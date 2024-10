Los socialistas en Castilla y León se dividen por el apoyo al calendario de primarias y el veto de Ferraz

El Partido Socialista ha informado este lunes de que “en breve” habrá un nuevo calendario de primarias para el partido en Castilla y León después de que el pasado viernes la Comisión de Ética y Garantías suspendiera la fecha aprobada por la formación en esa región, previa al congreso federal de Sevilla.

Fuentes socialistas han confirmado que el partido en Castilla y León tendrá “en breve” un nuevo calendario “de primarias, de acuerdo a la resolución de la Comisión de Ética y Garantías, y al calendario aprobado por el Comité Federal”. La Comisión de Ética y Garantías entiende que tanto los congresos autonómicos del partido como las primarias en su caso deben celebrarse después del Congreso Federal, que tendrá lugar en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

Mientras, el PSOE de Castilla y León defiende que los estatutos lo que establecen es que solo los congresos autonómicos -y no dice nada de primarias- se celebren después del federal y el de Castilla y León está convocado para el 25 y 26 de enero, por lo que entienden que cumplen perfectamente con la normativa.

De hecho, la dirección autonómica del PSOE se muestra convencida de que ahora Ferraz tiene la “obligación” de presentar un candidato alternativo en esta Comunidad, que compita con la previsible candidatura del actual secretario autonómico, Luis Tudanca, quien aún no ha oficializado ese paso.

Este lunes por la mañana, el alcalde de León, José Antonio Diez, se ha posicionado al lado del secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca. Diez, que cree que estas discrepancias responden a “cositas de dentro, de silloncitos y suelditos”, ha descartado una divergencia política o de rédito electoral. “No creo que haya una alternativa mejor que Luis Tudanca, porque es el único que tras Demetrio Madrid ha conseguido una victoria ante el Partido Popular en Castilla y León, donde el PP ha obtenido mayorías absolutas casi de manera consecutiva”, ha manifestado en Ondacero.

Por su parte, la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha defendido la decisión de Ferraz y ha recordado que “todos” tienen “que asumir las reglas del juego”. Redondo ha subrayado que “el partido tiene sus reglas” y estas “hay que acatarlas”: “Lo razonable es que en primer lugar se celebre el congreso federal y por lo tanto se resuelvan los liderazgos, a partir de ahí van los congresos autonómicos y a partir de ahí los provinciales y locales”.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha manifestado que respeta la suspensión de las primarias en la comunidad. “Hay una decisión de la Comisión de Garantías que yo desde luego respeto, acato y creo que es lo que hemos de llevar a cabo”, ha apuntado Olegario Ramón, quien ha subrayado su “apreciación muy, muy positiva” del trabajo de Luis Tudanca en los últimos años, con quien también ha dicho tener “una muy buena relación personal”.

El alcalde de Soria descarta presentarse “en este momento”

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha insistido en la necesidad de “minimizar el ruido de las polémicas” que “suelen ser recurrentes en todos los procesos internos”, como el que afronta actualmente el PSOE y, así, poder centrarse y trabajar “con la unidad del partido como principio absolutamente de todo”.

El regidor socialista ha asegurado que desconoce “el fondo de la polémica”, aunque ha considerado que este enfrentamiento “solo beneficia a la rivalidad política”, y en concreto a la derecha, a la que ve “consolidada en Castilla y León desde hace ya demasiados años”, sin que haya sido “capaz de resolver los problemas” de esta Comunidad.

Carlos Martínez ha descartado presentarse “al menos en este momento”. Sobre este mismo asunto, Martínez ha añadido que no puede decir “de esta agua no beberé”, porque es consciente de que “la Alcaldía no es algo permanente”, y ha apostillado: “Lo primero es escuchar al propio Luis (Tudanca), que es el que tiene que transmitir su decisión de dar un paso al frente una vez más o dar un paso al lado”.

Por último, el alcalde soriano ha admitido que ganar al Partido Popular en Castilla y León es “complicado”, por lo que en el PSOE deben “lograr conformar nueve proyectos provinciales consolidados que generen la confianza en las nueve capitales para poder asumir la responsabilidad autonómica”.

La alcaldesa de Palencia pide a Ferraz que no use al partido “para poner y quitar barones a su antojo”

La más contundente ha sido la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés: “Ferraz tiene que hacerse mirar la interpretación de los Estatutos y dejar de utilizar al partido para poner y quitar barones territoriales a su antojo”. También ha asegurado que no coincide con la postura de Ferraz porque el proceso era conforme a los estatutos. “El anterior Congreso Federal de Valencia se celebró con varios secretarios autonómicos ya elegidos. No veo en que ha cambiado el antes del ahora”, ha afirmado Andrés.

Miriam Andrés ha criticado que se esté hablando de si Luis Tudanca -quien “se ha ganado el derecho a continuar si quiere hacerlo y le votan los militantes”- tiene que continuar o no cuando aun no se ha postulado nadie como candidato a la Secretaría autonómica del PSOE: “No puedo opinar. No sé si es mejor Tudanca, o quien quiere Ferraz que sea, o si no quiere que sea alguien. No lo sé”, ha continuado.

La alcaldesa socialista se ha negado a valorar si apoyaría o no a Ana Redondo si la ministra se presentara a secretaria general autonómica. Una vez se hayan presentado las candidaturas, Miriam Andrés ha garantizado que apoyará a aquel que crea que tiene “más posibilidades” de ganar unas elecciones y gobernar la Junta de Castilla y León.

Por último, ha descartado postularse como candidata: “El trabajo que tengo aquí ya es ingente como para intentar embarcarme en una aventura que es muy complicada, porque hay que pisar las nueve provincias y quien decida postularse tiene que pasar mucho tiempo en carretera y yo necesito pasar mucho tiempo en mi ciudad ”, ha explicado.

Otros dan la polémica por “zanjada”

Mientras tanto, otros representantes políticos dan la polémica por zanjada. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, se ha posicionado este lunes del lado de la dirección federal del PSOE: “Lo ha zanjado la Federal como corresponden en estos casos y fin de la historia. Cuando uno forma parte de una organización muy grande como el PSOE y tiene una normativa, hay que adaptarse a la normativa que te viene fijada desde arriba”, ha resumido. En su opinión, resulta “incomprensible” que la dirección autonómica no se hubiera “alineado con la federal” a la hora de fijar el calendario, por lo que ha defendido que Ferraz lo haya “zanjado” de esta forma, “como corresponde en estos casos y fin de la historia”.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha asegurado que el asunto “está zanjado” En una entrevista en Antena 3, Espadas ha indicado que lo que ha ocurrido en este caso ha sido una “interpretación diferente de los estatutos” internos del PSOE. “Podemos especular lo que queramos pero el asunto está zanjado”, ha señalado Espadas, quien ha añadido que a partir de ahora el PSOE “ha pasado página” y los socialistas se deben centrar en el Congreso Federal que se celebrará en Sevilla a finales del mes de noviembre.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ve “razonable” la decisión del PSOE de suspender el proceso de primarias. “Es el momento del Congreso Federal y creo que la dirección ha tomado una decisión razonable, que los congresos territoriales sean después, como dice la propia normativa en nuestro partido”, ha añadido.