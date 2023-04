García-Gallardo pide a estudiantes que duden de la democracia de la Segunda República o de la peligrosidad del CO2

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha llamado a los jóvenes a reflexionar “si el CO2 es un gas contaminante” o “si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático”. El líder del partido de extrema derecha también ha animado a los jóvenes a “tener mentalidad crítica, respetar lo que digan los mayores, los profesores, pero sin dejar de ser escépticos” y que asuman “la responsabilidad de encontrar” sus “propias respuestas”.

Las 'fake news' del franquismo sociológico que (todavía) atentan contra la Memoria Histórica

Más

En un discurso pretendidamente motivacional ante estudiantes de entre 15 años a 17 años, el vicepresidente autonómico ha evocado sus tiempos de estudiante –nació en 1991– y ha dejado su impronta ideológica ante los jóvenes.

“Algunas de las cosas que en mi edad, en mi época, no nos preguntamos es si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático o no; no nos preguntamos, en su momento, cuál era la religión más perseguida en el mundo; no nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no; no nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante, se me ocurren estas a título de ejemplo”, ha señalado.

Jóvenes de España: atreveos a disentir.



Perseguid la verdad. Sed libres. pic.twitter.com/nj80oBU8TW — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) 10 de abril de 2023

El poso ideológico de Vox ante escolares choca con lo que el propio García-Gallardo ha defendido en múltiples ocasiones que es establecer un veto parental para que los padres puedan tomar decisiones sobre el currículo de sus hijos y evitar que los profesores impongan su adoctrinamiento ideológico.

Sobre los ejemplos usados por el vicepresidente, que la extrema derecha mencione a la Segunda República para cuestionar un amplio consenso de investigadores no es algo nuevo. Desde que Vox está en la Junta, entre las primeras medidas que propusieron –además de un intento fallido en 2019 por derogar el decreto de Memoria Histórica de Castilla y León–, es crear nuevo decreto de “concordia”, según lo califica Vox.

Tras el anuncio, el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, Ángel Hernández, dimitió de su cargo y aviso de que “en el mejor de los casos Castilla y León está abocada a tener un gobierno semidemocrático”. Un año después, según el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, aún “se está trabajando en nuevo decreto de memoria histórica”, que no de concordia.

La conquista española de América, desde el punto de vista de ensalzar la leyenda rosa, es un tema al que Vox se agarra y se está convirtiendo en recurrente en las intervenciones públicas de García-Gallardo. Hace unas semanas en una visita en Estado Unidos tuvo un 'patinazo' con las fechas: “Los españoles llegamos aquí… hace muchos siglos”, dijo el vicepresidente.

También volvió a replicar la posición de su partido en torno al cambio climático y en concreto sobre el dióxido de carbono. En diciembre de 2022, el diputado de Vox Emilio del Valle ponía también en duda su peligrosidad: “Y del CO2, pues mire, es necesario para que haya vida, sin CO2 no podría haber vida”. Estas afirmaciones de representantes públicos han sido desmentidas por la ciencia, ya que aunque clave para la vida su exceso mata prematuramente a decenas de miles de personas al año en todo el mundo

En su 'cruzada' contra lo Vox considera adoctrinamiento en las escuelas, el único concejal del partido de extrema derecha en el Ayuntamiento de Valladolid cargaba contra el Consistorio por impartir cursos de igualdad. La empresa encargada de esos cursos pertenecía al gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León –precisamente nombrado por Vox– quien, al hacerse pública esa relación profesional, presentó su dimisión tras apenas estar dos semanas en el cargo.