Vox agradece a Mañueco la convocatoria de elecciones y advierte que su apoyo no será gratuito

Vox ha agradecido este sábado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que haya convocado elecciones pero le advierte que su apoyo no será gratis. "No molestes", le ha reclamado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en la presentación del candidato a la presidencia del gobierno autonómico, Juan García-Gallardo Frings, que ha estado acompañado del presidente del partido, Santiago Abascal, y del concejal por Valladolid, Javier García Bartolomé en un acto al que ha acudido un millar de personas -5.000 según fuentes de la organización y mil según las primeras estimaciones policiales-.

Abascal ha criticado que Mañueco -"el aventajado alumno de Pablo Casado"- quiera el apoyo de Vox "gratis" para "cometer las mismas fechorías que los socialistas". El líder de Vox se ha dirigido al público, que le ha recibido con aplausos: "Si alguno quiere que le regalemos los votos gratis al PP, que no nos vote". Sí que ha pedido su voto al ciudadano que quiera "un cambio de rumbo" en Castilla y León.

El presidente de Vox ha presentado a García-Gallardo como un joven "castellano con las manos limpias" y ha reclamado que todos los jóvenes que quieran puedan "trabajar y morir en la tierra de sus padres, que ven marchar a sus hijos". "Nadie mejor como él para denunciar esa situación y esa injusticia. Es un joven trabajador que no se resigna a ese destino al que han condenado PP y PSOE", ha subrayado Abascal.

Solo Abascal se ha referido a los polémicos tuits de García-Gallardo, que ha calificado de "bromas y chistes malos que hizo de adolescente". García-Gallardo tiene 30 años y algunos de los tuits son de 2011, pero otros son de hace unos meses. Abascal ha asegurado que muchos conocerían al candidato de Vox "porque todos los medios a sueldo del gobierno y los lacayos se han dedicado a mentir y manipular, dedicándole minutos de televisión, portadas y titulares" en la misma España que estaba "viendo homenajear" a etarras y que ha puesto a "comunistas" en el Gobierno, que está "permitiendo la inmigración ilegal" y que "insulta" a los ganaderos como asegura que hace el ministro Garzón.

También ha cargado contra los medios de comunicación, a los que ha acusado de "aterrar" con "un maldito virus" en lugar de informar. "Tenemos muchas más preocupaciones, muchos más anhelos. Esos manipuladores han quitado unos minutos para informar de unos chistes malos escritos por un joven cuando no llegaba a 20 años", ha reprochado.

Vox ha elegido la plaza de la Universidad de Valladolid para centrar su acto de presentación, en el que García-Gallardo ha querido recordar a dos de sus abuelos y a sus padres, porque todos estudiaron en la Facultad de Derecho de la UVa. Este abogado, sin embargo, estudió en Madrid en la Universidad Pontificia de Comillas y actualmente trabaja en el despacho de abogados García-Gallardo -fundado por su abuelo en los años 50-, que tiene oficinas en Madrid y en Burgos.

García-Gallardo ha emulado a la época de su abuelo, que vivió unos años "muy duros pero también de prosperidad". "Ellos vivieron en una época en la que lo normal era formar una familia y prosperar", ha apuntado el burgalés, que se presentará en las listas por Valladolid por delante de la actual procuradora Fátima Pinacho. El candidato de Vox a la presidencia ve "prácticamente imposible" que los jóvenes puedan formar una familia y adquirir una vivienda en propiedad y ha reclamado el derecho de toda una generación a una vida "mejor" que la que "los políticos quieren que vivamos". Ha reivindicado el derecho a "no compartir piso eternamente eternizando la precariedad como nos pide la Agenda 2030", algo que no contempla la agenda adoptada por las Naciones Unidas en 2015. "No queremos ser pobres y ser felices", ha subrayado.

El candidato se ha mostrado "convencido" de que Vox va a integrar el próximo gobierno autonómico. "No hay otra alternativa, es una cuestión de supervivencia", ha rematado García Gallardo, dirigiéndose a Mañueco, a quien considera un "súbdito" del presidente del PP nacional, Pablo Casado. También ha puesto en valor a Castilla y León como "la cuna de España, el origen de la lengua común de todos los españoles, el solar que impulsó la reconquista y la tierra que alumbró el descubrimiento de América y la creación del imperio universal en el que no se ponía el sol"; una afirmación que ha sido recogida con aplausos del público.

Ha prometido fomentar la natalidad y el retorno de los jóvenes y ha asegurado que Castilla y León- es la segunda "región" más despoblada tras Asturias. Además de la despoblación, el candidato de Vox ve como "retos y amenazas" el "ataque a la unidad familiar y a los pilares básicos de la filosofía griega, el derecho romano y los pilares del cristianismo". También ha aludido a los ganaderos y agricultores, a quienes "obligan a competir con productos extracomunitarios de mucha peor calidad".