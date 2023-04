Desbandada en el concierto por la Sierra de la Culebra: fracasa la ocurrencia de Vox para paliar los efectos de un incendio

En la Sierra de la Culebra ardieron 55.000 hectáreas y murieron 4 personas. Era junio de 2022 y el fuego arrasó además de esas cuatro vidas y masa arbolada, la gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León que, a pesar de las extremas condiciones de calor, viento y sequedad, ni declaró el riesgo alto de incendios ni contaba con un operativo al 100% para hacer frente a las llamas. Durante días ardieron bosques y se evacuaron pueblos enteros mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ataviados con chalecos 'de aventura' trataban de apagar el fuego de su cuestionable gestión. Las justificaciones fueron desde el “quieren quemar Castilla y León” a las “condiciones meteorológicas excepcionales” mientras los vecinos de la zona recibían a patadas el paso de los coches oficiales. En medio de esa hecatombe, al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) se le ocurrió anunciar una serie de medidas “de las consejerías de Vox” a través de twitter.

Las Consejerías de Vox han acordado las siguientes medidas para responder a los terribles incendios sucedidos en Castilla y León y ayudar a prevenirlos. Abro hilo. — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) July 20, 2022

Entre ellas, un “concierto benéfico” para “ayudar a los perjudicados por el fuego que organizaría la Consejería de Cultura con ”artistas de primera línea“. Poco después, en una nota de prensa se afirmó que varios se habían mostrado ”dispuestos a actuar en un evento musical de grandes dimensiones“ que se celebraría este otoño en Zamora. Se aseguraba que ”además de recaudar fondos para los afectados“, se buscaría ”proyectar las zonas afectadas y los valiosos entornos rurales de la región, auténticas joyas del patrimonio cultural, religioso y natural de España“. El otoño transcurrió sin concierto y finalmente, hace una semana García-Gallardo presentaba el evento en una rueda de prensa en Zamora.

Habría concierto el 3 de junio en Villardeciervos, uno de los municipios afectados por el incendio, pero no cómo se había anunciado. El vicepresidente se refirió a un “concierto solidario” con “entrada gratuita”, o lo que es lo mismo, sin recaudación de fondos porque se pretendía “una reparación moral”, ya no era económica. En el cartel estaban Fangoria, el “pedazo de dj” Fonsi Nieto, uno de los grupos “preferidos” de García-Gallardo, Marlon, y dos bandas de Castilla y León, los zamoranos Markfeel y los vallisoletanos Naïa. El presupuesto era de 160.000 euros. “Hoy terminamos cumpliendo: anunciamos un concierto solidario para los vecinos de Zamora y hoy lo presentamos. Somos coherentes. Decir para luego cumplir”, presumía García-Gallardo. No estuvo muy de acuerdo el presidente de la Asociación 'La Culebra no se calla' que en plena rueda de prensa intervino para negar que las ayudas estuviesen llegando.

En cuestión de días cuatro de los artistas del cartel del concierto han decidido desvincularse del evento. Los primeros fueron Markfeel, fueron seguidos de Naïa y Marlon. La salida de Fangoria colocó la puntilla y provocó que la Junta diese marcha atrás, no en hacer el concierto benéfico que había anunciado, sino en cancelarlo.

Los artistas renunciaron a participar por entender que el proyecto inicial tenía poco que ver con el definitivo y Marlon y Fangoria fueron un poco más allá y afirmaron que se les trasladó “información errónea” y que se les incluyo en el cartel sin que su oficina de contratación lo hubiese aprobado. Con un cartel en el que estaba tan sólo Fonsi Nieto la Consejería de Cultura se negó en la mañana del miércoles a explicar qué estaba pasando o qué iba a pasar. “Son los grupos quienes tienen que explicar los motivos por los que han decidido no seguir con el compromiso adquirido”, comentaron a pesar de que los grupos sí habían expuesto los motivos de su renuncia. “Nosotros seguimos trabajando en el concierto para que tenga un cartel atractivo”, aseveraban. La Consejería no se planteaba volver al objetivo inicial de recaudar dinero para los afectados. “Nuestro objetivo ha sido siempre y será conseguir con esta acción una potencialización turística de la zona, igual que realizamos acciones en esta dirección en otras zonas de Castila y León”, insistieron. Horas después zanjaban la polémica vía comunicado: cancelaron el concierto e insistieron en que siempre habían intentado dinamizar turísticamente la zona.

Mientras Cultura intentaba aparentar normalidad, el Ayuntamiento de Mahíde, en Zamora, y 'La Culebra no se calla' promueven un concierto solidario alternativo al impulsado por la Junta. La idea es que los grupos actúen sin cobrar un caché y se ponga un precio simbólico de entrada de cinco euros que irá para los afectados.

Llegó el momento de hacer el mayor #evento #solidario en la comarca por #LaSierraDeLaCulebra. Muy pronto más información.



Porque #LaCulebraNoSeCalla pic.twitter.com/Da1ypMHfXN — La Culebra No Se Calla (@culebranocalla) April 5, 2023

Respecto al concierto organizado por la Junta, critican que lo hayan llamado llamado solidario “para atraer turismo”. “Respecto al turismo: poco dinero o ayudas se les han concedido a día de hoy, y desde la asociación llevamos tres intentos de reunión con ellos sin respuesta”, dicen en un tuit.

No es la única iniciativa de la Junta que ha caldeado los ánimos de los zamoranos: otra de las medidas anunciadas, sortear maillots de ciclistas para conseguir fondos, se saldó con una recaudación de 250 euros