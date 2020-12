El vicepresidente de Castilla y León, sobre el nombramiento de Illa para el PSC: "le deseo lo mejor en lo personal pero lo peor en lo político"

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que este miércoles ha sido "un día agitado en el mercado de invierno" en relación al cambio de Ciudadanos al PP de la senadora Lorena Roldán y al nombramiento del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para el PSC de cara a las elecciones en Catalunya. Sobre este último, Igea ha destacado: "Le deseo lo mejor en lo personal pero lo peor en lo político porque no me gusta lo que propone su partido para Cataluña ni para el conjunto de España".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha subrayado la "capacidad de diálogo" y el "aguante" del ministro de Sanidad, "una persona sensata", pero considera que no es "el mejor momento". El vicepresidente autonómico ha mostrado su rechazo a las candidaturas impuestas por las Ejecutivas de los partidos y se ha mostrado partidario de elegir a los dirigentes políticos a través de primarias. "Creo que no son buenas ideas", ha indicado, en relación a estas designaciones como la de Illa.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha coincidido con Igea en que "no es el momento más oportuno para que se vaya", pero ha destacado la relación "muy fluida" que han tenido las autonomías con el ministro, una persona "con la que se trabaja muy bien y que intenta solucionar las cosas". "A nivel personal lo sentiré cuando se vaya", ha asegurado Casado.

Además, Igea ha esperado que el sustituto de Illa sea un profesional del sector de la Sanidad "que sepa algo más del asunto" porque "la situación lo requiere" y ha pedido que se "reflexione" sobre las propuestas de los partidos políticos y no tanto sobre quién encabeza una candidatura. "Nos pasamos demasiado tiempo hablando de los pilotos y no de las escuderías", ha comentado.

Sobre Lorena Roldán: "Deseo que mi partido (Ciudadanos) empiece a sumar en vez de a restar"

Francisco Igea también ha aludido al cambio de partido de la senadora Lorena Roldán, que será la número dos del Partido Popular por Barcelona en las elecciones de Catalunya del 14 de febrero. El que compitió -y perdió- contra Inés Arrimadas por la presidencia de Ciudadanos se ha preguntado qué es la lealtad y quién representa esa lealtad: "Quienes decían que sí o quienes daban realmente su opinión". "Deseo a mi partido (Ciudadanos) que sea capaz de transmitir con eficaz nuestro mensaje, deseo que mi partido empiece a sumar en vez de a restar", ha pedido.

Sobre la naturalización de James Rhodes: "La política progresista no es conceder la nacionalidad a quien toca canciones que te gustan"

Además, el vicepresidente y portavoz autonómico ha informado a la prensa de que la Junta de Castilla y León ha enviado una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en señal de "protesta" por la no admisión de la solicitud asilo del hermano de un expolicía opositor asesinado en 2018 por el gobierno de Nicolás Maduro "en un caso claro que cumple con todos los requisitos porque huye de una violación de derechos humanos", cuyo caso está en la Corte Penal Internacional. "Nos llama la atención que un gobierno progresista esté más atento a conceder estos derechos como la nacionalidad a quien toca el piano que a quien defiende los derechos humanos. La política progresista no es conceder la nacionalidad a quien toca la música que te gusta, si no proteger a quienes huyen del terror de un régimen que vulnera de manera sistemática", ha reprochado Igea, que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez "rectifique" y otorgue a este venezolano el asilo.

Castilla y León se ofrece a acoger 25 menores no acompañados

Francisco Igea también ha anunciado que la Junta de Castilla y León se ha ofrecido a acoger a 25 menores no acompañados que actualmente están en Canarias, un número de plazas "muy por encima de lo que han ofrecido otras autonomías por población o presupuesto". El vicepresidente autonómico ha subrayado que Castilla y León está "a la cabeza de estas políticas de solidaridad" y que están a la espera de recibir una respuesta por parte del Ministerio y del Gobierno de Canarias.