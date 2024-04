Vox usa la Consejería de Agricultura de Castilla y León para montar un foro contra el Pacto Verde europeo

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, perteneciente a Vox, ha organizado este miércoles un foro para criticar el Pacto Verde europeo y la Agenda 2023. Bajo el título' 'Desmontando el Pacto Verde' el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo, ha asegurado que la Agenda 2023 tiene “17 objetivos de destrucción social” y ha criticado que este programa tiene “apariencia de protección ecológica” pero no lo es.

En este acto realizado por Vox en la Junta, García-Gallardo ha defendido la postura de Vox contra estas políticas. “Nos han acusado de antieuropeístas, pero nos hemos mantenido firmes y consistentes en el tiempo”, ha sacado pecho el vicepresidente para recordar sus intervenciones críticas en tanto en el Comité de Regiones como ante la Comisión Europea , como cuando reclamó flexibilizar el saneamiento animal pese a las advertencias de los veterinarios y la “profunda preocupación” que trasladó la propia Comisión.

García-Gallardo también ha mostrado su apoyo a las protestas del campo. El vicepresidente ha definido como “moderados” a agricultores y ganaderos“ por defender ”el bien, la verdad y el sentido común“. ”Algún día seréis elogiados por defender reivindicaciones justas para el interés general“, ha apuntado.

En el discurso de apertura, el líder de Vox ha recordado que a Miguel Delibes, muchos años después de escribir 'El camino', le definieron como el primer ecologista. “Los que hoy se disfrazan como verdes, en el futuro serán los reaccionarios”, ha señalado para criticar que “nadie es ecologista por ponerse un pin de la Agenda 2030”. Para García-Gallardo “los verdaderos ecologistas” son los que “portan el chaleco verde y defienden lo suyo”

El vicepresidente también hizo mención a las elecciones del Parlamento Europeo de junio. García-Gallardo llamó a votar pero ha avisado de que “si el resultado es la misma coalición que actualmente, el resultado será todavía peor y la situación irá a más”.

A las puertas del auditorio Miguel Delibes de Valladolid, le esperaban manifestantes con tractores. Tanto García-Gallardo, como el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, y el de Empleo e Industria, Mariano Veganzones, han atendido a los agricultores y ganaderos, quienes han dado unas propuestas para hacérselas llegar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como al ministro de Agricultura, Luis Planas.

Los manifestantes han querido dejar claro al vicepresidente que sus protestas no tienen vinculación política y han aseverado que no quieren que se les use como baza electoral cuando García-Gallardo les ha recordado que hay elecciones europeas.

El foro, según la propia convocatoria, ha contado con la participación de representantes del sector agroganadero y de la industria alimentaria de la comunidad. Esta mañana, mientras Vox cargaba contra la Agenda 2030, el consejero de Economía y Hacienda, del Partido Popular, defendía la importancia del Pacto de Economía Circular, que se enmarcan dentro del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.