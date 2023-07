El Ayuntamiento de PP y Vox en Burgos cancela las ayudas a la coordinadora de Memoria y la Cátedra de la Universidad

El Ayuntamiento de Burgos cancela las ayudas a la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y la Cátedra de la Universidad. Tal y como ha adelantado el Diario de Burgos, el gobierno de PP y Vox ha decidido retirar de la modificación presupuestaria que tenían previsto el gobierno anterior (PSOE-Ciudadanos) varios proyectos, entre ellos la subvención de 25.000 euros que la Coordinadora de Memoria pretendía utilizar para “dignificar” la zona de las fosas comunes de Estépar, donde se han localizado los restos de 96 víctimas mortales del golpe de estado de 1936 y la guerra civil.

La lucha de un salvadoreño por retirar la cruz de los caídos del pueblo de sus abuelos en Palencia

Más

Tampoco contará con otros 15.000 euros a los que se había comprometido el exregidor Daniel de la Rosa la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Burgos, que tenía varios proyectos de divulgación e investigación con los que la corporación municipal anterior pretendía colaborar. Ninguna de estas dos entidades ha recibido comunicación alguna por parte de la corporación municipal.

El vicealcalde del Ayuntamiento de Burgos y concejal de Familia (Vox), Fernando Martínez-Acitores, explica a este diario que no se “retiran” las subvenciones, sino que han “atendido a las alegaciones” que formuló la exconcejala no adscrita Carolina Blasco —que lideró el Grupo Popular y tras no ser la candidata a la Alcaldía montó su propio partido y no consiguió escaño— y que no han considerado “prioritarias”. Preguntado por si se incluirán en los presupuestos de 2024, el vicealcalde emplaza a un debate posterior que deberá celebrarse a finales de año.

Rechaza que el cambio sea a iniciativa de Vox

El vicealcalde burgalés rechaza que este cambio presupuestario haya sido a iniciativa de Vox. “Para nada, ha sido a raíz de unas alegaciones”, insiste. Blasco apuntaba en sus alegaciones que estas partidas parecían “diseñadas por un criterio de oportunidad política antes que una auténtica necesidad inaplazable al ejercicio siguiente”. Blasco incluso acusó al equipo municipal de “utilizar una perversión de la norma para fines políticos”.

“Iban con calzador, se hicieron de estranjis y con intencionalidad política”, asegura el vicealcalde, que recuerda que hay otros aspectos de movilidad que tampoco se incluirán en el Presupuesto: las obras de la glorieta de Francisco de Vitoria y la segunda fase de unas peatonalizaciones que supondrían una reducción de plazas de aparcamiento.

La portavoz de la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica, Sol Benito, explica que firmaron el primer convenio en 2016 (con el PP en la Alcaldía) y que se ha ido renovando anualmente. Los fondos asignados eran para financiar parte de la localización, exhumación, identificación y re-inhumación de las personas que fueron asesinadas en Burgos en los años 30 del siglo pasado.

Construir un espacio de memoria que lo “dignifique”

Este año, la ayuda iba a ir destinada a la construcción de un espacio de memoria para que las cuatro fosas comunes queden “protegidas y reconocidas”. En estos año se han recuperado los restos de 96 víctimas e identificado (con ADN) a otras 6. “Todas esas personas las tenemos ene l cementerio, pero no a sus familiares”, ha recordado en declaraciones a este diario. Todavía quedan, recuerda Benito, otras fosas que han sido incapaces de localizar. Según calcula —aunque insiste en que se trata de una hipótesis porque apenas hay documentación escrita—, habría otras fosas correspondientes a ocho sacas que ni siquiera se han encontrado.

Todavía no estaba claro cómo sería ese espacio de memoria que quería construir la coordinadora, aunque sí se pretendía destacar las fosas y colocar paneles con los nombres de las personas que se cree que había en ese espacio. Esto, según el vicealcalde, es una cuestión “de ámbito provincial”. Sin embargo, la asociación memorialista insiste en que desde 2016 siempre se ha trabajado en la zona de Estépar salvo el 2022, cuando exhumaron en el cementerio de la capital.

Investigación y divulgación, los proyectos de la Cátedra

El director de la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática “Eduardo de Ontañón”, Ignacio Fernández de Mata, explica a este diario que los 15.000 euros que había comprometido el Ayuntamiento no iban a cubrir todos los gastos de los seis proyectos que están en marcha, “pero sí podrían haber facilitado que lo hiciéramos antes y mejor”, lamenta. La Cátedra había alcanzado un principio de colaboración con el Ayuntamiento de Burgos para avanzar en el conocimiento de la “dura y muy poco conocida represión de las mujeres burgalesas” durante la Guerra Civil y primer Franquismo. También planteaba colaborar en un estudio “riguroso” de la vida del escritor y periodista Eduardo de Ontañón que da nombre a la cátedra. “A través de él es posible conocer el Burgos de la dictadura de Primo de Rivera y la II República ─en una primera fase─ para entender y conocer cómo la ciudad de aquellos años fue un espacio rico y diverso, lleno de modernidad, creatividad y nueva política”, expone el director de la cátedra.

Otro de los proyectos de la Universidad de Burgos era organizar una exposición sobre las exhumaciones a partir de los materiales y objetos procedentes de las fosas. Esta iniciativa iba a contar también con la participación del Ministerio, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Consejo Asesor de Memoria de la Junta de Castilla y León. También se proponía preparar un libro que recogiera los cambios sucedidos en el callejero desde comienzos del siglo XX, con especial detenimiento en la II República y el franquismo, hasta el presente. La Cátedra también está trabajando en elaborar un censo de víctimas en la ciudad de Burgos y pretendía integrarse en el proyecto europeo Stolperstein, la colocación de adoquines conmemorativos de latón dorado en recuerdo de los más de 30 burgaleses muertos en los campos de concentración nazis (29 de la provincia, 3 de Burgos ciudad).