El PSOE pedirá el amparo del Tribunal Constitucional y apela a Feijóo ante la Ley de Concordia de Castilla y León

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha apelado este miércoles al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la Ley de Concordia que han registrado en las Cortes autonómicas PP y Vox, a la que ha definido como “miserable” y “adoctrinamiento fascista”, mientras que ha advertido de que llegarán al Tribunal Constitucional para pedir amparo “si hace falta”.

Sánchez se ha referido a esta proposición legislativa presentada por los grupos que respaldan al Gobierno de la Junta de Castilla y León como un texto “miserable” que recurre al “adoctrinamiento fascista” y ha preguntado al presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, si de esta manera si “desprecia y repudia el legado de Juan Vicente Herrera”, su predecesor en el cargo hasta 2019.

Así, ante este “peaje” que considera la secretaria de Organización socialista que Fernández Mañueco “paga” a Vox, ha querido apelar al presidente nacional 'popular' para que “obligue a retirar el texto” de esta Ley, y se plantee si “quieren ser un partido popular homologable a los conservadores europeos” o si “se quieren situar definitivamente en la extrema derecha antidemocrática”.

La socialista ha lamentado que con esta proposición de Ley se “desprecie” el legado del expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, en cuyo mandato se aprobó el Decreto de Memoria Histórica que, recuerda, “fue fruto del consenso” entre “partidos políticos, los sindicatos, la sociedad civil, las asociaciones de memoria histórica”, y que “seguramente no era el mejor texto para los socialistas ni el mejor texto para los populares” pero era “bueno para todos”.

Ello sucede, en su opinión, porque Fernández Mañueco está “cómodo” de la mano de la “extrema derecha” y ya le sitúa en el “extremismo radical” con una propuesta de norma que “iguala a víctimas y a verdugos, que no habla de golpe de Estado, que equipara la Dictadura al Gobierno de la República, que no habla de dictadura, que no habla de represión porque las cosas están implícitas”.

La representante del PSOE ha criticado que el PP haya dicho que “está implícito es para no llamar a las cosas por su nombre. Y las cosas tienen nombre”. “Un franquista es un franquista y un demócrata es un demócrata, o se defiende la democracia y la libertad o se defiende y se legitima el golpe de estado”, ha apostillado.

El Gobierno estudiará si choca con la Ley nacional

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado que la futura Ley “asusta” y ha adelantado que se estudiará si choca con la norma nacional y si es así llevar a cabo las actuaciones que permita la legislación actual.

Para Sen, esta Comunidad está tirando por tierra, con la propuesta de esta ley, todo aquello que se había logrado avanzar en España en este ámbito mediante el consenso y la justicia.

“Ahora vienen con una ley que denominan Ley de Concordia, pero que lo único que hace es sembrar precisamente todo lo contrario, la discordia, que es lo que mejor sabe hacer y a lo que nos tiene acostumbrados Vox”, y a lo que “de forma triste” se está prestando el Partido Popular.

“Pueden tratar además de vestir esta ley como quieran”, pero lo que supone es “un gravísimo intento de legitimar la dictadura franquista desde una institución”, ha resumido.

García-Gallardo acusa al PSOE de preparar “el próximo golpe de estado”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha acusado al PSOE de preparar “el próximo golpe de estado” desde “el Palacio de la Moncloa” un día después de que Vox presente su Ley de Concordia. En un mensaje en la red social X, García-Gallardo ha escrito que el PSOE “premia a delincuentes sediciosos” mientras desde Castilla y León la Junta trabaja para “restaurar la convivencia y recuperar el abrazo entre españoles”.

La ARMH reprocha que se quiera recuperar la “censura franquista”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado este miércoles un escrito en el Registro de las Cortes de Castilla y León para exigir la retirada de la proposición de ley. El presidente de la asociación, Emilio Silva, ha calificado, como también hiciera el martes, el texto como “una operación de blanqueo de la dictadura”.

Para la ARMH, PP y Vox tratan de “recuperar la censura franquista” con puntos que señalan que “los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo, en todo caso, la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo”.

Con esta nueva ley no se podría “contar quién es la víctima, que después de que lo asesinaran lo ahorcaron en un árbol, o que fueron los falangistas de pueblos de la zona sus asesinos. Tendríamos que hacerlo todo a escondidas”, ha lamentado Silva.

La ARMH ha valorado que es “ley mordaza para las víctimas del franquismo” que hará que las exhumaciones se tengan que hacer de forma clandestina. “El artículo de la censura es el eje central de la ley, un intento por seguir escondiendo la historia y mantener el honor de los verdugos y cerrar la boca a las víctimas que estuvieron calladas durante mucho tiempo porque uno de los objetivos de la transición fue que murieran en silencio”.

A pesar de la aprobación de la ley, Silva ha defendido que la ARMH “va seguir exhumando, ayudando a las familias de los desaparecidos, contando lo que hicieron sus asesinos y poniendo un megáfono en las voces que durante décadas han estado atemorizadas y silenciadas”.

CCOO exige al Gobierno que revise la Ley

CCOO de Castilla y León ha exigido este miércoles que el Gobierno nacional revise la proposición de ley autonómica de Concordia, que “choca frontalmente” con los derechos “de memoria, reparación y voluntad de no repetición” que recogía la Ley de la Memoria Histórica

Según recuerda CCOO en un comunicado, en esta nueva propuesta, en ningún momento de la exposición de motivos se menciona el golpe de estado de 1936, se le da como no existido, y se amplía el periodo histórico de atención a entre 1931 y 1978, lo que dan a entender que la Segunda República fue “un trance histórico carente de legalidad y reconocimiento democrático”, lo que supone “una falta a la verdad y a la Historia”.

Sumar acusa a Castilla y León de “entrometerse”

Sumar acusa a Castilla y León de “entrometerse” e “imposibilitar” la legislación española y considera que la Ley supone “un grave desafío” a los valores democráticos y a la convivencia. Para Sumar, la Ley de Concordia pretende “censurar” los trabajos de recuperación de víctimas con mecanismos “más propios de una dictadura que de una democracia” y es “un profundo agravio” para las víctimas de la represión franquista.