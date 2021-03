El presidente de Castilla y León escenifica la unidad con Cs y se desmarca de Ayuso: "Convocar elecciones habría sido una irresponsabilidad"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, escenifica la unidad con Cs y se desmarca de Ayuso. "Convocar elecciones habría sido una irresponsabilidad", ha asegurado Mañueco, quien se ha negado a comparar la situación de Castilla y León con la de Madrid. "Lo que necesita Castilla y León es estabilidad, es lo que ofrecemos desde la Junta: un gobierno cohesionado", ha destacado.

El presidente y el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, han dado una rueda de prensa conjunta para mostrar la "unidad" del gobierno autonómico después de que el Partido Socialista encabezado por Luis Tudanca, registrara el miércoles una moción de censura. Los dos se han negado a valorar las situaciones de Murcia o Madrid.

Mañueco ha afirmado que "en ningún momento" se me le pasó "por la cabeza" convocar elecciones adelantadas como hizo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, ha calificado esta posibilidad de una "irresponsabilidad". "Es una irresponsabilidad una moción de censura y lo hubiera sido una convocatoria anticipada de elecciones", ha reiterado el presidente autonómico, que mantiene la reunión que tenía prevista para la semana que viene con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Esta cita estaba ya anunciada antes de que Ciudadanos y PSOE registraran la moción de censura en Murcia.

El presidente autonómico ha explicado que ningún miembro de la dirección nacional del Partido Popular se puso en contacto con él este miércoles hasta que él llamó a su presidente nacional, Pablo Casado, para decirle que la situación en Murcia o Madrid era "ajena a Castilla y León, que nada tenía que ver con Castilla y León", y Casado le dio "todo su respaldo".

Mañueco también le dijo a Casado -después de hablar con Igea- que su decisión era mantener el gobierno "y la estabilidad" y que "confiaba" en las personas que representaban a Ciudadanos en el gobierno y en las Cortes de Castilla y León. Arrimadas, por su parte, le dijo a Igea que vendría a Castilla y León la próxima semana y que estuvieran "tranquilos" porque "todo iría bien". "No hay ninguna duda de cuál es la postura de Cs a este respecto", ha reiterado Igea.

El líder 'popular' ha asegurado que la "estabilidad y la cohesión" de la Junta de Castilla y León están "garantizadas". "Somos un gobierno unido formado por dos partidos que trabajan en la mejor de las sintonías", ha subrayado el líder 'popular', cuya "única preocupación", ha insistido, son "las personas de Castilla y León".

Francisco Igea ha insistido en que este es el gobierno "de los ciudadanos" y no "del PP o de Ciudadanos". "Nada nos va a distraer ni nos va a apartar de lo que tenemos delante", ha destacado Igea, quien ha agregado que en política uno "no se define por con quién pacta", si no "por lo que pacta, por sus políticas", con un pacto de gobierno rubricado entre PP y Ciudadanos que se está cumpliendo "a la perfección". "Nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra", ha garantizado.

Ante la posibilidad de que Arrimadas obligue a Francisco Igea a abandonar su cargo, el vicepresidente autonómico ha negado "temor" o preocupación por su situación personal. "No tengo ningún temor a abandonarlo. El día que lo deje será uno de los días más difíciles de mi vida", ha destacado.

Igea ha lamentado que en España se hable "tan poco" de "lo que es necesario" en materias como Justicia o Economía. "Se convierte todo en políticas de juegos de tronos, fichajes, etc.. La política no puede ser la presión poligonera de House of Cards. Sería bueno que dejásemos de plantearnos la política como 'fichajes' y no como acciones", ha promovido.

"Absoluta confianza" en los procuradores de Ciudadanos

Igea ha mostrado "absoluta confianza" por los representantes de Ciudadanos. "No hay nadie entre ellos dispuesto a cambiar de voto por una dádiva o una prestación. Son gente honrada, decente, comprometida, el alma de nuestro partido, lo mejor de nuestro partido", ha suscrito Igea, quien ha subrayado que él es "un cargo electo".

