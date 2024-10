El PSOE de Castilla y León celebrará en enero en Palencia su congreso autonómico

El secretario general de los socialistas de Castilla y León desde el año 2014, Luis Tudanca, ha anunciado este jueves que el congreso autonómico del partido será el próximo mes de enero en Palencia. El líder socialista no ha desvelado si continuará al frente de la organización aunque agradeció a su Ejecutiva su trabajo, “ha sido un honor”, y aludiendo a que serán los y las militantes quienes elijan por primarias a su líder, “como hemos decidido hacer ya para siempre”. Sobre una posible convocatoria electoral autonómica ha explicado que el PSOE “está, y estará” preparado para un eventual adelanto electoral.

“El único objetivo debe ser que Castilla y León tenga el gobierno socialista que necesita y se merece”, apuntó Tudanca en su discurso ante el comité autonómico para presumir de los datos económicos de la comunidad que atribuyó al gobierno central y sus políticas. “Tenemos que perseverar”, señaló para reivindicar haber parado a la extrema derecha en la comunidad.

Tudanca reivindicó un modelo de financiación “justa” para los problemas autonómicos, al tiempo que “respetamos los acuerdos y la palabra”. Indicó que están “Con toda esa España vaciada que se siente abandonada”, poniendo cifras a la financiación del gobierno de Pedro Sánchez a la comunidad autónoma y criticando las cifras de dinero para la dependencia aportadas por el gobierno de Mañueco.

El secretario general del PSOE reivindicó a Pedro Sánchez y el apoyo que le dio cuando casi nadie le conocía, recordando además el comité federal de su dimisión o sus cinco días de reflexión, “a pesar de todo lo vivido y lo sufrido hoy España es un país más fuerte y está mejor y traslado mi apoyo para que España siga teniendo un presidente socialista por muchos años más”.

Luis Tudanca empezó su discurso reivindicando como un logro la llegada de las facultades de Medicina a León y Burgos, anunciada por la Junta de Castilla y León este miércoles, “sin todo el esfuerzo y trabajo, en parte de alcaldes socialistas, no habríamos podido cumplir ese sueño”. Tudanca cree que Mañueco y el PP “Se han rendido a esta batalla”, recordando que han votado cuatro veces en contra en las Cortes autonómicas, “pero no han podido parar lo inevitable”. Aunque ha advertido que no confía del todo en que el PP cumpla su promesa cuando llegue la nueva legislatura, señalando que solo un gobierno del PSOE lo garantizará.

También se congratuló de haber tumbado en las Cortes de Castilla y León “la ley de la Discordia” pactada con el PP y Vox, y que fue vetada por el voto de socialistas y populares, “hemos cerrado juntos uno de los episodios más negros de la comunidad”.

Tudanca ha cargado contra Mañueco y su “debilidad”, “se ha dedicado a las luchas de poder entre las derechas”, denunciando que ahora “se pone la piel de cordero”, criticando el protocolo antiaborto o el ataque el Diálogo Social de sus gobiernos, entre otros asuntos. El secretario general del PSOE reivindicó su actuación ante el primer gobierno con la extrema derecha del país, señalando al PP como el gran artífice de los recortes, “la debilidad de Mañueco demuestra que cuento menos pinte el PP mejor para Castilla y León”.

“Mientras Mañueco está a las cosas de comer, nosotros a ser útiles a Castilla y León”, señaló para criticar la política de vivienda del gobierno autonómico, y más que esté en manos de Juan Carlos Suárez-Quiñones como responsable del área.

Anunció Tudanca que la siguiente batalla del PSOE autonómico será garantizar “la gratuidad en el acceso a la educación”, proponiendo libros de texto y material escolar gratis para todos los escolares.