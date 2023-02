La Asociación Armazón exige “transparencia” al alcalde de Monteagudo, en Soria, sobre los proyectos de nuevas “macrogranjas” porcinas

Monteagudo de las Vicarías se encuentra en medio de una disputa entre el Ayuntamiento y la asociación Armazón, compuesta por 100 artistas que realizan un proyecto artístico y turístico en la localidad, por la instalación de tres macrogranjas y la ampliación de otra en el término municipal. Tras retirar las obras expuestas en el castillo y suspendido sus actividades, la empresa ha apremiado al alcalde, Carlos González Pérez (PP), para sentarse a negociar y le ha reclamado que deje las “maniobras de ocultación” y la actitud “autoritaria y de prepotencia”.

Lo que pide la asociación al regidor es que “adopte una actitud de diálogo con los afectados” y que entienda que “la ubicación concreta de las macrogranjas en el municipio debe realizarse con el acuerdo de todos y asegurando que son compatibles al cien por cien con el bienestar y el crecimiento de las actividades turísticas, artísticas, de servicios y culturales ya existentes, además la conservación del medioambiente, nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio histórico.

Ante el primer comunicado, en el que se anunciaba la retirada de las obras a causa de los proyectos de macrogranjas, el alcalde emitió una resolución en la que, según Armazón , “está ocultando a sabiendas los datos de una de las granjas de Monteagudo, lo que puede constituir un presunto delito de prevaricación”.

El texto, trasladado por la entidad en el comunicado, afirma que “existen en la actualidad dos granjas porcinas: una que data desde 1980 aproximadamente y otra cuya licencia fue concedida por este Ayuntamiento con fecha 21 de junio de 2019, para 4.368 plazas cebo”. Además de otros dos, pedía licencia urbanística para una explotación porcina de cebo de 2.418 plazas y otra para la explotación intensiva de ganado porcino cebo 6.990 plazas de recría.

“Estas cifras”, han apuntado, “certifican que los datos respecto a las macrogranjas que contiene el Manifiesto son correctos. Pero la gravedad del asunto reside en la pregunta que surge de inmediato: ¿Por qué el Alcalde oculta los datos sólo de una de las cuatro macrogranjas?

Es por eso que piden “transparencia” puesto que, según la entidad, González Pérez les ha omitido datos “una cuarta explotación” al estar situada “a 900 metros del casco urbano de Monteagudo y a 500 metros de Pozuel de Ariza”. “En estos momentos se está tramitando un procedimiento de revisión de la autorización ambiental para legalizar 3.502 cerdos de cebo. Su dueño es un concejal del Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías, que también ha recibido la autorización para la nueva granja de 2.418 cabezas a 1,8 kilómetros del embalse. Obviamente la falta de claridad al hablar de esta granja tiene que ver con todos estos aspectos”, ha apostillado la asociación Armazón.

En el comunicado, la entidad reflexiona que “por mucho que esta macrogranja haya existido desde hace años”, no consolida su derecho “a asfixiar dos pueblos y cualquier iniciativa empresarial que surja”, como es el desarrollo turístico artístico de un municipio con importante patrimonio histórico -principalmente su Castillo y la Casa de Leonor, catalogada desde 1931 como bien de patrimonio histórico-artístico-.

“El alcalde no debe mentir al pueblo ni mentirse”, han denunciado, “al decir que las macrogranjas son perfectamente compatibles con el turismo, la hostelería o los servicios, porque si el plan de implantación de macrogranjas se ejecuta tal y como lo tienen planeado, no sólo nuestra iniciativa turístico-artística deberá irse definitivamente del pueblo porque no es compatible con el ambiente contaminado e insalubre que se generará, sino que la actividad de cebo intensivo de porcino será incompatible con vivir y residir en Monteagudo”.