Para que triunfara la moción de censura dirigida por Luis Tudanca, bastaría el apoyo de cuatro procuradores de Ciudadanos, puesto que el PSOE necesita seis apoyos y ya tiene el de los dos procuradores de Podemos-Equo.

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente autonómico (Cs) ha afirmado que no se el "ocurriría" pedirle a ninguno de sus procuradores que pusiera por escrito que no apoyarán la moción de censura del PSOE. "Les conozco desde hace dos años. No necesito nada más que mirarles a los ojos", ha apuntado.

Tudanca, un "sumiso" que "actúa al dictado de Ferraz"

Ni Mañueco ni Igea han mencionado expresamente al líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, hasta que no han comenzado las preguntas de los periodistas. Mañueco ha acusado a Luis Tudanca de actuar "al dictado de Ferraz" y de no mirar "por los intereses de Castilla y León, si no de Ferraz".

Por su parte, el portavoz del gobierno autonómico cree que Ferraz dijo a los socialistas: 'Preséntala [la moción de censura] a ver si a río revuelto pescamos algo'. "Esta es la estrategia", ha afeado Igea, quien se ha mostrado "muy deseoso" de oír el discurso de Tudanca en la moción de censura, que, ha recordado, es "constructiva". "No sé si son capaces de conjugar esa palabra en el PSOE", se ha preguntado irónicamente Igea, de nuevo "deseoso de que llegue ese día" de la moción "para que enseñen a los ciudadanos cuál es su propuesta".

También se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el líder socialista, Luis Tudanca, tendrá que dar "muchas explicaciones" cuando la gente vea "que sus afirmaciones carecen del mínimo rigor", en relación a los contactos entre PSOE y Ciudadanos que asegura tener Tudanca.

Ante la posibilidad de que el PSOE triunfase en la moción de censura y entrara en el gobierno de Castilla y León, Igea se ha preguntado "qué le ocurriría" a la comunidad. "Conozco a los miembros de este gobierno y a los del partido que presenta la moción: su equipo, su capacidad de gestión, sus propuestas.... No me preocupa absolutamente nada qué sería de mí. Me preocupa mucho qué sería de esta comunidad autónoma en esas circunstancias, con un gobierno apoyadas por una especie de tutti fruti", ha rubricado Igea, que se dice "convencido" de que esta situación no se va a producir.

Además, Igea ha pedido a Tudanca que se haga "responsable" de si es capaz de convencer o no a los parlamentarios de Ciudadanos para que le apoyen en la moción de censura ."No puede trasladar la responsabilidad a los demás. Tudanca se queja mucho de que no han podido llegar al poder. Es que no se ha movido nunca", ha reprochado Igea, quien ha recordado las negociaciones para el pacto autonómico, en las que él se mostraba en contra de acordar con el Partido Popular, que lleva 30 años en el poder en Castilla y León.

"Le dije públicamente que si alguien se levantara en el PSOE a cuestionar la política de alianzas, a mí me pondría en un brete. No lo hizo. Ha sido un hombre sumiso siempre a las direcciones nacionales, hoy también. A mí se me puede achacar muchas cosas, pero ser un sumiso no es una de ellas. Alguna vez tendrá que responsabilizarse él mismo de sus acciones", ha sostenido Igea.

Sobre las declaraciones de Egea: "No me constan"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba este miércoles que Ciudadanos había pactado para derribar los gobiernos de Murcia, Castilla y León y Madrid. Ha decidido volar por los aires los gobiernos de la libertad". Preguntado por esta cuestión, Mañueco ha asegurado que 'desconocía' estas afirmaciones y ha repetido: "No me constan". En cualquier caso, "el pacto está vivo y vigente en Andalucía y Castilla y León, y en otras ciudades", ha reiterado.

El vicepresidente autonómico ha querido recordar al jefe de servicio de Dermatología en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, que ha fallecido por COVID-19. "No podemos olvidar que hay mucha gente sufriendo", ha indicado.