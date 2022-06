El concejal de Vox pide al Ayuntamiento de Valladolid que paralice los cursos de igualdad en colegios sin saber que los imparte un alto cargo nombrado por su partido

El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, ha solicitado este lunes en el Pleno la “paralización inmediata” de los talleres de igualdad que se imparten en los colegios públicos y concertados de la ciudad. García Bartolomé aparentemente ignoraba que los cursos, financiados por el Ayuntamiento de Valladolid, han sido impartidos este año por la empresa Data Consulting, cuyo socio y gerente, Javier Moreno Espeja, es un cargo nombrado por Vox. Moreno Espeja acaba de ser nombrado vicepresidente-gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León en manos del partido de extrema derecha. De hecho, el edil ha sido incapaz de pronunciarse cuando el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, le ha dado esa información.

Según García Bartolomé, los cursos suponen que “se adoctrine” a niños y adolescentes “con la excusa de la ideología de género y con los contenidos de ideología feminista y de los lobbies LGTBI, en contra de los principios morales y éticos de los padres de los menores”. El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado que el actual Gobierno municipal, al igual que viene sucediendo desde 1993 (fecha de aprobación del Primer Plan de Igualdad Municipal), ponga “en manos externas al colegio o los institutos” la impartición de estos talleres en los que, precisamente este curso, ha participado activamente Moreno Espeja, que ha dado personalmente alguno de esos cursos. Su empresa, Data Consulting, apuesta por los planes de igualdad y promociona incluso proyectos vinculados a la Agenda 2030 que Vox rechaza abiertamente. Según el concejal de Vox, a quienes imparten esos cursos no les exige más que “un título de bachillerato o Formación Profesional” mientras que desde el Ayuntamiento apuntan que la impartición de estos talleres “se realiza mediante una contratación pública y en el propio pliego se especifica que el personal que los imparta deberá tener formación acreditada en igualdad de oportunidades o prevención de la violencia de género”.

“Ha tardado tres años en darse cuenta de que existían esos cursos”, ha respondido Herrero. “Le debe parecer muy transgresor ¿Dónde están los contenidos sexuales?”, ha preguntado mientras citaba como contenidos las responsabilidades del hogar o el mal uso de las nuevas tecnologías. “¿Necesitan ustedes mentir para conseguir votos, necesitan un taller de piropos?”, ha cuestionado. Herrero también ha recordado a García Bartolomé que la empresa del cargo de Vox también se encarga de elaborar el plan de igualdad del Gobierno de Baleares (PSOE-Podemos). “Como sabrá es un peligroso gobierno socialcomunista”, ha añadido.

En defensa del interés que despiertan los cursos, el Ayuntamiento ha aportado cifras. A lo largo de este curso se han recibido 313 peticiones, 138 han sido efectuadas por centros privados o concertados (44,09%), mientras que 175 lo han hecho desde centros públicos (55,91%). Estos talleres son voluntarios y son los centros educativos los que solicitan qué talleres desean impartir en su centro en función de las necesidades o inquietudes que detecten en su alumnado. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna queja ni reclamación por parte de los centros educativos en los que se ha formado a un total de 5.449 alumnos. La encargada de intervenir en los casos en los que se ha registrado alguna incidencia es la Agente de Igualdad del Servicio Municipal de Igualdad, Juventud e Infancia, con conocimientos en la materia suficientemente acreditados (más de 27 años de trayectoria profesional).

“Vox no quiere que los niños y niñas se eduquen en la prevención de la violencia de género porque no creen en la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que en realidad quieren es que la sociedad viaje hacia atrás en el tiempo y que volvamos a los años 50”, ha denunciado el portavoz socialista, Pedro Herrero. El Grupo Municipal Socialista es consciente de que el Ayuntamiento, aunque no tiene competencia en materia educativa (salvo escuelas infantiles municipales, educación de adultos y mantenimiento de los centros escolares), sí las tiene en políticas de igualdad. Por eso facilita la información y sensibilización hacia los valores de igualdad entre sexos y el rechazo a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres siempre como colaboración y complemento a la que pueda impartirse en los centros educativos y que debería impartirse como parte integrante del currículo de los centros, tratándose ésta de una responsabilidad autonómica. Estos talleres se incluyen en la Guía Educativa del Ayuntamiento a la que tienen acceso el profesorado, el alumnado, los padres, las madres y cualquier ciudadano o ciudadana con interés en la materia pues está accesible en la página web. No sólo se publica el título sino también los objetivos y el contenido de los mismos, por lo tanto, la publicidad y la transparencia “es absoluta”, según el equipo de gobierno.

“El intento de Vox por paralizar estos necesarios talleres a la espera de una hipotética implantación del ‘pin parental’ es una prueba más de que a la ultra derecha en esta ciudad y en el resto del país, poco o nada le importa ni la verdad, ni la educación de las niñas y niños con tal de manipular para sembrar odio irracional con una clara y despreciable intencionalidad política involucionista”, asegura en un comunicado.

La moción, con el único voto favorable de Vox, ha decaído.