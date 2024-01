El aeropuerto de Burgos: casi sin pasajeros pero con miles de vuelos por una academia de pilotos

“El Aeropuerto de Burgos tiene un total de 0 (vuelos) operados por 0 compañías”. Así de rotundo refleja la web de Aena la situación de la instalación. No tienen ninguna línea regular a ninguna parte, el último vuelo fue en diciembre de 2021, con un viaje destino a Barcelona operado por Air Nostrum. En 2023, Burgos ha registrado 22.163 operaciones, una cifra que ha crecido un 23,4% respecto al año anterior y un 588,1% en comparación a 2019, según datos facilitados por AENA, y que le sitúan por encima de la media de operaciones de los aeropuertos del país. Y todo ello con 4.053 pasajeros provenientes de vuelos charters o privados.

Las operaciones son movimientos de aterrizajes y despegues —21.876 de 22.163— provenientes de a vuelos de la escuela de pilotos FlyBy que opera en la infraestructura burgalesa. El Director Ejecutivo de la academia, Álex Álvarez, asegura que cuando llegaron al aeropuerto de Burgos, “prácticamente no tenía actividad” y ahora representan entre el “95% o el 99% de las operaciones”.

FlyBy se estableció en el aeródromo burgalés en 2015, el año anterior, con sede en una base privada de León, ingresaron 370.000 euros y el 2023 cierran con 14 millones de beneficios, como indica el CEO de la escuela. Otro dato, derivado de la acción de la escuela de pilotos es que el aeropuerto haya registrado tres incidentes, sin víctimas mortales y que están bajo investigación, y sea de los aeródromos en los que se han producido más accidentes.

Aumento de la inversión en Burgos

La buena marcha del negocio hace que vayan a expandir en sedes y se incremente la inversión en Burgos, llegando a comprar otros cuatro aviones, que se suman a los 27 ya existentes, y otro simulador, que se añade a los dos que tienen. En cifras, la academia tiene más de 350 alumnos de 140 países centrados en la formación de pilotos comerciales, o sea para líneas aéreas. De ellos, la mitad son de Europa y la otra mitad del resto del mundo

Según explica Álvarez la elección de Burgos se tomó gracias a las mejores condiciones del aeropuerto por encima de las de Bilbao, tanto meteorológicamente como las propias pistas, además de tener que buscar un plan B al ser echado “ilegalmente” de León.

La llegada a la ciudad del Arlanzón se gestó gracias a la intercesión del director de la infraestructura, como reconoce el CEO, y ha generado sinergias con la Universidad de Burgos llegando a ofrecer un grado. “de ahí no nos vamos a ir, va a ser siempre nuestra sede principal. Expandiremos en otras bases pero Burgos siempre será la principal”, reconoce Álvarez.

Pero un aeropuerto sin pasajeros parece algo redundante y que también se puede ver en los aeródromos del resto de Castilla y León. Entre las cuatro infraestructuras de Castilla y León apenas se sumaron 300.000 pasajeros un cifra que baja un 15% respecto a 2019, mientras que en el resto de España la dinámica fue totalmente diferente. Valladolid registró el mayor número de pasajeros en el acumulado del año con 208.923 pasajeros seguido del aeropuerto de León que alcanzó los 63.442 viajeros, mientras que Salamanca anotó 21.083 pasajeros y Burgos 4.053.

Solo León y Valladolid cuentan con rutas regulares. En el caso de León con Barcelona y Valladolid con tres rutas regulares, dos a Barcelona y otra a Gran Canaria. Otra parte de tráfico, también en Salamanca o Burgos, viene por rutas puntuales época estival o navidades a las Islas Canarias, Baleares o vuelos chárter internacionales.

Intentos de una línea regular con dinero público

La posibilidad de que Burgos recupere líneas regulares es un trabajo que tienen que hacer desde Promueve Burgos, una sociedad para la promoción y desarrollo de la ciudad dependiente del Ayuntamiento. El declive en pasajeros es notorio, en agosto de 2009 pasaron la terminal 4.304 viajeros, un cifra similar a todo 2023.

