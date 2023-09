Carlos Herrera sorprende a Évole al reconocer que su documental sobre Josu Ternera no blanquea a ETA

La derecha lleva semanas cargando contra No me llame Ternera, el documental de Jordi Évole y Màrius Sánchez en el que entrevistan al exlíder de ETA Josu Urrutikoetxea. Más de 500 personas firmaron un manifiesto contra el filme sin haberlo visto siquiera y hasta se pidió al festival que cancelara su proyección. Por eso ha sido especialmente sorprendente que Carlos Herrera haya salido a defender que la película “en ningún momento es un blanqueamiento de ETA”.

Ocurrió el martes en el programa Herrera en COPE. Su presentador ha dado su opinión, cuando se trataba la polémica en conversación con María José Navarro, tras contar que él acababa de verla: “Tuve acceso a la película este fin de semana. Lo que puedo decir es que en ningún momento y bajo ningún concepto es un blanqueamiento de ETA. Ni un blanqueamiento de Ternera”. Sus declaraciones han sorprendido al propio responsable del documental: “A veces pasan cosas que usted no creería”, ha bromeado Évole en Twitter. Su asombro ha causado, a su vez, la sorpresa de Carlos Herrera, al que le han leído en antena el mensaje de Évole.

A veces pasan cosas que usted no creería.

Después de todas las barbaridades que se han llegado a decir sin verlo de #NoMeLlameTernera, esta mañana en @HerreraenCOPE va y Carlos Herrera habla de blanqueamientos. Suban el volumen y delen al play. Gràcies Carlos Herrera. pic.twitter.com/3HRIW5DyzL — Jordi Évole (@jordievole) 26 de septiembre de 2023

La película, en realidad, comienza y termina con una víctima, dejando claro el posicionamiento de sus directores. Es una tensa entrevista donde Jordi Évole muestra las incoherencias del discurso del exlíder terrorista. Al propio Ternera no le ha gustado el documental: el exdirigente de ETA dijo en una entrevista en el diario Berria que lo que pretendía transmitir a la sociedad española es que no se debe pensar “que alguien sentía placer” al cometer los atentados, sino que se trataban de “acciones políticas que tenían fines políticos”.

En una entrevista con elDiario.es, Évole argumenta que ETA es un “tabú” solo “cuando se toca desde un sitio o cuando lo toca según quién”, porque ha habido entrevistas a cúpulas de ETA cuando la organización terrorista mataba. “Yo creo que se establecen una serie de prejuicios respecto a quiénes hacen la entrevista”, señala Évole.

En opinión del periodista, hay que ofrecer “información lo más buena y lo más exclusiva que pueda ser”. “Y si tienes la oportunidad de entrevistar al líder de una organización terrorista, tú sabes que vas a estar en tu sitio, que no te vas a doblegar y no le vas a hacer la pelota, sino que le vas a hacer la entrevista que toca. Es que periodísticamente es indiscutible, poder entrevistar a alguien que vivió eso desde dentro. ¿Por qué no lo haríamos, por el qué dirán? Pero eso es lo que se pretende. Es lo que se pretende con la censura preventiva, que no hagamos lo que queremos hacer, que nos acojonemos para la próxima, que te lo pienses dos veces”, considera.

Màrius Sánchez explica en esa entrevista que durante el proceso de creación han estado presentes las víctimas. “Las hemos tenido tanto en cuenta a la hora de escoger una palabra y no otra, a la hora de escoger una imagen de archivo y no otra. Siempre te preguntas si esto que estás haciendo puede ser doloroso”, dice.