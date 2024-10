Vox apoya los presupuestos del PP en la Diputación de Burgos al multiplicar por 30 el fondo para embarazadas vulnerables

Vox ha comprometido su apoyo a los Presupuestos de la Diputación de Burgos para 2025, una Administración que dirige el Partido Popular con mayoría absoluta después de que este acordara multiplicar por 30 los fondos para mujeres vulnerables que se planteen abortar. “Había prevista una partida de mil euros y lo vamos a aumentar a 30.000 euros”, ha explicado este lunes a los medios el portavoz de Vox en la Diputación, Ángel Martín, quien ha destacado la importancia de apoyar a las mujeres que “se vean abocadas a tomar la decisión de interrumpir el embarazo” por no tener “el apoyo de su familia o ingresos suficientes”. “Ninguna mujer debería verse en esa tesitura teniendo en cuenta las consecuencias que esa decisión arrastra, entre otras la muerte del niño, y los problemas psicológicos para la madre, que la marcan para toda la vida”, ha defendido el diputado provincial.

El presidente de la Diputación, Borja Suárez, ha llegado a un acuerdo con Vox en otros cinco puntos, pero este en concreto sobre las mujeres que deciden abortar ha sido “un punto básico e importantísimo en la negociación”. “El presidente ha sido receptivo ante nuestros argumentos y vamos a apostar desde la Diputación para ayudar a estas mujeres”, ha suscrito Ángel Martín, quien ha mostrado su intención por que los 21 Centros de Acción Social (CEAS) dependientes de la Diputación hagan un seguimiento de estas mujeres y se les acompañe también “a través de una ayuda material”. Martín no ha detallado cómo se concretará esta partida.

“No solo es cuestión de poner más dinero, pensamos que no se estaba apostando por ayudar a las mujeres embarazadas en esa situación de vulnerabilidad”, ha señalado el diputado provincial de Vox, que cree que hay muchas personas que no conocen las ayudas que puede haber en casos de vulnerabilidad porque además “las mujeres no encuentran a quién contarle estas cosas”. “Queremos que sepan que hay una puerta abierta. Eso es tan importante como el dinero”, ha rematado Martín. Este diario se ha puesto en contacto con la Diputación de Burgos, que no ha atendido a este medio en el momento de publicar esta información.

En Castilla y León solo hay dos hospitales públicos que realicen interrupciones del embarazo: el comarcal de Miranda de Ebro atiende interrupciones quirúrgicas y farmacológicas desde hace diez años, y el Universitario de Burgos realiza interrupciones farmacológicas (hasta la semana 9 de gestación). Para todo lo demás, las mujeres acuden a las únicas cuatro clínicas privadas que tienen autorización de Sanidad para realizar abortos. De hecho, la Junta de Castilla y León incumple la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo porque no ha actualizado el registro sobre qué médicos concretos del sistema público de salud objetan para practicar abortos, un registro que solo se hizo en 2010 y no se ha puesto al día. Hace unos días, el portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que estaban a la espera de que el Gobierno desarrolle la normativa antes de actualizar su registro, como ya han empezado a hacer comunidades dirigidas por el PSOE o el PP.

Otros puntos del acuerdo

Vox ha anunciado que dará su apoyo a los Presupuestos de 2025 tras “varias reuniones” con el presidente de la Diputación de Burgos, en las que también se acordaron otros puntos como aumentar la dotación para el Plan de Entidades Locales (de 2,7 millones a 3.9 millones); incluir a los grupos de folklore en las subvenciones de Cultura (que también se aumenta de 600.000 a 660.000 euros); la ejecución del primer tramo del carril bici que conectará Burgos, Villagonzalo Pedernales, Arcos y Villarizo; y la mejora de algunos tramos del Camino de Santiago para evitar que los peregrinos caminen por la calzada junto a los vehículos.

Ángel Martín ha destacado la “buena predisposición” de PP y Vox y ha subrayado la utilidad de su formación política, que puede “trabajar, negociar y alcanzar acuerdos” en unos presupuestos que, aunque no son los que Vox hubiera elaborado, sí sirven en beneficio de todos los ciudadanos de Burgos.

Preguntado por si el grupo de Vox en las Cortes que dirige Juan García-Gallardo no es útil al haberse negado a negociar con Mañueco, el diputado provincial ha destacado que desconoce si la Junta de Castilla y León ha mostrado “la misma predisposición” que Borja Suárez en la Diputación de Burgos. “No es cuestión solo de que una de las partes ponga voluntad. Ahí está la razón del desencuentro”, ha rematado.