El PSOE ofrece la “mano tendida” a Mañueco y este le dice que tuvo “la oportunidad” hace dos años

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha ofrecido la “mano tendida” al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate de Política General de la Comunidad, cuya primera sesión se ha celebrado este miércoles.

“Demos un ejemplo por la convivencia a Europa y a España”, ha reclamado Tudanca, quien ha asegurado que podría haber estado en sitios “más cómodos” pero sigue en el parlamento. El presidente autonómico le ha respondido que el PSOE tuvo “la oportunidad” de pactar hace dos años. “Le ofrecí un gobierno estable y dieron la espantada por respuesta”, ha reprochado Mañueco.

La reunión que tuvieron tras la victoria electoral del PP en 2022 apenas duró cinco minutos, cuando el Grupo Socialista planteó elaborar medidas contra la corrupción, según Tudanca, quien ha asegurado que le ofreció “un cordón sanitario” que Mañueco rechazó.

A pesar de su oferta, el líder socialista se ha mostrado convencido de que Mañueco “no va a renunciar” a gobernar con Vox mientras envía al todavía portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, a Bruselas “a defender un pacto con liberales y socialdemócratas”. “Cómo es posible que vayan a defender una cosa en Europa y aquí hagan la contraria”, se ha preguntado. Tudanca le ha reprochado que Mañueco le haya llamado “corrupto” por respaldar la financiación singular y la condonación de deuda de Catalunya, que también se aplicaría a las autonomías de régimen común, según lo previsto.

Mañueco, a Tudanca: “Su proyecto huele putrefacto”

El presidente de la Junta de Castilla y León ha citado al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, que dijo que Tudanca debía decidir si se presentaba a las elecciones por cuarta vez o si buscaba a una persona para “regenerar” el proyecto del partido. Su proyecto huele putrefacto, señor Tudanca. No tiene ánimo ni capacidad de reacción para sobreponerse a sus fracasos“, le ha interpelado.

Mañueco ha tildado a Tudanca de “títere parlante” y “eco de la voz” de Pedro Sánchez y ha criticado que el discurso del socialista haya sido “amargo” y “repleto de crispación”. Ambos líderes autonómicos se han cruzado acusaciones de lanzar bulos y Tudanca ha retado al presidente: “Si encuentra una sola parada de autobús que haya cerrado el Gobierno de España, dimito yo, y si no, dimite usted. Si encuentra un Colegio de Educación Especial que haya cerrado, dimito ahora mismo”.

Por su lado, Mañueco ha destacado la política autonómica sanitaria, educativa y de natalidad y población. También ha citado la última proyección de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima una pérdida de población del 0,7% en los próximos 15 años. “En 2022, la previsión era de un 4%. y en 2020 la bajada prevista era de un 10%. La evolución es positiva”, ha afirmado Mañueco, que ha acusado a Tudanca de “no querer ver la realidad”.

El PSOE elaborará Leyes de Reto Demográfico, para el colectivo LGTBI y para frenar las listas de espera en Sanidad

El Partido Socialista tiene previsto elaborar Proposiciones de Ley en varios ámbitos en los próximos meses: una Ley de Reto Demográfico, una Ley de Plazos para bajar las listas de espera, una Ley LGTBI y una Ley para eliminar la publicidad institucional a pseudomedios que hayan sido condenados por manipular información.

En septiembre, el Grupo Socialista iniciará un proceso de participación con los agentes económicos y sociales, entidades locales, universidades, asociaciones y el Consejo de la Juventud para elaborar una nueva norma para “poner fin” a la “sangría demográfica”. “Este debe ser nuestro mayor esfuerzo”, ha afianzado Luis Tudanca, que ha acusado a Mañueco de llevar “mareando la perdiz” desde 2019.

Castilla y León y Asturias son las únicas comunidades que no tienen una ley propia de derechos y libertades del colectivo LGTBI. Solo ha habido dos intentos que no prosperaron en 2015, con una mayoría absoluta 'popular', y en 2019 durante la coalición PP-Ciudadanos. El Grupo Socialista en las Cortes autonómicas decidió en noviembre de 2023 presentar por tercera vez una proposición de ley al respecto, pero no se había vuelto a avanzar nada al respecto.

Tudanca también ha reprochado a Mañueco que financie a “pseudomedios sin implantación alguna en Castilla y León” que “se dedican” a “difamar” a cargos públicos socialistas y a “esparcir odio y bulos”. “Han financiado con dinero de los castellanos y leoneses la carrera política de una segunda cabeza de la hidra fascista en España. Esto tiene que acabar”, ha reivindicado el líder socialista.