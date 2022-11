El PSOE espera presentar en breve a su candidato a la Alcaldía de Salamanca donde “puede haber primarias”

La secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, ha asegurado que “a la mayor brevedad posible” se conocerán los nombres de los posibles candidatos del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, donde, como ha reconocido “puede haber primarias”.

“La duda de si habrá uno o más candidatos se va a solventar a la mayor brevedad posible”, ha garantizado la secretaria de Organización, tras lo que ha recordado que el partido en Salamanca optó por el segundo calendario para elegir a su candidato y deberá resolverse antes de 21 o 22 de noviembre.

Sánchez ha asegurado la garantía democrática del partido y ha recordado que la capital salmantina es en el único municipio de más de 20.000 habitantes de la Comunidad donde “puede haber primarias”.

“Los socialistas estamos al pie del territorio con candidatos y candidaturas de esta tierra mientras que el PP está a sus cosas, con su propio Via Crucis, antepone el lío de su partido y no se conoce a los candidatos porque no los tiene”, ha zanjado.