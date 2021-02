Satse asegura que la Junta ha incumplido su palabra y ha aplicado el 'decretazo' para hacer traslados forzosos de enfermeras

La secretaria general del sindicato de enfermería Satse, Mercedes Gago, ha cifrado entre 15 y 20 los "traslados forzosos" de enfermeras del Hospital Universitario Río Hortega, además de "algún otro profesional" de otra categoría, al antiguo hospital del mismo nombre reconvertido ahora en centro para aliviar la presión hospitalaria en Castilla y León como consecuencia del coronavirus.

Según ha asegurado Mercedes Gago, la Junta ha aplicado el "decretazo" sanitario para llevar a cabo los "traslados forzosos" necesarios para poder abrir la segunda planta que se ha habilitado ya en el antiguo hospital vallisoletano. "Se supone que no se iba a aplicar y no se iba a desarrollar", ha reprochado la sindicalista al Gobierno autonómico al que ha acusado de incumplir su palabra "una vez más" y de no haber negociado la medida con los afectados.

Mercedes Gago ha ofrecido estos datos a preguntas de los periodistas tras reunirse este lunes con el secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, con el que ha analizado la situación de la enfermería de Castilla y León en la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

Preguntada sobre si Castilla y León debe seguir el ejemplo de Madrid para que dentistas o farmacéuticos realicen test de antígenos para descongestionar el sistema público de salud, Gago ha sido tajante al rechazar tanto esa posibilidad como que se recurra a esos profesionales para la vacunación contra el COVID.

"Tenemos un sistema sanitario en Castilla y León en el que los profesionales sanitarios llegan hasta el último pueblo y tenemos profesionales sanitarios suficientes para poder hacer esta prueba y todas las que hagan falta", ha defendido Gago que ha aclarado que el problema de la Comunidad a este respecto es de organización y de gestión de los recursos, algo que "no se está haciendo".

"No entendemos que haya que ir a ningún sitio privado a realizar una prueba que el sistema público ahora mismo asume y costea", ha añadido Gago a quien se ha sumado Luis Tudanca para advertir de que la "incompetencia" en la gestión de la sanidad de Castilla y León y el "deterioro" del sistema público no debe poder acabar justificando la privatización ya que derivaría en un "argumento perverso". "

Esto lo hemos vivido con otras cosas y en otras épocas", ha añadido que ha criticado que se pretenda eliminar o expulsar a profesionales de enfermería del sistema para deteriorar las condiciones laborales y justificar después que lo público no se puede hacer cargo de una labor para derivarla a lo privado.

"Lo que hay que hacer, si se necesita, es dotar con más profesionales al sistema sanitario público para que sea capaz de hacerse cargo de todo el proceso de vacunación, de los cribados, etc, etc", ha demandado en concreto el socialista.