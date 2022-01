Soria ¡YA! lanza una campaña para financiar su candidatura a las elecciones autonómicas

La agrupación de electores Soria ¡YA! ha lanzado una campaña para financiar su candidatura de cara a las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero, según ha anunciado el colectivo soriano.

El pasado 20 de diciembre, Soria ¡YA! anunció su salto histórico a la política como agrupación de electores. La plataforma valora la "implicación" demostrada de la ciudadanía, puesto que se triplicó el número de firmas necesarias para presentar los avales. "La plataforma considera que la ilusión por unas elecciones ha vuelto a una provincia tantos años olvidada y castigada políticamente, en la que por fin hay una alternativa centrada en los problemas de los sorianos", asegura.

Soria ¡YA! no puede pedir subvenciones porque es una agrupación de electores y no un partido político. Por este motivo, ha iniciado una campaña de crowdfunding (donaciones), bajo el lema ‘Es el momento de apostar por Soria, es el momento de invertir en Soria’. Desde la agrupación, se pide a los ciudadanos que contribuyan y colaboren con la cantidad que deseen. La plataforma asegura que así "no solo estarán donando por Soria, sino también por su futuro”.

Soria ¡YA! recuerda que las donaciones no pueden ser anónimas y solo las pueden realizar personas físicas. Es por este motivo que, una vez se haya realizado la aportación económica a través de ingreso o transferencia bancaria, es necesario completar un formulario con una serie de datos en la página web www.soriaya.org/donaciones, donde además se puede encontrar toda la información relacionada con esta campaña.

A cambio de esta colaboración, además de poder desgravar la cantidad aportada en el IRPF, las personas que lleven a cabo una donación pueden optar a conseguir recompensas como agradecimiento por su participación en función de la cantidad donada, como una bolsa, una bandera o un póster de Soria ¡YA!