Renuncian las presentadoras de los premios de Periodismo que retiraron el galardón a Jordi Évole

Las periodistas de RTVE Paula Sainz-Pardo, Virginia Díaz y Elena Sánchez que iban a presentar los premios “Arturo Duperier” han decidido renunciar después de que el Ayuntamiento de Pedro Bernardo (Ávila) decidiera retirar el galardón al periodista Jordi Évole por una declaraciones durante la presentación del documental 'No me llame Ternera', en el que entrevista al etarra Josu Urrutikoetxea.

A través de un comunicado, las presentadoras han mostrado su desacuerdo y consideran que la retirada del premio “carece de criterio profesional”. “Como profesionales de la comunicación, creemos en la libertad de expresión y consideramos que una entrevista no constituye, en ningún caso, un delito que haya que castigar”, han protestado.

Las periodistas han asegurado que ya han informado al alcalde de Pedro Bernardo, David Segovia (del Partido Nuestra Tierra), y y aseguran que su “compromiso y amor” por el municipio siguen “intactos”.

En declaraciones a EFE, el alcalde del municipio ha expresado su “respeto” a la opinión de estas tres profesionales de RTVE, que “han contribuido siempre como grandes embajadoras de su pueblo, algo de lo que todos los cuchareros están orgullosos y que esperan que siga siendo así para siempre”.

El regidor ha justificado la revocación de uno de los premios por la “misma libertad e imparcialidad” con la que en su momento el jurado se lo otorgó. A través de un comunicado, ha realizado esta precisión después de conocer que el periodista ha lamentado en X —antes Twitter— que la “cultura de la cancelación” esté llegando a “cuotas de absurdo muy locas” y concluir: “¡Viva el esperpento!”.

Te quitan un premio que no te han llegado a dar por un docu que no han llegado a ver. Todo bien.

La cultura de la cancelación está alcanzando unas cuotas de absurdo muy locas. Viva el esperpento.

Y, por supuesto, viva Pedro Bernardo.https://t.co/Rjq1nvXTQT — Jordi Évole (@jordievole) 28 de septiembre de 2023

El regidor asegura que el jurado “nunca” ha valorado el documental porque todavía no lo ha visualizado “íntegramente”. “El jurado de los premios decide, con la misma libertad e imparcialidad que en el momento de su nominación, revocar su concesión, sin que tenga que ver en ello el documental que próximamente se estrenará en la plataforma Netflix”, ha argumentado el regidor.

En este sentido, aclara que la anulación es una “respuesta a las declaraciones vertidas por el señor Évole en rueda de prensa, en las que se negó a calificar de asesino protagonista del documental 'No me llame Ternera'”. “El señor Évole defendió que Josu Urritikoetxea Bengoetxea, alias 'Ternera' era, simplemente, 'un militante fanático', algo que no rectificó ni siquiera tras ser cuestionado al respecto en ese momento por otro periodista”, ha añadido Segovia.

En la misma línea, sostiene: “Solo un día después, en una entrevista con la periodista Gemma Nierga en la televisión catalana es cuando, preguntado directamente por la interlocutora, reconoce tibiamente que su entrevistado es un asesino, en tanto que ha asesinado”.

El alcalde de Pedro Bernardo ha vuelto ha recordar que la banda terrorista ETA “golpeó duramente a una de las familias” de este pueblo, al asesinar en San Sebastián en 1985 al policía nacional Máximo Díaz Bardera, en cuya memoria se ubicó una placa a la puerta del Ayuntamiento cucharero en octubre de 2019.