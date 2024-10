El PSOE de Castilla y León y Ferraz pactan un nuevo calendario de primarias que tendrán lugar a principios de 2025

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Sánchez, ha anunciado este martes en Zamora el próximo calendario de primarias que el PSOE autonómico ha pactado con la dirección nacional y que aplaza la decisión sobre quién será el próximo secretario general autonómico del PSOE a febrero de 2025, a la que todavía no se sabe si concurrirá el actual líder socialista Luis Tudanca.

La presentación de candidaturas y la recogida de avales será entre el 7 y el 17 de enero. La campaña electoral se celebrará entre el 22 y el 31 de enero. La jornada de votación será el 1 de febrero y, si se presentan más de dos candidatos pero ninguno consigue más del 50% de los votos, los socialistas se enfrentarían en segunda vuelta el 8 de febrero. El congreso autonómico se celebrará en Palencia los días 22 y 23 de febrero, un mes de lo inicialmente previsto.

Según ha explicado Ana Sánchez, Ferraz propuso un calendario que arrancaba el 2 de diciembre y obligaba a hacer la campaña de primarias en plenas navidades y los de Castilla y León no lo vieron “oportuno”. “Con el fin de dar respuesta a esa mayoría evidente que hay en el comité autonómico y que tendrá que ratificar ese calendario, consulté a la inmensa mayoría de los secretarios de Organización de las provincias y consensuamos enviar una propuesta a Ferraz que respetara las fechas navideñas con el objetivo de dar más garantías y fomentar una mayor participación y diera comienzo al proceso en enero”, ha apuntado la socialista zamorana.

Ana Sánchez ha destacado que este nuevo calendario ha sido pactado “primero con el territorio” y luego con el visto bueno de Ferraz para fijar este nuevo calendario. La secretaria de Organización ha subrayado que la dirección autonómica no tenía “absolutamente ninguna prisa” a pesar de “las cosicas que alguno ha dicho”, ha deslizado en referencia a las críticas recibidas dentro del partido. “Hemos ocnseguido llegar a un acuerdo y restablecer la normalidad dentro de la democracia interna del PSOE de Castilla y León respetando los procesos de interlocución de buena fe”, ha zanjado Ana Sánchez, que ha respaldado a Luis Tudanca -quien no ha anunciado aún si se presentará o no- .

“Cuenta con el inmenso apoyo mayoritario y con el cariño de nuestros militantes. Creo que se le reconoce una trayetcoria que ha dado de nuevo éxitos electorales al PSOE 30 años después de que Demetrio ganara las elecciones. Consiguió unir al partido y tener un proyecto autónomo y con voz propia. Es él quien tiene que decidir si da un paso al frente o no”, ha manifestado la número 2 del Partido Socialista de Castilla y León.