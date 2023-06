El triunfo de los partidos locales y regionales planta cara al bipartidismo en Castilla y León

En Almaraz del Duero (Zamora) no hay concejales del PP ni del PSOE. Los siete concejales serán de Ahora Decide, Zamora Sí y la Unión del Pueblo Leonés (UPL). Estos partidos tienen la misma idea de base: que las decisiones políticas no se tomen en los centros de poder habituales. Que sean ellos mismos los que marquen la agenda poniendo al municipio en el centro de su política, alejados de un eje ideológico derecha-izquierda. No son los únicos.

Vía Burgalesa, Por Ávila, Vamos Palencia, Sentir Aranda... Son solo algunos de los partidos de (más o menos) recién creación que han conseguido representación en estas elecciones del 28 de mayo en Castilla y León. Los partidos locales han arañado votos y concejales al bipartidismo y serán claves en varios municipios. Soria ¡YA!, que tiene representación en el parlamento autonómico, decidió reservar fuerzas para las elecciones generales.

“Los territorios más perjudicados por el olvido institucional y la despoblación están convirtiendo el voto para poner en el centro su región”, explica Álvaro Sánchez-García, doctorando en Ciencias Políticas que investiga el comportamiento electoral y la despoblación. “Van a un nicho electoral mucho más pequeño, se nutren de un voto frente a la inacción o a muchos años del mismo partido”, expresa. El discurso es similar en todos los casos: la sensación de abandono y de que las promesas que se les ha hecho durante años no son más que papel mojado. Y ese descontento se plasma en la atomización de partidos.

El gran victorioso del 28M fue UPL: de ellos depende quién dirigirá la Alcaldía y la Diputación de León, entre otras administraciones. “Cada vez la distancia entre los que apoyan el leonesismo y votan a UPL es menos larga”, explica a este diario el líder de UPL, Luis Mariano Santos, que califica los resultados de “magníficos”. Desde 2003 UPL no conseguía tan buenos datos como ahora: 36.921 votos y 235 concejales entre los municipios de León, Salamanca y Zamora.

Parte del voto a UPL —considera Santos— procede de la “desafección” que han provocado PP y PSOE al imponer la disciplina de partido sobre las cuestiones municipales. “El alcalde de Villaquilambre votó en contra de poner un instituto en su propio pueblo porque así se lo indicó su partido”, recuerda.

“La ciudadanía ha puesto pie en pared”

Por Ávila —que se dice transversal aunque surgió de una escisión del PP— también se muestra satisfecha con sus resultados. “Hace cuatro años éramos el partido novedoso, pero el 28M éramos el partido a batir”, zanja el presidente de la formación, José Ramón Budiño. Por Ávila “afianza el proyecto en la capital” y consigue 141 concejales en la provincia. Lo que les diferencia, asegura, es que manera “cercana” de “hacer política”. “Tomamos decisiones y asumimos responsabilidades pero viviendo en la provincia. Ávila es una de las provincias dejadas y castigadas y la ciudadanía ha puesto pie en pared”, asevera.

En la capital palentina, Vamos Palencia también inclinará la balanza con sus tres concejales y tendrá un representante en la Diputación provincial. Todavía recuerdan cómo hace cuatro años Ciudadanos —hoy fuera del Ayuntamiento— se hizo con la Alcaldía con solo tres ediles en un gobierno de coalición y en minoría con el PP. “Palencia se muere a pasos agigantados. Somos 'el pueblo' que más población pierde de la provincia”, explica el presidente de Vamos Palencia, Diego Isabel. Su objetivo es influir en el gobierno municipal y prometen “monitorizar” los futuros acuerdos. “No es un cheque en blanco”, garantiza Isabel.

El tercer partido con más concejales, pero sin representación en la Diputación

Vía Burgalesa es el tercer partido político con más concejales y el cuarto más votado. A pesar de unos resultados históricos para una marca que solo tiene un año y medio de vida, no estarán en la Diputación de Burgos. “Las tres grandes poblaciones condicionan la Diputación a pesar de que es una administración para los municipios de menos de 20.000 habitantes”, explica el portavoz de esta formación y alcalde de Belorado, Álvaro Eguíluz. Vía Burgalesa está integrado por varios partidos independientes que rechazan que las principales decisiones de sus municipios procedan de Burgos capital y Valladolid.

En Aranda de Duero (33.000 habitantes, Burgos) Sentir Aranda dio la gran sorpresa y se colocó como el partido más votado. Ha conseguido incluso un representante en la Diputación provincial. “Aranda está bastante dejada por parte del Ayuntamiento, con infraestructuras básicas que no llegan, promesas y mentiras”, asegura Guillermo López, número 4 en las listas de Sentir Aranda (agrupación de electores). “Esto nace de un consenso de múltiples ideologías, alejados de los bloques, pero no damos explicaciones a ningún partido”, defiende.

Dos formaciones provinciales en Zamora

Zamora Sí —la marca liderada por varios excargos de Ciudadanos, entre ellos el todavía presidente de la Diputación, Francisco Requejo— ha conseguido ser el tercer partido más votado: tiene un centenar de concejales y un diputado en la administración provincial. La formación —que obtuvo el 7,89% del voto— aspira a tener “más libertad” que en un partido nacional y considera que el desequilibrio social y económico de Zamora “solo se puede paliar desde formaciones propias”. A pesar de que Zamora Sí invitó a Ahora Decide, finalmente esta formación se presentó por separado.

Ahora Decide es una escisión del PSOE “surgida por falta de democracia interna” y que tiene representación desde 2015. “Había una dictadura desde Madrid y Valladolid, no importaba lo que opináramos en Zamora”, recuerda el presidente de Ahora Decide, José Martín.

Ahora Decide es la cuarta formación con más concejales, aunque ha vivido elecciones mejores. “Para los partidos pequeños es muy difícil hacer política porque los mayoritarios lo copan todo y hacen lo posible para que no hagamos candidaturas”, protesta Martín.

El 23 de julio, una oportunidad para influir en política nacional

A pesar de los buenos resultados este 28M, muchos de estos partidos tienen fijado un nuevo horizonte electoral: el 23 de julio. En esta ocasión Soria ¡Ya! —que decidió no concurrir en las municipales— se presentará, al igual que Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés, que esperan conseguir un diputado en el Congreso.

¿El objetivo en las generales? Replicar la lógica de negociación del PNV —y después de Teruel Existe— en sus propios territorios. Estos partidos no tienen todavía candidato, pero sí parece que pueden complicar el tablero político después del 23 de julio. Desde UPL lo tienen claro: “Sería una locura no presentarnos con el viento a favor que tenemos”.