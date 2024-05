La familia Sota recibe el cuadro que expoliaron las fuerzas franquistas en 1938 y que llevaba desde entonces en Burgos

'Retrato de Dama', un cuadro que fue expoliado a la familia Sota, ya está en manos de sus legítimos dueños. Este martes el Ayuntamiento de Burgos ha entregado la obra a Ramón de la Sota, que ha recibido el cuadro casi 90 años después de que las fuerzas franquistas se llevaran gran parte de la colección de arte que poseía el entonces ya fallecido Ramón Sota Llano, un empresario vinculado al nacionalismo vasco.

Ramón de la Sota Chabault ha explicado en el acto de entrega que la familia tuvo tres copias de este Retrato de Dama, al menos dos de ellos atribuidos a Anton Raphael Mengs, un pintor neoclásico del siglo XVIII. Una original está en posesión del Rijksmuseum (Ámsterdam) y otra, también original, se donó a la Real Academia de San Fernando en 1931, un depósito temporal que acabó en donación, según ha explicado el funcionario que ha localizado el cuadro en el Ayuntamiento.

Aún está por confirmar si la copia que estaba en el Ayuntamiento de Burgos es también de Mengs o si es una copia del siglo XIX, como se sospecha. “Un técnico del Museo de Artes de Bilbao vino hace un mes y dijo que estaba en muy buen estado. Ahora hay que ver si es contemporáneo o si es una copia del siglo XIX y su autoría, si la hay”, ha manifestado Ignacio González.

“Botín de guerra”

'Retrato de Dama' fue uno de los cuadros tomados como “botín de guerra” en 1938. Cuando la familia intentó recuperarlo —junto a otros dos cuadros— en 1945, la petición fue denegada. En 1976, los técnicos encontraron uno de ellos, 'Dama con mantilla'. Y todavía falta por localizar un paisaje francés, cuyo paradero no es conocido por los técnicos.

'Retrato de Dama' estaba en el monasterio San Juan de Burgos, pero ha estado 'perdido' durante años. Así lo ha relatado el funcionario municipal de Cultura. “La ficha de Patrimonio del Ayuntamiento, y escrito de mi mano, pone 'Recibido desde Alcaldía'. Yo no me acordaba”, confiesa González, que asegura que la obra estaría en algún sitio, aunque no necesariamente en la Alcaldía. También se cree que en 1975 no estaba a la vista, porque si lo hubiera estado, habría sido devuelto junto a 'Dama con mantilla'. “Llegamos a sospechar que [Retrato de Dama] estaba en la Audiencia Provincial, pero no estaba allí. La devolución no es completa porque hay un pequeño paisaje francés que no aparece”, ha subrayado.

Una exposición en Bilbao, el 25 de junio

Este cuadro y otros que pertenecieron a Ramón Sota Llano —como los dos cuadros expoliados que estaban en Paradores, ahora depositados en el Museo de Bilbao— van a integrar una exposición en el Museo de Artes de Bilbao de la colección de Sota Llano, que se inaugurará el 25 de junio.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha mostrado su “satisfacción personal” por “reparar la deuda” que tenía el Ayuntamiento con la familia Sota y devolver una obra cuya propiedad no ostenta el consistorio, no solo por la Ley de Memoria Democrática sino por “sentido común”. “Hay un marco legal, pero la decisión de la alcaldesa y del equipo de gobierno no se toma porque haya un marco normativo en particular, sino por sentido común, justicia y voluntad política”, ha insistido Ayala.

Ramón de la Sota Chalbaut ha valorado la “máxima voluntad, celeridad y ganas”. “Es de Justicia, se aplica una Ley de Memoria Democrática que está en vigor y es una reparación importante y espero que sirva de ejemplo a otros”, ha afirmado el portavoz de la familia, que ha recordado que todavía hay reclamaciones en curso en diferentes estamentos de la Administración pública. “Necesitamos buscar a gente como Ignacio González”, ha solicitado.