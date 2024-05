La Iglesia exige al obispo excomulgado que no vuelva a entrar en los monasterios de las monjas cismáticas

La Iglesia Católica prohibirá el acceso y permanencia en los monasterios y todos sus inmuebles del obispo excomulgado Pablo de Rojas y su número 2, José Ceacero, y a cualquier otra persona “vinculada a la pía Unión de San Pablo Apóstol”, que no siguen al papa Francisco, sino al obispo cismático vietnamita Ngo Dinh Thuc, cuyos seguidores mantienen lazos con otras corrientes como el Palmar de Troya.

El ahora 'comisario pontificio' de los conventos de Belorado, Derio y Orduña y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha explicado ante los medios que la Iglesia conmina a los dos a no permanecer en ese lugar o los servicios jurídicos “verán cómo actuar”. Según ha explicado, ahora las monjas no tendrían “capacidad de administración que no fuera el día a día del monasterio”, y no podrían hacer “movimientos extraordinarios”, algo de lo que además no tiene “sospechas ni indicios”.

También ha anunciado que se pedirá a cada clarisa que exprese su voluntad “de continuar o no” en la Iglesia Católica para continuar con los trámites de excomunión si deciden abandonarla. Iceta ha mostrado su “preocupación” por la situación de las monjas, en la que ha mostrado su deseo de ser “delicado”. El arzobispo ha pedido la colaboración de todos los sacerdotes que han tenido una relación “excelente” con las monjas de Belorado para que hagan de intermediarios.

A última hora de la tarde de este martes se remitió un burofax a la ya exabadesa, Sor Isabel, para comunicarle que su mandato se da por concluido y que ahora el máximo responsable del monasterio será Iceta, que ha recordado que los monasterios y propiedades son bienes eclesiásticos y que, si se suprimieran los monasterios, todos sus bienes quedarían en manos de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra señora de Aránzazu.

Iceta ha asegurado tener constancia de que las hermanas más mayores del monasterio están siendo cuidadas, aunque le 'aflige' que no estén recibiendo la atención espiritual católica “que siempre han amado y profesado”. “Seguimos orando para que reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa”, ha manifestado Iceta, que también ha querido “romper una lanza” en favor del trabajo de las monjas y del cuidado del patrimonio y los monasterios.

Iceta ha negado tener un calendario de actuaciones para las próxima semanas y ha apostado por dar “pasos” según el “feedback” que reciban por parte de las monjas. “Esperamos que esta situación pueda revertirse”, ha manifestado el arzobispo, que de momento no ha recibido una respuesta de sor Isabel. “No tenemos un camino pre establecido. Se irán tomando las decisiones que se estimen menos lesivas para todos”, ha rematado.

Preguntado por el criadero de perros sin licencia que tenían las monjas clarisas de Belorado, Iceta ha asegurado que el pasado mes de diciembre fue a visitarles porque le había llegado “información” sobre el criadero de mascotas y ellas negaron dicha actividad, por la que han sido sancionadas por la Junta de Castilla y León. Iceta también ha informado de que hace un mes se presentó una denuncia al respecto en el canal ético de la Archidiócesis.

La presidenta de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra señora de Aránzazu, sor María Javier Soto, ha asegurado que la exabadesa y ella habían mantenido una relación de amistad en los últimos 20 años y ha negado haber visto “cosas raras”. “Eran buenas jóvenes, algunas muy preparadas académicamente. No tenía ninguna sospecha de nada. Alguna cosa empecé a ver, hablé con don Mario [el arzobispo] y le dije que alguna cosa no funcionaba bien. Yo no vi nada, no he estado dentro... pero la relación conmigo se enfrió de manera un poco extraña No puedo decir más porque no he tenido relaciones negativas con ellas”, ha expresado a los periodistas sor María Javier Soto.