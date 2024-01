Castilla y León rechaza mascarillas en centros sanitarios porque “el sistema no está colapsado”

Castilla y León mantiene su posición en contra de obligar a usar las mascarillas en los centros sanitarios. La Consejería de Sanidad prefiere recomendar su uso voluntario a los profesionales sanitarios y a aquellos pacientes que sospechen de tener una infección respiratoria y acudan a un centro de salud, hospital, farmacia o centro sociosanitario.. La comunidad, como ha afirmado el consejero del ramo, “no tiene colapso sanitario”, a pesar de las afirmaciones de la ministra Mónica García.

La posición de la Junta de Castilla y León pasa por entender que la mascarilla ha de usarse en aquellas zonas donde sea necesario. Lo habitual es que los profesionales y la práctica totalidad de los usuarios la usen en el entorno hospitalario, como ha apuntado Vázquez. Castilla y León se posiciona junto a Madrid y difiere de las posturas de Cataluña y Comunitat Valenciana, donde se fijo la imposición de mascarillas en el ámbito sanitario. Vázquez se ha remitido a defender su postura a los planes de contingencia que tiene en vigor su consejería.

Otro aspecto que el consejero de Sanidad de Castilla y León ha comentado es que el uso de mascarillas no tiene “ningún impacto sobre la transmisión a nivel poblacional” como sí se pudo ver “de modo fehaciente durante la pandemia del COVID”. Vázquez ha explicado que en este caso que “no solamente es circulante el virus de la gripe o el coronavirus o el virus respiratorio, sino que la mayoría de las infecciones respiratorias vienen por un virus, un rinovirus, que realmente la mascarilla no evita su transmisión”.

“Alta incidencia” sí; “colapso”, no

Vázquez ha aclarado que sí que hay “una alta incidencia” en la utilización de los servicios médicos que “no se ha dejado de realizar” ningún ingreso, prueba o intervención por este incremento de la demanda. Según el consejero la incidencia de la gripe está en nivel de intensidad entre bajo y nivel medio, algo menor que otros años. A falta de cerrar los datos, es posible que el pico se alcance la próxima semana.

La directora Asistencia Sanitaria, Silvia Fernández, ha reforzado la posición de no hay “colapso” tampoco en la Atención Primaria. Según los datos que ha expuesto, de los 247 centros de salud de Castilla y León, el 38,4% tienen una demora media para dar cita con el médico de cabecera de más de 48 horas. En el caso de las urgencias de hospitales y centros de salud hay un descenso. El 4 de enero, se atendieron 3.600 y el 7 fueron 2.663.

Críticas a la convocatoria

Según ha explicado el consejero, la ministra de Sanidad ha dado un plazo de 48 horas para presentar alegaciones a la documentación entregada este lunes en el el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario. Vázquez ha criticado “la fata de respeto absoluto” a las comunidades por haberse enterado por los medios de las propuestas. Asimismo, ha afirmado que en “ningún lugar” de las propuestas aparece la obligación del uso de la mascarilla.

Entre las críticas, Vázquez también ha querido señalar que las medidas propuestas por el ministerio “llegan tarde” y que podrían haber aprovechado la reunión presencial que tuvieron el día 21 de diciembre, con una incidencia menor, para fijar medidas de coordinación.

Vázquez ha lamentado que se haya dejado pasar la oportunidad para abordar el “grave problema” del déficit de profesionales. “Queda meridianamente claro, al no haberlo convocado, que el Ministerio no tiene ningún interés” , ha afeado a la ministra para añadir que “se ha perdido una oportunidad” para tener “un sistema más robusto en estas circunstancias”.

'Autobaja'

Sobre la propuesta de poder realizar una 'autobaja' para las personas que tengan alguna enfermedad. El consejero ha pedido que no se “banalice” el trámite. Vázquez ha apuntado que “la baja médica es un acto médico, un acto del que, además, se derivan prestaciones económicas que el Estado tiene que garantizar”. Como ha indicado, además, la medida no cuenta con “el beneplácito del Ministerio de Seguridad Social” por lo que “no estamos hablando más que de fuegos de artificio, es decir, comentar algo en lo que todavía no estaba sedimentado dentro del propio Gobierno”. Eso sí, ha abierto la puerta a “trabajar en la desburocratización de la Atención Primaria” mejorando los circuitos de concesión de esas incapacidades, para garantizar que se le den a aquel que realmente lo necesita.