El PSOE quiere modificar la Ley de Apuestas si no lo hace Mañueco después de que las Cortes se lo pidieran

El PSOE presentará una Proposición de Ley para que se modifique la Ley del Juego si no lo hace la Junta de Castilla y León después de que el parlamento autonómico aprobara una Proposición No de Ley que instaba al gobierno a modificarla. Este miércoles el parlamento autonómico aprobó, con el voto favorable de PSOE, UPL-Soria Ya, Por Ávila y el Grupo Mixto y la abstención de Vox, esta PNL socialista que pretendía, entre otras cuestiones, ampliar la distancia entre los centros escolares y los locales de apuestas. El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha afirmado este jueves en rueda de prensa en Burgos que es “necesario” regular la instalación de nuevos salones de juego.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que esta Proposición No de Ley no supone “una obligación directa” del poder Legislativo al poder Ejecutivo, sino una “inspiración”, por lo que el gobierno autonómico no tiene intención de modificar esta normativa, que se aprobó en marzo.

“Si ahora hay una mayoría alternativa [en el parlamento] podrán hacerlo [reformar la Ley] y están en su derecho”, ha sostenido en rueda de prensa. Fernández Carriedo también ha rechazado que no se trata de dónde están situadas las casas de apuestas porque el “principal riesgo” para el juego está “en internet y los móviles”, un asunto que sería competencia del Gobierno de España.

El PSOE cree que la Junta debería cumplir el mandato del parlamento

Para el secretario autonómico socialista, la Junta de Castilla y León debería cumplir el mandato del parlamento, por lo que darán “un tiempo prudencial” para que lo haga, aunque ya hay precedentes en los que no lo ha hecho, como en el mandato para revertir a lo público el Hospital Universitario de Burgos, informa EFE. “Mañueco firmó la Ley del juego en su acuerdo con Vox para la investidura, para conseguir un sillón; la tramitó e informó a favor y después intentó que no se llevara a trámite la Proposición No de Ley para su revisión”, ha explicado.

Ha adelantado que algo parecido podría ocurrir con las peticiones de sendas facultades de Medicina en las universidades de Burgos y León, que también dará lugar a una iniciativa del PSOE en las Cortes de Castilla y León.

Ha recordado que la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP ha rechazado estas peticiones una y otra vez en el Parlamento autonómico durante quince años, aunque “hace unos días, Alfonso Fernández Mañueco pareció cambiar de postura, en el acto de apertura del año universitario”.

Sin embargo, ha afirmado que hace dos días, en las Cortes, el presente de la Junta dijo que no había consenso entre los rectores y que los proyectos no son viables. “La decisión depende exclusivamente de la Junta de Castilla y León, que pudo aprobar la creación de ambas facultades hace quince años”, ha concluido Tudanca.