Desde que se fuera la última aerolínea en diciembre de 2021, no han conseguido convencer a ninguna compañía. Antes de este organismo, su función la hacía el Consorcio para la Promoción del Aeropuerto, disuelto en 2016 y apoyado por el consistorio y la Diputación. En 2015, por ejemplo, contó con 600.000 euros para 'hacer atractivo' para las compañías el aeródromo burgalés.

Los intentos del Ayuntamiento para atraer a una compañía aérea vienen desde 2021, con la anterior corporación municipal de PSOE y Ciudadanos. Desde que se pusiera fin a la línea regular a Barcelona, desde Promueve Burgos se ha fijado en 600.000 la cuantía para apoyar este proyecto. El exalcalde burgalés Daniel de La Rosa adelantaba contactos con varias aerolíneas sin que ninguno se acabase por materializar.

Con el cambio de gobierno en el consistorio con PP y Vox como responsables, no se considera “prioritario” que el aeropuerto de Burgos recupere esta línea u otras, “sí que está abierto a aerolíneas pero no a costa de poner cantidades ingentes de dinero”, según fuentes municipales consultadas por elDiario.es. Eso sí, también aseguran desde el Ayuntamiento que “se está hablando con alguna aerolíneas para atraer algún viaje pero eso no va ser inyectando dinero como se ha venido haciendo” y que están abiertos a “cualquier iniciativa” y se potenciará la escuela de pilotos.

La actual alcaldesa, Cristina Ayala (PP), en campaña, aseguraba apostar por la academia de pilotos y si en un futuro se observa que Burgos ha recuperado su potencial tractor se podría estudiar el rescate de la operativa de vuelos.

Preguntado por la posibilidad de recuperar vuelos, el CEO de la academia apunta que “es complicado atraer estando a menos de dos horas de de Madrid y de Bilbao, que son aeropuertos con muchísima oferta” aunque la ciudad tiene que aspirar a ello. Álvarez defiende que a pesar de tener alquilado “todo el espacio que tiene disponible en el aeropuerto” tendrían que convivir con ello y se necesitaría un volumen de operaciones similares a Bilbao para que se vea afectada sus operaciones.

En la ciudad siempre planea la duda de si Aena cerrará la terminal. Sobre la viabilidad económico, según ha explicado Aena a este periódico, “los aeropuertos de la red de Aena se autofinancian a través de tarifas aeroportuarias e ingresos de las actividades comerciales y, por tanto, no cuestan un euro al contribuyente. Aena funciona en red y todos sus aeropuertos garantizan la prestación del servicio del transporte aéreo en todo el territorio nacional.”

La gestora de los aeropuertos matizan que los aeropuertos de Castilla y León ponen “sus infraestructuras e instalaciones a disposición de las compañías que quieran operar en los aeropuertos y están preparados para satisfacer la demanda de nuevas conexiones, pero la decisión final de establecer una ruta corresponde a la estrategia comercial de las compañías aéreas”.

En el caso de Burgos, el el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026 recoge inversiones previstas por valor de 1.888.000 euros. Estas inversiones se centran sobre todo en trabajos de apoyo y mantenimiento.

Un único aeropuerto internacional en Castilla y León

Hay debate dentro de Castilla y León entre provincias a cuenta de los aeropuertos, El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, aseguraba que su objetivo es apostar por un único aeropuerto con vuelos internacionales en Castilla y León, asegurando de momento literalmente que “Valladolid puede ser uno de ellos”.

“Hay zonas de interior que pueden potenciarse con vuelos internacionales. Hay aeropuertos con posibilidades como el de Valladolid, pero es solo una idea. Hay que sentarse con las compañías aéreas para materializarlo y no tiene por qué afectar a otros aeropuertos. Si hubiera al menos uno en Castilla y León con vuelos internacionales, redundaría en beneficio de todos”, apuntó.

A raíz de estas declaraciones, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se dirigió al ministro con el fin de que “tenga en cuenta” al aeropuerto para una posible ampliación de operaciones de Ryanair. El presidente del Gobierno y el consejero delegado de Ryanair mantuvieron un encuentro sobre los planes de expansión de la aerolínea irlandesa. El CEO trasladó a Pedro Sánchez la intención de invertir 5.000 millones de euros en ubicaciones como Murcia, Vigo, Santander, Cádiz y Valladolid para crear allí cinco bases regionales.