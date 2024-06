El concejal de Medio Ambiente de Valladolid, del PP, defiende que el ozono troposférico se genera “en el campo”

El concejal de Medio Ambiente de Valladolid, Alejandro García Pellitero, del PP, ha defendido que el ozono troposférico se genera “en el campo”. “Cuando hay temperaturas elevadas durante varios días ese ozono troposférico que se genera en el campo se va desplazando y hace estas incursiones en los núcleos urbanos que nos hace mandar estas notas de aviso”, ha manifestado García Pellitero a la Cadena Ser en referencia al episodio de contaminación por ozono, por lo que el Ayuntamiento de Valladolid ha activado este jueves la 'Situación 1 preventiva'.

El propio Ayuntamiento de Valladolid pide en ese aviso a la ciudadanía que reduzca “todo lo posible” el uso de vehículos privados de combustión y utilizar el transporte público especialmente en las horas centrales del día.

El concejal 'popular' ha insistido en que el ozono troposférico se genera “de forma natural” en la atmósfera “fuera de las ciudades. ”Los vehículos de combustión emiten algún contaminante pueden contribuir a esa formación, pero no es una formación dentro de la ciudad“, ha sostenido García Pellitero. Sin embargo, la industria y el tráfico son los principales emisores de ozono troposférico. ”Se forma a partir de ciertos precursores (compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), y en menor medida, metano (CH4)) que tienen su origen en los procesos de combustión“, explica el Ministerio de Transición Ecológica.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al concejal de Medio Ambiente que rectifique “su teoría” sobre la contaminación por ozono y ha alertado de un “negacionismo peligroso para la salud de los ciudadanos”.

“Según las publicaciones científicas, mientras que el ozono estratosférico es protector, los altos niveles de ozono troposférico son perjudiciales para la vegetación, los animales y las personas, razón por la cual la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. lo califica de 'contaminante atmosférico nocivo' y las autoridades españolas lo califican de 'un contaminante que actúa como un potente y agresivo agente oxidante'”, ha reivindicado a través de una nota de prensa.