “manipulación informativa”. “¿Recuerdan el vídeo de los vecinos recibiendo a Mañueco en la sierra de la Culebra con pitos y abucheos? Salió en todos los sitios menos en la televisión que pagamos los castellanos y leoneses”, ha recordado.

El procurador del Partido Popular Ángel Ibáñez, no ha aludido de forma expresa a este vídeo o al despido en concreto, sino que ha enmarcado la denuncia del comité de empresa en el proceso “de negociación del convenio”. “En un momento de negociación hay diferencias y cada uno defiende sus intereses. De ahí a asumir las tesis de la parte sindical incurren en una frivolidad”, ha afeado.

El PP afea el “oportunismo político” del PSOE

El PP ha afeado que el PSOE haya cambiado su posición con respecto a RTVCyL por “oportunismo político” y le ha acusado de “meter presión a los informadores” durante la moción de censura que presentó el año pasado Luis Tudanca. “El cambio de actitud obedece exclusivamente a los intereses políticos del PSOE: primero el partido y luego Castilla y León”, ha reprochado.

El Grupo Socialista ha presentado una Proposición No de Ley en la que proponía crear un grupo de trabajo en el que negociar un nuevo modelo de televisión autonómica, cesar con carácter inmediato la financiación pública a la televisión privada, estudiar la revisión de la prórroga de quince años de la licencia y garantizar la subrogación de la empresa concesionaria para que no haya interrupción del servicio ni del cobro de los trabajadores. La Proposición No de Ley no ha salido adelante puesto que ha recibido el voto en contra de PP y Vox.

Luis Tudanca ha ironizado con que después de presentar esta iniciativa parlamentaria se haya desbloqueado el convenio. Televisión Castilla y León se ha comprometido a actualizar las nóminas de las plantillas de los trabajadores y pagará los atrasos.

RTVCyL es propiedad del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, y de la familia de José Luis Ulibarri, condenado en Gürtel por cinco delitos. “Ya sabemos quiénes son los accionistas, claro que lo sabemos. No puede ser que esté bajo el control de alguien condenado por financiar ilegalmente al PP y estos luego financian sus medios. Un gobierno que le llama ofreciendo obras porque 'somos la Administración'”, ha criticado el líder socialista.

Tudanca ha justificado que él personalmente presente esta Proposición No de Ley porque sabe “que tiene un coste”. “Ya sé que tiene coste y estoy muy orgulloso de enfrentarme a los poderosos. Sé que pagaré con alguna otra portada, la última vez sacaron la foto de mi casa”, ha apuntado.

“Si piensan que nos van a callar, lo tienen claro”

El procurador de Ciudadanos Francisco Igea ha expuesto que él y otros procuradores han recibido una comunicación por parte de la hija de José Luis Ulibarri, Adriana Ulibarri, en el que recordaba que desde 2021 José Luis Ulibarri no pertenece al accionariado del conglomerado. “No sé si a modo de aviso o de qué. No sé si lo siguiente será una cabeza de caballo, pero en todos estos años ya he recibido más presión de la que es tolerable. Si piensan que nos van a callar, lo tienen claro”, ha zanjado Igea.

El expresidente de la Junta de Castilla y León ha reprochado a su sucesor en el cargo, Juan García-Gallardo, que si ha sido capaz de “amenazar” a La Sexta esta semana en público, “qué no estará haciendo en privado”. Ha interpelado directamente a Vox: “esto son ustedes: manipulan y amenazan. Piensan que les tenemos miedos y que nos vamos a callar. Ni lo sueñen”, ha reprochado.

Una televisión que “blanquea” a Vox

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que Vox quiere ahora mantener la financiación pública de RTVCyL porque “blanquea” al partido ultraderechista y ha acusado a Vox y a PP de usar RTVCyL “como si fuera el NO-DO”. “Es indecente, que se haya despedido al director de informativos porque ha pedido su cabeza Mañueco. Es un comportamiento mafioso”, ha afeado.

También ha apostado por un modelo de televisión “pública, sin presiones y al servicio de la población”. “El modelo actual es insostenible”, ha reprochado.

La procuradora de Soria ¡Ya!, Vanessa García, ha criticado que la Televisión de Castilla y León no llegue a todos los puntos de la Comunidad pero que pagan todos los castellanos y leoneses. Además, ha acusado a la televisión autonómica de parecer más “de Valladolid” que de toda la comunidad y de no tener un “equilibrio” en sus informativos, entre otros motivos por que la televisión de Soria no habla —lo que ellos consideran— lo suficiente sobre su formación, que obtuvo tres de los cinco procuradores que reparte su provincia en las Cortes.

Vox cree que las televisiones “no son más que un gasto”

El procurador de Vox Francisco Javier Carrera ha acusado a los partidos de la oposición de “obtener lo que querían, un plano en televisión”. Vox ha recordado que RTVCyL es una empresa participada participada por otras dos compañías (las de las familias Ulibarri y Méndez Pozo) que “deberán buscar la forma de ser rentables sin depender de los recursos públicos”.

El procurador de Vox ha asegurado que las televisiones autonómicas —en general— no son “más que un gasto” que “además son superados por otros medios de difusión audiovisual”. “Es imprescindible cambiar el modelo y en ello estamos trabajando con responsabilidad”, ha defendido este procurador del grupo ultraderechista.

Por su parte, Ibáñez ha defendido que el de la televisión es “un modelo de éxito consensuado en 2009” que cuesta 8,4 euros por habitante y año. También ha comparado el coste público de RTVCyL (empresa privada) con el de la EITB vasca (televisión pública que tiene más de mil trabajadores) o con la 7 de Murcia, que cuesta el doble que la de Castilla y León. El procurador 'popular' ha advertido que el cese inmediato de la financiación pública a RTVCyL “dejaría automáticamente en la calle a 325 personas”.